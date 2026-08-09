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- వాట్సాప్లో మెసేజ్లు అంత వేగంగా ఎలా వెళ్తాయి.? టిక్స్ వెనుక టెక్నాలజీ తెలిస్తే వావ్ అనాల్సిందే
వాట్సాప్లో మెసేజ్లు అంత వేగంగా ఎలా వెళ్తాయి.? టిక్స్ వెనుక టెక్నాలజీ తెలిస్తే వావ్ అనాల్సిందే
WhatsApp: రోజూ వాట్సాప్లో మెసేజ్లు పంపుతుంటాం. మెసేజ్ పంపిన వెంటనే ఒక టిక్, ఆ తర్వాత రెండు టిక్స్, మెసేజ్ చదివిన తర్వాత బ్లూ టిక్స్ కనిపిస్తాయి. అయితే మనం పంపిన మెసేజ్ కొన్ని సెకన్లలోనే అవతలి వ్యక్తికి ఎలా చేరుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
WhatsAppలో మెసేజ్ పంపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది.?
మీరు WhatsAppలో మెసేజ్ టైప్ చేసి Send బటన్ నొక్కిన వెంటనే ఆ మెసేజ్ మీ ఫోన్ నుంచి WhatsApp సర్వర్కు వెళ్తుంది. ఈ సమయంలో మెసేజ్ను భద్రత కోసం ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ద్వారా రక్షిస్తారు. అంటే మెసేజ్లోని అసలు విషయాన్ని పంపిన వ్యక్తి, అందుకునే వ్యక్తి మాత్రమే చూడగలిగేలా వ్యవస్థను రూపొందించారు. మెసేజ్ వాట్సాప్ సర్వర్కు చేరిన తర్వాత దాన్ని సరైన వ్యక్తికి పంపించే బాధ్యత సర్వర్దే.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాట్సాప్ను ఒక పోస్టల్ సర్వీస్తో పోల్చుకోవచ్చు. మనం ఒక లేఖను పోస్టాఫీసులో ఇచ్చినట్లే, ఫోన్ నుంచి మెసేజ్ వాట్సాప్ సర్వర్కు చేరుతుంది. ఆ తర్వాత సర్వర్ దాన్ని సరైన వ్యక్తి ఫోన్కు పంపిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ చాలా వేగంగా జరగడం వల్ల మనకు మెసేజ్ దాదాపు వెంటనే వెళ్లిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది.
ఒక టిక్, రెండు టిక్స్, బ్లూ టిక్స్ అంటే ఏంటి.?
వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపినప్పుడు కనిపించే టిక్స్ మెసేజ్ ప్రయాణంలో వివిధ దశలను సూచిస్తాయి. ఒక గ్రే టిక్ కనిపిస్తే మెసేజ్ మీ ఫోన్ నుంచి వెళ్లి వాట్సాప్ సర్వర్కు చేరిందని అర్థం. రెండు గ్రే టిక్స్ కనిపిస్తే ఆ మెసేజ్ అవతలి వ్యక్తి డివైజ్కు డెలివరీ అయిందని అర్థం. అంటే మెసేజ్ వారి ఫోన్కు చేరింది. అవతలి వ్యక్తి చాట్ను తెరిచి మెసేజ్ను చూసినప్పుడు రెండు బ్లూ టిక్స్ కనిపిస్తాయి. ఇది సాధారణంగా మెసేజ్ చదివినట్లు సూచిస్తుంది. అయితే రీడ్ రిసీట్స్ ఆఫ్ చేసి ఉంటే బ్లూ టిక్స్ కనిపించకపోవచ్చు. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో బ్లూ టిక్ రాకపోవడం అంటే మెసేజ్ చదవలేదని మాత్రమే కచ్చితంగా చెప్పలేం.
ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా మెసేజ్ ఎలా డెలివరీ అవుతుంది.?
