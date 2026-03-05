- Home
3 నెలలు కష్టపడితే రూ. 3 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. కూలర్ వ్యాపారంతో లక్షాధికారి కావొచ్చు.
Business Ideas: వేసవి కాలం వస్తే ప్రజలకు మొదట గుర్తొచ్చే వాటిలో ఒకటి కూలర్. పెద్ద కంపెనీల ఎయిర్ కండిషనర్లు అందుబాటులో ఉన్నా, తక్కువ ధరలో లభించే కూలర్లకే ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అలాంటి కూలర్లను విక్రయిస్తే మంచి ఆదాయం పొందొచ్చు.
వేసవిలో కూలర్ల డిమాండ్
మార్చి ఇలా మొదలైందో లేదో అలా ఎండ తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఈ సమయంలో ప్రజలు తమ ఇళ్లకు కూలర్లను కొనుగోలు చేయడం మొదలుపెడతారు. ఏప్రిల్, మే నెలలలో ఈ డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుంది. ఎయిర్ కండిషనర్ కొనుగోలు చేయడం చాలా మందికి ఖరీదైన విషయం. అందుకే తక్కువ ధరలో లభించే కూలర్లకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, విద్యార్థులు, చిన్న వ్యాపారులు ఎక్కువగా కూలర్లను కొనుగోలు చేస్తుంటారు.
చిన్న బ్రాండ్ కూలర్లకు కూడా మంచి మార్కెట్
ప్రముఖ కంపెనీలు కూలర్లను తయారు చేస్తున్నా, మార్కెట్లో చిన్న బ్రాండ్లకు కూడా మంచి స్థానం ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ధర. పెద్ద కంపెనీల కూలర్లు ఎక్కువ ధరలో ఉంటాయి. కానీ చిన్న బ్రాండ్ కూలర్లు తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి. అందుకే చాలా మంది వినియోగదారులు చిన్న బ్రాండ్ల కూలర్లను కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్యాపారం చేస్తే మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో కూలర్లను కొనుగోలు చేసి వినియోగదారులకు అందుబాటులో ధరలో విక్రయిస్తే సులభంగా అమ్మకాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
హోల్సేల్ మార్కెట్లలో తక్కువ ధరకు కూలర్లు
కూలర్ల వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే ముందుగా సరైన ప్రదేశం నుంచి సరుకు కొనుగోలు చేయాలి. పెద్ద నగరాల్లో హోల్సేల్ మార్కెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఉదాహరణకు హైదరాబాద్లో కోఠి, బేగంబజార్ ప్రాంతాల్లో కూలర్లు హోల్సేల్ ధరలకు లభిస్తాయి. అక్కడ వ్యాపారులు పెద్ద ఎత్తున కూలర్లను విక్రయిస్తుంటారు. ఇంకో మార్గం ఏమిటంటే కూలర్ల తయారీ ఫ్యాక్టరీలను నేరుగా సంప్రదించడం. ఫ్యాక్టరీ నుంచి నేరుగా కొనుగోలు చేస్తే ధర మరింత తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా సరుకును తక్కువ ధరకు తెచ్చుకుంటే లాభం కూడా పెరుగుతుంది.
దుకాణం అవసరం లేకుండా కూడా వ్యాపారం
ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి పెద్ద షాపు అవసరం ఉండకపోవడం ఒక పెద్ద ప్రయోజనం. రోడ్ల పక్కన టెంట్ ఏర్పాటు చేసి కూడా కూలర్లను విక్రయించవచ్చు. కొన్ని కూలర్లను నమూనాగా బయట పెట్టి మిగతా సరుకును దగ్గరలోని గోదాంలో నిల్వ ఉంచవచ్చు. అవసరమైతే మూడు నెలల కాలానికి మాత్రమే గోదాం అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేస్తే షాపు అద్దె, ఇతర ఖర్చులు తగ్గిపోతాయి. తక్కువ పెట్టుబడితో వ్యాపారం నిర్వహించడం సులభమవుతుంది.
మూడు నెలల్లో మంచి ఆదాయం
కూలర్లను బట్టి ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా ఒక్క కూలర్పై కనీసం రూ.300 నుంచి రూ.500 వరకు లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక మంచి పట్టణం లేదా జిల్లా కేంద్రంలో వ్యాపారం చేస్తే రోజుకు కనీసం 10 కూలర్లు అమ్ముడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలా జరిగితే రోజుకు రూ.3,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు లాభం పొందవచ్చు. ఇలా చూస్తే నెలకు కనీసం లక్ష రూపాయల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. వేసవి మూడు నెలలు సరిగ్గా వ్యాపారం జరిగితే దాదాపు రూ.3 లక్షల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.
గమనిక:
వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రారంభించే కూలర్ల వ్యాపారం చిన్న పెట్టుబడితో మంచి ఆదాయం ఇచ్చే అవకాశమున్న వ్యాపారంగా చెప్పవచ్చు. సరైన ప్రదేశం, తక్కువ ధరలో సరుకు కొనుగోలు, సరైన మార్కెటింగ్ ఉంటే మూడు నెలల్లోనే మంచి లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పైన తెలిపిన వివరాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. వ్యాపారం ప్రారంభించే ముందు నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.