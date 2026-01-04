- Home
Hyderabad: హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో తెలిసిందే. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు హెచ్ఎండీఏ అధికారులు ఫ్లైఓవర్లను నిర్మిస్తున్నారు. కాగా ఈ జాబితాలోకి ఇప్పుడు మరో కొత్త ఫ్లై ఓవర్ వచ్చి చేరుతోంది.
ట్రాఫిక్ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం
హైదరాబాద్ నగరంలో దక్షిణ భాగం వైపు ప్రయాణం అంటే చాలామందికి రోజూ ఎదురయ్యే పెద్ద సమస్య ట్రాఫిక్. ముఖ్యంగా పాతబస్తీ ప్రాంతానికి వెళ్లే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్లు, సిగ్నళ్ల వద్ద ఎక్కువసేపు ఆగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి ఓవైసీ జంక్షన్ వరకు నిర్మిస్తున్న భారీ ఫ్లైఓవర్ త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయితే ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట లభించనుంది.
80 శాతం పూర్తైన కీలక కారిడార్
నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి సైదాబాద్, ఐఎస్ సదన్ మీదుగా ఓవైసీ జంక్షన్ వరకూ సాగుతున్న ఈ డెవలప్మెంట్ కారిడార్ పనులు ఇప్పటికే 80 శాతం పూర్తయ్యాయి. దాదాపు 2,530 మీటర్ల పొడవుతో నిర్మిస్తున్న ఈ ఫ్లైఓవర్ దక్షిణ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ మ్యాప్ను పూర్తిగా మార్చేలా రూపకల్పన చేశారు. ప్రస్తుతం మిగిలిన పనులు కూడా వేగంగా సాగుతున్నాయి.
క్షేత్రస్థాయి తనిఖీ చేసిన జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్
జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్ ఇటీవల ఫ్లైఓవర్ పనులను నేరుగా పరిశీలించారు. పనుల పురోగతిపై ఇంజనీర్లతో చర్చించి, వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికి వాహనాల రాకపోకలకు అనుకూలంగా సిద్ధం చేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ కారిడార్ దక్షిణ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించే కీలక ప్రాజెక్ట్గా భావిస్తున్నారు.
సైదాబాద్–ధోబీఘాట్ మధ్య కీలక పనులు
సైదాబాద్ నుంచి ధోబీఘాట్ జంక్షన్ మధ్య జరుగుతున్న పనులు ప్రాజెక్ట్లో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగంగా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో పనులు సాఫీగా కొనసాగేందుకు అవసరమైన ట్రాఫిక్ మళ్లింపు అనుమతులు త్వరగా తీసుకోవాలని కమిషనర్ సూచించారు. అలాగే ఫ్లైఓవర్ కింద సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణను వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇలా చేస్తే పైభాగంలోనే కాదు, కింద భాగంలో కూడా వాహనాలు సులభంగా ప్రయాణించగలుగుతాయి.
పాతబస్తీ అభివృద్ధికి కీలక మైలురాయి
ఈ ఫ్లైఓవర్ పూర్తయితే చాంద్రాయణగుట్ట, సంతోష్ నగర్, కంచన్బాగ్ వైపు వెళ్లే వారికి ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ప్రస్తుతం సిగ్నళ్ల వద్ద నిమిషాల తరబడి ఆగాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కొత్త ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి వస్తే సిగ్నల్ అంతరాయం లేకుండా నేరుగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంధన ఆదా, కాలుష్య తగ్గింపు పరంగా కూడా ఇది కీలకంగా మారనుంది. పాతబస్తీ ప్రాంత అభివృద్ధిలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రధాన మైలురాయిగా నిలవనుంది.