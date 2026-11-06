మీరు తాగుతోన్న పాలు గేదె ఇచ్చినవేనా.? హైదరాబాద్లో వెలుగులోకి విస్తుపోయే నిజం
Hyderabad: హైదరాబాద్లో కల్తీ పాల వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రజలకు విక్రయించే పాలలో రసాయనాలు కలిపి కృత్రిమంగా తయారు చేస్తున్న ఓ కేంద్రాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. అసలు గేదె పాలు ఇవ్వకుండానే పాలను తయారు చేశారు కేటుగాళ్లు.
పోచారం గ్రామంలో కల్తీ పాల తయారీ కేంద్రం
రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం పోచారం గ్రామంలో కల్తీ పాలు తయారు చేస్తున్నారనే సమాచారంతో మహేశ్వరం జోన్ ఎస్వోటీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. శుక్రవారం ఓ పాల తయారీ కేంద్రంపై ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడి పరిస్థితులను పరిశీలించిన అధికారులు పాల తయారీలో అనుమానాస్పద పదార్థాలు ఉపయోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. సాధారణ పాలకు బదులుగా పాలపొడి, రసాయనాలను కలిపి విక్రయానికి సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
పాలపొడితో పాటు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వినియోగం
పోచారం గ్రామానికి చెందిన అందె శ్రీశైలం (43) పాల వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాడు. అయితే అతడు ధోల్పూర్ బ్రాండ్ పాలపొడితో పాటు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను ఉపయోగించి కల్తీ పాలు తయారు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ విధంగా సిద్ధం చేసిన పాలను వినియోగదారులకు విక్రయిస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. సాధారణంగా క్రిమిసంహారక, శుభ్రపరిచే అవసరాలకు ఉపయోగించే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను ఆహార పదార్థాల్లో అనుమతి లేని విధంగా కలపడం ప్రమాదకరం అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
100 లీటర్ల పాలు సహా భారీగా వస్తువులు సీజ్
పోలీసులు నిర్వహించిన తనిఖీల్లో కల్తీ పాల తయారీకి ఉపయోగిస్తున్న పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం 100 లీటర్ల అనుమానిత కల్తీ పాలను సీజ్ చేశారు. వీటితో పాటు ఒక లీటరు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, ఒక్కోటి కిలో బరువున్న 35 ధోల్పూర్ పాలపొడి ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో నిందితుడు అందె శ్రీశైలంను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం నిందితుడితో పాటు స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులను ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్కు అప్పగించారు.
Milk meant for Hyderabad customers allegedly adulterated with hydrogen peroxide
Would you think twice before pouring that glass of milk for your family? A milk adulteration racket has been busted in Pocharam village of Ibrahimpatnam, where a businessman was allegedly mixing hydrogen peroxide and milk powder with milk before supplying it to customers in Hyderabad.
The Special Operations Team (SOT) of Maheshwaram Zone, Future City Police, raided the unit following credible information on Friday, November 6, and apprehended the alleged operator, identified as Ande Srishailam (43), a resident of Pocharam village.
According to police, Srishailam allegedly mixed hydrogen peroxide and Dholpur milk powder with milk to prepare adulterated supplies for customers in Hyderabad. The practice could pose a potential risk to public health.
What did police seize?
During the raid, police seized 100 litres of suspected adulterated milk, one litre of hydrogen peroxide and 35 packets of Dholpur milk powder, each weighing one kg.
The SOT team handed over Srishailam and the seized material to Ibrahimpatnam Police Station for further legal action.
A concern beyond one raid
Milk is a daily essential in most households, particularly for children and elderly people. The alleged use of chemicals and milk powder to adulterate supplies raises concerns about what consumers may unknowingly be bringing home.
Future City Police have urged people to remain cautious while purchasing milk and dairy products and report suspected adulteration to the authorities.
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— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) November 6, 2026
కల్తీ పాలు తాగితే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం
పాలలో రసాయనాలు కలపడం వల్ల వాటిని వినియోగించే వారికి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను ఆహారంలో అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. రసాయనం గాఢత, శరీరంలోకి చేరిన పరిమాణాన్ని బట్టి కడుపులో మంట, కడుపునొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అధిక మోతాదులో తీసుకుంటే జీర్ణవ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడే ప్రమాదం కూడా ఉంది. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధుల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం. అందుకే పాల నాణ్యతపై అనుమానం కలిగితే వాటిని తాగకుండా ఉండటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఎక్కడెక్కడ సరఫరా చేశారనే కోణంలో దర్యాప్తు
ఈ ఘటనపై ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడు ఎంతకాలంగా ఈ విధంగా కల్తీ పాలను తయారు చేస్తున్నాడు? హైదరాబాద్లోని ఏయే ప్రాంతాలకు వాటిని సరఫరా చేశాడు? ఈ అక్రమ వ్యాపారం వెనుక మరికొందరి ప్రమేయం ఉందా? అనే అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఇప్పటికే మార్కెట్లోకి చేరిన కల్తీ పాల వివరాలను సేకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యానికి ముప్పు కలిగించే ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రోజువారీ ఆహారంలో కీలకమైన పాలలోనే రసాయనాల వినియోగం బయటపడటంతో నగర ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
కల్తీ పాలను ఎలా గుర్తించాలి?
పాలలో కల్తీని కేవలం రంగు, రుచి, వాసన చూసి కచ్చితంగా గుర్తించడం సాధ్యం కాదు. పాలు అసహజంగా తెల్లగా కనిపించడం, వింత వాసన రావడం, రుచి తేడాగా ఉండటం వంటి లక్షణాలు అనుమానానికి తావిస్తాయి. అయితే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వంటి రసాయనాలను ఇంట్లో చేసే సాధారణ పరీక్షలతో గుర్తించలేం. అనుమానం ఉంటే ఆ పాలను తాగకుండా, నమూనాను ఆహార భద్రత అధికారులకు ఇచ్చి పరీక్ష చేయించాలి.