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- whatsapp new feature: వాట్సాప్లోకి కొత్త ఫీచర్..ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు
whatsapp new feature: వాట్సాప్లోకి కొత్త ఫీచర్..ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు
WhatsApp Update: వాట్సాప్ నుంచి అదిరే అప్ డేట్ తెచ్చింది మెటా సంస్థ. ఇన్ స్టా రీల్స్ ను వాట్సప్ నుంచి షేర్ చేసేలా కొత్త ఫీచర్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయోగాలు చేస్తోంది. దీనికోసం చాట్ అటాచ్మెంట్ మెనూలో ప్రత్యేకంగా ఒక రీల్స్ బటన్ రాబోతోంది.
వాట్సాప్లో కొత్త అప్డేట్
వాట్సాప్ చాట్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ షేర్ చేయడం ఇక మరింత ఈజీ కానుంది. చాట్ అటాచ్మెంట్ మెనూలో ప్రత్యేకంగా 'రీల్స్' బటన్ను వాట్సాప్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తోంది. కొందరు ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్లకు ఈ ఫీచర్ ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇకపై మీడియా పిక్కర్లోకి వెళ్లి రీల్స్ వెతుక్కునే పని లేకుండా, నేరుగా చాట్ నుంచే వీడియోలను సెలెక్ట్ చేసి షేర్ చేయొచ్చు.
చాట్ మెనూలో రీల్స్ బటన్
వాట్సాప్ అప్డేట్స్ ఇచ్చే WABetaInfo వెబ్సైట్ ఈ కొత్త ఫీచర్ గురించి వివరాలు వెల్లడించింది. గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.26.42.9 వాడుతున్న కొందరికి ఈ ఫీచర్ కనిపిస్తోంది.
అటాచ్మెంట్ మెనూలోని రీల్స్ బటన్ నొక్కగానే, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసిన వీడియోలు వాట్సాప్లో కనిపిస్తాయి. రీసెంట్గా చూసినవి, సేవ్ చేసినవి, లైక్ చేసిన రీల్స్ అన్నీ వేర్వేరు ట్యాబ్స్లో ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి మీకు నచ్చిన వీడియోను డైరెక్ట్గా వాట్సాప్ చాట్లో షేర్ చేయొచ్చు.
అకౌంట్స్ లింక్ చేయాలి
ఈ కొత్త ఫీచర్ వాడాలంటే, మీ వాట్సాప్ అకౌంట్ను మెటా అకౌంట్స్ సెంటర్ (Meta Accounts Center)తో లింక్ చేయాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అకౌంట్లను వాట్సాప్తో కలపడం ఇష్టం లేనివాళ్లు పాత పద్ధతిలోనే యాప్ వాడుకోవచ్చు. కానీ, అకౌంట్స్ లింక్ చేయని వాళ్లకు చాట్ అటాచ్మెంట్ మెనూలో ఈ కొత్త రీల్స్ బటన్ కనిపించదు.
మీడియా పిక్కర్ వెతికే పని లేదు
ప్రస్తుతం వాట్సాప్ ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ స్టోరీలు, పోస్ట్లు, రీల్స్ షేర్ చేసే సదుపాయం ఉంది. కానీ, దానికి మీడియా పిక్కర్ ఓపెన్ చేసి కంటెంట్ వెతుక్కోవాలి. ఈ కొత్త ఫీచర్ వస్తే ఆ పని తప్పుతుంది. రీల్స్ను చాలా త్వరగా ఫైండ్ చేసి చాట్స్లో షేర్ చేసేయొచ్చు.
అందరికీ ఇప్పుడే రాదు
ప్రస్తుతానికి ఎంపిక చేసిన కొందరు ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్లకు మాత్రమే ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది. 2.26.42.9 వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న అందరికీ ఇది వెంటనే రాదు. నెమ్మదిగా మిగతా యూజర్లకు కూడా దీన్ని తీసుకొస్తారు. ఈ కొత్త షార్ట్కట్ అందరికీ ఎప్పుడు వస్తుందనేది వాట్సాప్ ఇంకా అఫీషియల్గా చెప్పలేదు. బీటా టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ బట్టి అందరికీ ఇవ్వడంపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
మెటా ఎకోసిస్టమ్ ప్లాన్
వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ యాప్స్ అన్నింటినీ ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చే మెటా ఎకోసిస్టమ్ (Meta Ecosystem) ప్లాన్లో భాగమే ఈ కొత్త ఫీచర్. యూజర్లు యాప్స్ మారుస్తూ టైమ్ వేస్ట్ చేయకుండా, ఒకే ప్లాట్ఫామ్పై ఎక్కువ సమయం గడిపేలా చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.