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- Dasara Special Trains: గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన భారతీయ రైల్వే.. దసరా బతుకమ్మ ప్రత్యేక రైళ్లు
Dasara Special Trains: గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన భారతీయ రైల్వే.. దసరా బతుకమ్మ ప్రత్యేక రైళ్లు
Bathukamma Dasara Special Trains: బతుకమ్మ, దసరా పండుగల సందడి మొదలైంది. బతుకమ్మ, దసరా రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని అక్టోబర్ 9 నుంచి 25 వరకు సికింద్రాబాద్, కాగజ్నగర్, హైదరాబాద్ మధ్య 34 ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులను ఎస్సీఆర్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
పండుగకి ఊరెళ్తున్నారా? ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. 34 స్పెషల్ ట్రైన్స్ వచ్చేశాయి
దసరా, బతుకమ్మ వచ్చాయంటే చాలు సొంతూర్ల బాట పట్టే ప్రయాణికులతో బస్ స్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు కిటకిటలాడిపోతుంటాయి. ఈ పండుగ రద్దీని తట్టుకోవడం ప్రయాణికులకు ప్రతీ ఏటా పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. అయితే ఈ పండుగ సీజన్లో ప్రయాణికుల రద్దీని క్లియర్ చేయడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల నుంచి ఉత్తర తెలంగాణ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మొత్తం 34 ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులను నడపాలని నిర్ణయించింది. అక్టోబర్ 9 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రత్యేక సేవలు అక్టోబర్ 25 వరకు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
సికింద్రాబాద్ టూ కాగజ్నగర్: రైలు నంబర్ 07711 టైమింగ్స్
సికింద్రాబాద్ నుంచి సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ వైపు ప్రయాణించే వారి కోసం రైల్వే శాఖ ప్రత్యేకంగా రైలు నంబర్ 07711ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
• ఈ రైలు ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12:10 గంటలకు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది.
• మార్గమధ్యంలో వివిధ స్టేషన్లను కవర్ చేస్తూ అదే రోజు సాయంత్రం 5:30 గంటలకు సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ చేరుకుంటుంది.
• అక్టోబర్ 9 నుంచి 25 వరకు ఈ మార్గంలో ప్రతిరోజూ ఒక సర్వీసు చొప్పున మొత్తం 17 సర్వీసులు నడవనున్నాయి.
• మధ్యాహ్నం వేళల్లో ప్రయాణించాలనుకునే వారికి ఈ రైలు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ టూ హైదరాబాద్: రైలు నంబర్ 07712 షెడ్యూల్
తిరుగు ప్రయాణమయ్యే ప్రయాణికుల కోసం రైలు నంబర్ 07712 సర్వీస్ను ఎస్సీఆర్ తీసుకొచ్చింది.
• ఈ ప్రత్యేక రైలు సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ నుంచి సాయంత్రం 6:00 గంటలకు బయలుదేరుతుంది.
• రాత్రి ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకుని అదే రోజు రాత్రి 11:15 గంటలకు హైదరాబాద్ స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది.
• ఈ తిరుగు ప్రయాణ సర్వీస్ కూడా అక్టోబర్ 9 నుంచి 25 వరకు ప్రతిరోజూ అందుబాటులో ఉంటూ మొత్తం 17 సర్వీసులుగా ప్రయాణికులను తమ గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేర్చనుంది.
ఉత్తర తెలంగాణను కలుపుతూ కీలక స్టేషన్లలో హాల్టింగ్
హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఉత్తర తెలంగాణలోని ముఖ్యమైన పట్టణాలతో అనుసంధానించడంలో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రెండు వైపులా ఈ క్రింది కీలకమైన స్టేషన్లలో ఆగనున్నాయి..
• చర్లపల్లి
• భువనగిరి
• జనగాం
• కాజీపేట
• జమ్మికుంట
• పెద్దపల్లి
• రామగుండం
• మంచిర్యాల
• బెల్లంపల్లి
• ఆసిఫాబాద్ రోడ్
ఈ స్టేషన్లలో హాల్టింగ్ సౌకర్యం కల్పించడం వల్ల చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, పట్టణాల ప్రజలకు పండుగ ప్రయాణం చాలా ఈజీ కానుంది.
సీటింగ్, కోచ్ వివరాలు: ముందస్తు రిజర్వేషన్ బెటర్
పండుగ రద్దీ సమయంలో ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో ఏసీ చైర్ కార్ (AC Chair Car), సెకండ్ సిట్టింగ్ (Second Sitting) తరగతి కోచ్లను ఏర్పాటు చేశారు. పండుగ రోజుల్లో చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు ప్రయాణికులు ముందుగానే టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పండుగ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకునే వారికి ఈ 34 స్పెషల్ సర్వీసులు ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారనున్నాయి.