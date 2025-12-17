Panchayat Elections : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. మూడో దశలోనూ కాంగ్రెస్ హవా
Telangana Panchayat Elections : మూడో దశ తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకున్నారు. మొత్తంగా మూడు దశల్లో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ దూకుడు కనిపించింది.
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. కాంగ్రెస్ దూకుడు
తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మూడో దశలోనూ కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని సాధించారు. మొత్తం 4,159 గ్రామ పంచాయతీలకు నోటిఫికేషన్ జారీ కాగా, వివిధ కారణాలతో కొన్ని స్థానాల్లో ఎన్నికలు జరగలేదు. మిగిలిన చోట్ల జరిగిన పోలింగ్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఎక్కువ సంఖ్యలో సర్పంచ్ స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం నుంచి యాదాద్రి భువనగిరి వరకు, రంగారెడ్డి నుంచి ఖమ్మం వరకు అనేక జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ ఆధిపత్యం కనిపించింది. రాత్రి 10 గంటల వరకు వచ్చిన లెక్కల ప్రకారం, ఏకగ్రీవాలతో కలిపి కాంగ్రెస్ 2224 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
మూడు దశల తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల మొత్తం చిత్రం ఇదే
మొత్తం మూడు దశల్లో 12,727 గ్రామ పంచాయతీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగగా, కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు సుమారు 6,800 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. బీఆర్ఎస్ 3,505, బీజేపీ 697 స్థానాల్లో విజయం సాధించగా, ఇతరులు, స్వతంత్రులు గణనీయ సంఖ్యలో గెలిచారు. ఇంకా కొన్ని ఫలితాలపై సమాచారం రావాల్సి ఉంది.
తొలి దశ నుంచే కొనసాగుతున్న ట్రెండ్ మూడో దశలోనూ మారలేదని ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గ్రామస్థాయిలో పార్టీ ప్రభావం, స్థానిక నాయకత్వం కీలక పాత్ర పోషించిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
పల్లెపోరులో ఉత్కంఠభరిత ఘటనలు
ఈ ఎన్నికల్లో అనేక ఆసక్తికర ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. నిర్మల్ జిల్లా లింగా గ్రామంలో ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమాన ఓట్లు రావడంతో పోస్టల్ బ్యాలెట్ నిర్ణాయకంగా మారింది. ఒక్క పోస్టల్ ఓటుతో మహిళా అభ్యర్థి సుష్మారాణి గెలుపొందడం అక్కడ ఉత్కంఠను పెంచింది. అలాగే సంగారెడ్డి జిల్లా బానాపూర్లో ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపు ఖరారైంది. రీకౌంటింగ్ చేసినా ఫలితం మారకపోవడం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఓటు విలువ ఎంత ముఖ్యమో గుర్తు చేసింది.
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు : సంప్రదాయం, భావోద్వేగం, ప్రజాస్వామ్యం
వికారాబాద్ జిల్లా బండమీది తండాలో భర్త మృతిచెందిన దుఃఖంలోనూ మహిళ ఓటు హక్కు వినియోగించడం ప్రజాస్వామ్యంపై ఉన్న నమ్మకాన్ని చాటింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న మహిళ అంబులెన్స్లో వచ్చి ఓటేయడం భావోద్వేగాన్ని కలిగించింది.
ముగిసిన పల్లెపోరు.. కొనసాగుతున్న రాజకీయ చర్చ
మూడో దశతో తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసింది. ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఫలితాలు రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం ట్రెండ్లో పెద్ద మార్పు ఉండదని అంచనా. గ్రామస్థాయి రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ బలపడిందని, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ తమ వ్యూహాలను పునఃసమీక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 2331 స్థానాలను కాంగ్రెస్, 1168 బీఆర్ఎస్, 189 బీజేపీ, 539 స్థానాల్లో ఇతరులు గెలిచారు. రెండో దశలో కాంగ్రెస్ 2245 స్థానాలు, బీఆర్ఎస్ 1188, బీజేపీ 268, ఇతరులు 624 స్థానాలు గెలుచుకున్నారు. మూడో దశలో ఇప్పటివరకు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. 2224 స్థానాలు కాంగ్రెస్, 1149 బీఆర్ఎస్, 240 బీజేపీ, 488 స్థానాల్లో ఇతరులు గెలిచారు.
ఈ ఫలితాలు రాబోయే స్థానిక సంస్థలు, అసెంబ్లీ రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.