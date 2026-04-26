Business Ideas: మీకు ఖాళీ స్థలం ఉందా? ఉన్న ఊరిలోనే లక్షల్లో సంపాదించవచ్చు. డబ్బే డబ్బు..
Business Ideas: యువ రైతులు వ్యవసాయాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నారు. వినూత్న మార్గాల్లో ఆలోచిస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే సాగుల్లో ఒకటైన క్యారెట్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేల, వాతావరణం ముఖ్యం
క్యారెట్ సాగుకు లోతైన, మృదువైన, నీరు నిల్వ కాకుండా బయటకు వెళ్లే నేల అవసరం. ఇసుక మిశ్రమం ఉన్న లోమీ సోయిల్ (sandy loam) చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి దిగుబడి కోసం pH విలువ 5.5 నుంచి 6.5 మధ్య ఉండాలి. వాతావరణం విషయానికి వస్తే చల్లటి వాతావరణం ఈ పంటకు బాగా సరిపోతుంది. 16°C నుంచి 20°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటే మంచి కలర్, క్వాలిటీ వస్తాయి. భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ నుంచి సాగు ప్రారంభిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
విత్తనాలు, నాటే విధానం
క్యారెట్ విత్తనాల ద్వారానే పెంచుతారు. ఒక హెక్టారుకు సుమారు 5 నుంచి 6 కిలోల విత్తనాలు అవసరం. ముందుగా నేలను 20–30 సెం.మీ లోతు వరకు దున్నాలి. ఆ తర్వాత నేలను సమంగా చేసి విత్తడానికి సిద్ధం చేయాలి. విత్తనాలను ఇసుక లేదా బూడిదతో కలిపి వేస్తే సమంగా పడతాయి. వరుసల మధ్య 30–45 సెం.మీ దూరం, మొక్కల మధ్య 7–10 సెం.మీ గ్యాప్ ఉంచాలి. విత్తిన తర్వాత కొద్దిగా నీరు పోయాలి. సాధారణంగా 10–15 రోజుల్లో మొలక వస్తుంది.
ఎరువులు, నీటి నిర్వహణ
ఎరువులు సరైన మోతాదులో వేయడం చాలా ముఖ్యం. ఎకరానికి 12 టన్నుల వరకూ పశువుల ఎరువు (FYM) నత్రజని (N), ఫాస్పరస్ (P), పొటాష్ (K) సరైన మోతాదులో ఇవ్వాలి. పొటాష్ ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది. ఇది రూట్ క్వాలిటీకి సహాయపడుతుంది. ఇక నీటి విషయానికి వస్తే వేసవిలో 4–5 రోజులకు ఒకసారి, చలికాలంలో 10–15 రోజులకు ఒకసారి పెడితే సరిపోతుంది. నీరు ఎక్కువైతే క్యారెట్లు చిన్నగా, రంగు తక్కువగా వస్తాయి. కాబట్టి మితంగా నీరు ఇవ్వాలి.
సాగులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
మొక్కలు పెరిగే సమయంలో కలుపు తీయడం తప్పనిసరి. 60–70 రోజుల తర్వాత మట్టిని మొక్కల చుట్టూ ఎత్తి పెట్టాలి. ఇది రూట్ బయటకు కనిపించకుండా కాపాడుతుంది. లేకపోతే పచ్చగా మారి నాణ్యత తగ్గుతుంది. సాధారణంగా 90–110 రోజుల్లో పంట కోతకు వస్తుంది. కోతకు ముందు ఒకసారి నీరు పెడితే మట్టిలో నుంచి తీయడం సులభమవుతుంది. తర్వాత శుభ్రం చేసి సైజ్ ప్రకారం వేరు చేసి మార్కెట్కు పంపాలి.
పెట్టుబడి, లాభాలు
ఒక ఎకరానికి గాను విత్తనాలకు సుమారు రూ. 2000 నుంచి రూ. 4000 వరకు ఖర్చవుతుంది. ఇక ఎరువుల విషయానికొస్తే రూ. 8,000 నుంచి రూ. 12,000 వరకు అవుతుంది. కూలీ ఖర్చు రూ. 10,000 నుంచి రూ. ₹15,000 వరకు అవుతుంది. ఇతర ఖర్చులన్నీ కలిపితే మొత్తం రూ. 5 వేలు అవుతాయి. ఇలా చూసుకుంటే ఎకరంలో సాగు చేయడానికి మొత్తం పెట్టుబడి సుమారు రూ. 25,000 నుంచి రూ. 40,000 వరకు అవుతుంది.
లాభాల విషయానికొస్తే.. ఒక ఎకరానికి 8 నుంచి 12 టన్నుల వరకు దిగుబడి వస్తుంది. ప్రస్తుతం కిలో క్యారెట్ ధర రూ. 15 నుంచి రూ. 30 ఉంది. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే ఎకరం పొలంలో సాగుతో రూ. 3 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందొచ్చు. మార్కెటింగ్ ఆధారంగా 3 నెలలకు సుమారు రూ. 2 లక్షల వరకు లాభం పొందొచ్చు.