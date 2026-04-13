Holiday : ఈ ఒక్కరోజే స్కూళ్లు, ఆఫీసులు.. మీకు ఈ మెసేజ్ వచ్చిందో మళ్లీ సెలవే..!
Ambedkar Jayanti Holiday : ఇటు తెలంగాణ, అటు ఏపీలో గత వీకెండ్ వరుసగా రెండ్రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఇవాళ ఒక్కరోజే వర్కింగ్ డే… మళ్లీ రేపు మరో సెలవులు వస్తోంది.
తెలుగోళ్లకు మరో సెలవు..
Holidays : తెలుగు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే వార్త. ఎగ్జామ్స్ సమయం కావడంతో చదువుల ఒత్తిడికి గురవుతున్న విద్యార్థులకు, పనిఒత్తిడితొ సతమతం అవుతున్న ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే వరుసగా రెండ్రోజులు (ఏప్రిల్ 11 రెండో శనివారం, ఏప్రిల్ 12 ఆదివారం) సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మరో సెలవు వస్తోంది... రేపు (ఏప్రిల్ 14) ఇటు తెలంగాణ, అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సెలవే. ఇప్పటికే విద్యాసంస్థలు పిల్లల పేరెంట్స్ కు సెలవు మెసేజ్ లు పంపించాయి.
అంబేద్కర్ జయంతి సెలవు...
ఏప్రిల్ 14న అంటే రేపు (మంగళవారం) భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు అధికారిక సెలవు ఉంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కూడా సెలవు ఉంది. బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు కూడా అంబేద్కర్ జయంతి సెలవు వర్తిస్తుంది… అంటే రేపు బ్యాంకులు మూతపడి ఉండనున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలన్నింటికి ఏప్రిల్ 14న సెలవు ఉంది. ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు ఇప్పటికే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు సెలవు మెసేజ్ పంపిస్తోంది. ఇలా మీకు కూడా మెసేజ్ వచ్చిందా...? అయితే మీ పిల్లలకు స్కూల్ లేనట్లే. ఈ సెలవు విద్యార్థుల పరీక్షలకు సంసిద్దం అయ్యేందుకు ఉపయోగపడతాయి.
ఏప్రిల్ 14 ఆప్షనల్ హాలిడే కూడా...
ఏప్రిల్ 14న అంబేద్కర్ జయంతి మాత్రమే కాదు తమిళ్ న్యూ ఇయర్. అయితే అంబేద్కర్ జయంతికి తెలంగాణ, ఏపీలో సాధారణ సెలవు ఇచ్చింది... కానీ తమిళ్ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఆప్షనల్ హాలిడే ఇచ్చింది. ఇలా ఆప్షనల్ హాలిడే అవసరం లేకుండానే రేపు (మంగళవారం) సాధారణ సెలవు వస్తోంది.
ఏప్రిల్ 20న మరో సెలవు..
ఏప్రిల్ 20న అంటే వచ్చే సోమవారం మరో సెలవు వస్తోంది. బసవ జయంతి సందర్భంగా హాలిడే ఉంది... కానీ ఇది కేవలం తెలంగాణలోనే, ఏపీలో సెలవు ఉండదు. ఇది ఆప్షనల్ హాలిడే.. కాబట్టి అవసరం అనుకుంటే తెలంగాణ ఉద్యోగులు వేతనంతో కూడిన సెలవు పొందవచ్చు. ఇలా ఈవారం మాదిరిగానే వచ్చవారం కూడా ఆది, సోమవారం రెండ్రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.
వేసవి సెలవులు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ 24 నుండి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. మే మొత్తం సెలవులే.. జూన్ 11 వరకు సెలవులు ఉంటాయి... జూన్ 12 విద్యాసంస్థలు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. దాదాపు 48 రోజుల పాటు తెలుగు విద్యార్థులకు ఎండాకాలం సెలవులు ఉంటాయి… ఈ సెలవుల్లో సొంతూళ్లలో గడిపేందుకు పిల్లలు సిద్దంగా ఉన్నారు.