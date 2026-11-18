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- Best Smart Band : 21 రోజుల బ్యాటరీ, 150+ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్... అదిరిపోయే స్మార్ట్ బ్యాండ్
Best Smart Band : 21 రోజుల బ్యాటరీ, 150+ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్... అదిరిపోయే స్మార్ట్ బ్యాండ్
1.72-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 150కి పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్స్, 21 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్తో 'షావోమి స్మార్ట్ బ్యాండ్ 11' (Xiaomi Smart Band 11) రిలీజ్ అయింది. దీని ధర, ఇతర పూర్తి ఫీచర్ల వివరాలు చూసేయండి!
షియోమీ స్మార్ట్ బ్యాండ్ 11 లాంచ్
ప్రపంచ మార్కెట్లలో షియోమీ తన కొత్త 'షియోమీ స్మార్ట్ బ్యాండ్ 11' (Xiaomi Smart Band 11)ను లాంచ్ చేసింది. 1.72-అంగుళాల అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ ప్లేతో వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ బ్యాండ్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 21 రోజుల పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. హార్ట్ రేట్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ (SpO2) మానిటరింగ్, వైబ్రేషన్ అలర్ట్స్, 150కి పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్స్, 5ATM వాటర్ రెసిస్టెన్స్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. నీటి అడుగున కూడా ఇది హార్ట్ రేట్ను ట్రాక్ చేయగలదు.
షియోమీ స్మార్ట్ బ్యాండ్ 11 ధర వివరాలు (Price)
భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం షియోమీ స్మార్ట్ బ్యాండ్ 11 ధర సుమారు రూ. 5,500గా ఉంది. ఇది మిడ్ నైట్ బ్లాక్ (Midnight Black), గ్లేసియర్ సిల్వర్ (Glacier Silver), మిస్టిక్ రోజ్ (Mystic Rose) కలర్స్లో లభిస్తుంది. స్టాండర్డ్ మోడల్స్తో పాటు, ప్రత్యేకమైన యూనిబాడీ అల్యూమినియం (Unibody Aluminium), సిరామిక్ (Ceramic) ఫినిష్ మోడల్స్లో కూడా ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చింది. షియోమీ 18 ప్రో (Xiaomi 18 Pro) సిరీస్, మిజియా (Mijia) డివైజ్లతో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో కూడా ఇది అమ్మకానికి వస్తోంది.
ఫీచర్లు & స్పెసిఫికేషన్లు (Specifications & Features)
షియోమీ స్మార్ట్ బ్యాండ్ 11లో 212x520 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్, 2,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 1.72-అంగుళాల అమోలెడ్ టచ్ డిస్ ప్లేను ఇచ్చారు. 9.99 మి.మీ మందం ఉన్న ఈ బ్యాండ్ బరువు (స్ట్రాప్ లేకుండా) కేవలం 15.58 గ్రాములు మాత్రమే. కచ్చితమైన హెల్త్ ట్రాకింగ్ కోసం డ్యూయల్-ఎల్ఈడీ (Dual-LED), డ్యూయల్-పీడీ (Dual-PD) ఆప్టికల్ సెన్సార్లతో పాటు సరికొత్త హార్ట్ రేట్ అల్గారిథమ్స్, మెడికల్ కాలిబ్రేషన్ను ఇందులో వాడారు.
24 గంటల పాటు హార్ట్ రేట్, SpO2ను ఇది మానిటర్ చేస్తుంది. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గితే వెంటనే వైబ్రేషన్ ద్వారా అలర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే స్ట్రెస్ మానిటరింగ్, మహిళల ఆరోగ్య నిర్వహణ, స్లీప్ మేనేజ్మెంట్ అసిస్టెంట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. 150 పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. 5ATM వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నందున స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా హార్ట్ రేట్ను ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు.
సెన్సార్లు & కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు
ఆప్టికల్ హార్ట్ రేట్ సెన్సార్, పల్స్ ఆక్సీమీటర్, యాక్సిలరోమీటర్, గైరోస్కోప్, ఎలక్ట్రానిక్ కంపాస్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, లీనియర్ హాప్టిక్ మోటార్ వంటి సెన్సార్లను ఇందులో అమర్చారు. కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్స్ కోసం ఎన్ఎఫ్సీ (NFC), రిమోట్ కెమెరా షట్టర్ కంట్రోల్, షార్ట్కట్ జెస్చర్స్, బ్లూటూత్ 5.4 కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
ఆండ్రాయిడ్ 8.0 లేదా ఐఓఎస్ 14.0 ఆపై వెర్షన్లలో 'Mi Fitness' యాప్ ద్వారా దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 233mAh బ్యాటరీ ఇచ్చారు. ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి 90 నిమిషాలు పడుతుంది. లైట్ యూసేజ్లో 21 రోజులు, నార్మల్ యూసేజ్లో 10 రోజులు, ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ ప్లే (AOD) ఆన్లో ఉంటే 6 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని షియోమీ పేర్కొంది.