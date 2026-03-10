- Home
Viral News: కింగ్ ఫిషర్ బీర్ బాటిల్లో చేప కనిపించిందని ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయిన విషయం తెలిసిందే. అసలు సీసలోకి చేప ఎలా వెళ్లిందన్న చర్చ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారంపై కంపెనీ స్పష్టతనిచ్చే ప్రయత్నం చేసింది.
మల్లంపేట ఘటన తర్వాత వైరల్ అయిన వీడియో
హైదరాబాద్ మల్లాపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి కొనుగోలు చేసిన కింగ్ ఫిషర్ బీర్ బాటిల్లో చిన్న చేప ఉన్నట్లు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని వార్తలు వెలువడ్డాయి. ఈ వీడియో త్వరగా వైరల్ కావడంతో చాలా మంది దీనిపై చర్చలు ప్రారంభించారు. కొంతమంది ఇది తయారీ లోపమని భావించగా, మరికొందరు ఈ ఘటనపై విచారణ జరగాలని కోరుకున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో కంపెనీ అధికారికంగా స్పందించింది.
ఆరోపణలు తప్పుదారి పట్టించేలా ఉన్నాయని సంస్థ వివరణ
యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ ప్రకారం, బీర్ బాటిల్లో చేప ఉందనే ఆరోపణలు నిజం కాదని పేర్కొంది. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న సమాచారం తమ బ్రాండ్ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడానికి కారణమవుతుందని సంస్థ తెలిపింది. కంపెనీ ప్రకటనలో, ధృవీకరించని సమాచారాన్ని నమ్మి ప్రచారం చేయవద్దని ప్రజలను కోరింది.
తయారీ ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్
సంస్థ వివరాల ప్రకారం, తమ బాట్లింగ్ ప్లాంట్లు పూర్తిగా ఆధునిక సాంకేతికతతో పనిచేస్తాయి. తయారీ నుంచి బాటిల్ సీలింగ్ వరకు అన్ని దశలు యంత్రాల ద్వారా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి. అలాగే ప్లాంట్లు సీలు చేసిన పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో పనిచేస్తాయని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ విధంగా పనిచేసే వ్యవస్థలో బాటిల్లో ఇతర పదార్థాలు చేరే అవకాశం చాలా తక్కువ అని స్పష్టం చేసింది.
ప్రతి దశలో నాణ్యత తనిఖీలు
యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ ప్రకారం, ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో అనేక దశల్లో నాణ్యత తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. ముడి పదార్థాల తనిఖీ, తయారీ సమయంలో పరీక్షలు, బాట్లింగ్ తర్వాత నాణ్యత పరిశీలన. ఇలా ప్రతి దశలో కఠినమైన ప్రమాణాలను పాటిస్తామని సంస్థ తెలిపింది. అంతర్జాతీయ స్థాయి నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించటం తమ బాధ్యతగా భావిస్తామని పేర్కొంది.
ఘటనపై పరిశీలన కొనసాగుతోందని కంపెనీ సమాచారం
మల్లాపూర్ జరిగినట్లు ప్రచారం అవుతున్న ఘటనపై సంబంధిత రిటైల్ కస్టమర్తో కలిసి కంపెనీ పరిశీలన చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అవసరమైతే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా పేర్కొంది. వినియోగదారుల భద్రత, నమ్మకం తమకు అత్యంత ముఖ్యమని సంస్థ తెలిపింది. మంచి నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులను అందించడంలో తాము ఎప్పటికీ రాజీ పడబోమని యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ స్పష్టం చేసింది.