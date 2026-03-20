EV Scooter: కారులో ఉండే ఫీచర్లు స్కూటీలో ఉన్నాయేంటీ భయ్యా.. అదిరిపోయే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు
EV Scooter: ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి రకరకాల స్కూటర్లు వస్తున్నాయి. ముఖ్యం ఈవీ స్కూటర్లలలో అధునాతన ఫీచర్లను అందిస్తున్నారు. టచ్ స్క్రీన్, నావిగేషన్ వంటి కార్లలో ఉండే ఫీచర్లను స్కూటీలో అందిస్తున్నారు. అలాంటి కొన్ని స్కూటీలపై ఓ లుక్కేయండి.
అథెర్ రిజ్టా
ఫ్యామిలీ యూజర్ల కోసం రూపొందించిన ఈ స్కూటర్లో సులభంగా ఉపయోగించే 7 ఇంచెస్ టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేను అందించారు. ఇందులో నావిగేషన్, క్రాష్ అలర్ట్, ఫాల్ సేఫ్టీ వంటి భద్రతా ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సీటు విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉండటం, 56 లీటర్ల భారీ స్టోరేజ్ సామర్థ్యం ఈ మోడల్కు ప్రత్యేకత. రోజువారీ అవసరాలకు ఇది బాగా సరిపోతుంది. ధర సుమారు రూ.1.30 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఓలా ఎస్1 ప్రో జెన్3
ఓలా నుంచి వచ్చిన ఈ ప్రీమియం మోడల్లో MoveOS 5 ఆధారిత 7 ఇంచెస్ టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. రోడ్ ట్రిప్ మోడ్, ఎస్ఓఎస్ అలర్ట్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. హైపర్, స్పోర్ట్, నార్మల్, ఎకో వంటి రైడింగ్ మోడ్లు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల డ్రైవింగ్ అనుభవం మరింత మెరుగవుతుంది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.1.54 లక్షలుగా ఉంది.
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎస్టీ
టీవీఎస్ తీసుకొచ్చిన ఈ మోడల్లో పెద్ద సైజ్ టచ్ స్క్రీన్ (17.78 సెం.మీ) ఉంటుంది. జియోఫెన్సింగ్, యాంటీ థెఫ్ట్ అలర్ట్స్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి అదనపు సౌకర్యాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ స్కూటీని ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే 200 కి.మీకి పైగా ప్రయాణించే సామర్థ్యం ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఈ స్కూటీ ధర సుమారు రూ.1.58 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
సింపుల్ వన్
పర్ఫార్మెన్స్ను ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. ఇందులో 7-అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్తో పాటు క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ ప్రకారం, ఇది గరిష్ఠంగా 265 కి.మీ వరకు రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని ధర సుమారు రూ.1.69 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
అథెర్ 450 ఎక్స్
స్మార్ట్ ఫీచర్లలో ముందంజలో ఉండే ఈ స్కూటర్లో 7-అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. ట్యాప్, స్క్రోల్ వంటి ఫంక్షన్లు సులభంగా వినియోగించుకోవచ్చు. గూగుల్ మ్యాప్స్, అలెక్సా సపోర్ట్, పార్క్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. గరిష్ఠ వేగం సుమారు 90 కి.మీ/గం కాగా, రేంజ్ 150 కి.మీకి పైగా ఉంటుంది. ధర రూ.1.46 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.