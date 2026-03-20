హైదరాబాద్లో అనిరుధ్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్.. ఎక్కడ జరగనుంది.? టికెట్ ధర ఎంతంటే.
Hyderabad: ఎంత యూట్యూబ్లో పాటలు విన్నా లైవ్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్స్ వినడంలో కిక్కే వేరు ఉంటుంది. అలాంటి వారికోసమే హైదరాబాద్ సిద్ధమవుతోంది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ కాన్సర్ట్కు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యింది.
15 ఏళ్లు పూర్తయిన నేపథ్యంలో
ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ తన గ్లోబల్ టూర్లో భాగంగా హైదరాబాద్లో భారీ లైవ్ కాన్సర్ట్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన కెరీర్లో 15 ఏళ్లు పూర్తి అయిన సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక టూర్లో భారతదేశంలో తొలి స్టాప్గా హైదరాబాద్ ఎంపిక కావడం విశేషం.
మార్చి 21న గచ్చిబౌలిలో గ్రాండ్ ఈవెంట్
ఈ సంగీత వేడుక మార్చి 21, 2026న జరగనుంది. కార్యక్రమం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. భారీ స్థాయిలో అభిమానులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ XV టూర్ అనిరుధ్ సంగీత ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయిగా భావిస్తున్నారు. ఆయన చేసిన తమిళ, తెలుగు, హిందీ చిత్రాల హిట్ పాటలతో ఈ కాన్సర్ట్ ప్రత్యేకంగా ఉండనుంది. అభిమానులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే పాటలన్నీ వినిపించబోతున్నాయి.
హై ఎనర్జీ పర్ఫార్మెన్స్తో అదిరిపోయే అనుభవం
అనిరుధ్ స్టేజ్పై తన ఎనర్జీతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో ప్రసిద్ధి. లైవ్ బ్యాండ్, అడ్వాన్స్డ్ లైటింగ్, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో ఈ కాన్సర్ట్ను అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్వహించనున్నారు. ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతి ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్.. లైవ్ ఈవెంట్స్కు కొత్త హబ్
ఇటీవలి కాలంలో హైదరాబాద్ పెద్ద స్థాయి మ్యూజిక్ షోలు, ఈవెంట్స్కు కేంద్రంగా మారుతోంది. యువతలో లైవ్ కాన్సర్ట్స్పై ఆసక్తి పెరగడంతో ఇలాంటి ఈవెంట్స్కు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. అనిరుధ్ టూర్ ఇక్కడ ప్రారంభం కావడం నగర ప్రాధాన్యాన్ని మరింత పెంచింది.
ఈవెంట్ పూర్తి వివరాలు
ఈవెంట్ పేరు: Anirudh XV Tour – 15 Years Celebration
తేదీ: మార్చి 21, 2026 (శనివారం)
సమయం: సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి
టికెట్ ధర: బుక్ మై షోలో టికెట్ ధర రూ. 7999 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది.
ఎక్కడ జరగనుంది: గచ్చిబౌలి స్టేడియం
ఈ కాన్సర్ట్ సంగీత ప్రియులకు ఒక ఫెస్టివల్లా మారనుంది. అనిరుధ్ హిట్ పాటలు, లైవ్ ఎనర్జీ అన్నీ కలిపి హైదరాబాద్లో మ్యూజిక్ సందడి ఖాయం.