మెసేజ్ అందుకునే వ్యక్తి ఆ సమయంలో ఆన్లైన్లో లేకపోయినా వాట్సాప్ వెంటనే మెసేజ్ను కోల్పోనివ్వదు. మెసేజ్ను సురక్షితంగా తాత్కాలికంగా నిల్వ ఉంచి, అవతలి వ్యక్తి మళ్లీ కనెక్ట్ అయినప్పుడు వారి డివైజ్కు పంపించే విధంగా వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది. అందుకే మనం పంపిన మెసేజ్కు అవతలి వ్యక్తి వెంటనే ఇంటర్నెట్కు కనెక్ట్ కాకపోయినా తర్వాత డెలివరీ అవుతుంది.
మెసేజ్లను వేగంగా పంపించేందుకు వాట్సాప్ వంటి మెసేజింగ్ సిస్టమ్లు నెట్వర్క్ కనెక్షన్ను సమర్థంగా ఉపయోగిస్తాయి. ప్రతిసారి కొత్తగా కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం తగ్గడం వల్ల డేటా పంపడం, స్వీకరించడం వేగంగా జరుగుతుంది. ఫోన్కు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వెంటనే చాట్లో మెసేజ్ కనిపించడానికి కూడా ఈ రియల్టైమ్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ సహాయపడుతుంది.
ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ వల్ల మెసేజ్లు ఎలా సురక్షితంగా ఉంటాయి.?
వాట్సాప్లో ముఖ్యమైన భద్రతా వ్యవస్థల్లో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఒకటి. దీని ఉద్దేశం మెసేజ్ను పంపిన వ్యక్తి నుంచి అందుకునే వ్యక్తి వరకు డేటాను రక్షించడం. మెసేజ్ ప్రయాణించే సమయంలో దాని అసలు కంటెంట్ను అనధికార వ్యక్తులు సులభంగా చదవకుండా ఎన్క్రిప్షన్ సహాయపడుతుంది. మెసేజ్లను వేగంగా పంపించడంతో పాటు ఒకేసారి కోట్లాది వినియోగదారుల డేటాను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం వాట్సాప్ భారీ స్థాయి సర్వర్ మౌలిక వసతులను ఉపయోగిస్తుంది. వివిధ సర్వర్లపై ట్రాఫిక్ను పంచడం ద్వారా ఒకే సర్వర్పై అధిక భారం పడకుండా చూస్తారు. దీంతో ఎక్కువ మంది ఒకేసారి వాట్సాప్ ఉపయోగించినా మెసేజ్లను వేగంగా ప్రాసెస్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
వేగం, భద్రత రెండింటినీ వాట్సాప్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది.?
ఒక మెసేజింగ్ యాప్కు కేవలం వేగం ఉంటే సరిపోదు. వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని రక్షించే భద్రత కూడా అవసరం. అదే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉపయోగించే ప్లాట్ఫామ్ కావడంతో భారీ మొత్తంలో మెసేజ్లను నిర్వహించగల సామర్థ్యం కూడా ఉండాలి. వాట్సాప్లోని సర్వర్ వ్యవస్థ, నెట్వర్క్ టెక్నాలజీలు, ఎన్క్రిప్షన్, డెలివరీ సిస్టమ్లు కలిసి ఈ పనిని నిర్వహిస్తాయి. మనం చూస్తున్న ఒక టిక్ నుంచి రెండు టిక్స్, అక్కడి నుంచి బ్లూ టిక్స్ వరకు ప్రతి దశ వెనుక అనేక సాంకేతిక ప్రక్రియలు జరుగుతాయి. మనకు మాత్రం ఇవన్నీ కొన్ని క్షణాల్లోనే జరిగిపోయినట్లు కనిపిస్తాయి. ఇదే ఆధునిక ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత. వాట్సాప్ సింపుల్గా కనిపించినప్పటికీ, దాని వెనుక వేగం, భద్రత, భారీ స్థాయి సర్వర్ నిర్వహణ కలిసి పనిచేస్తాయి.