TV Remote: టీవీ రిమోట్ను చేతితో కొట్టగానే ఎలా పనిచేస్తుంది.? దీని వెనకాల లాజిక్ ఏంటంటే
TV Remote: టీవీ రిమోట్ సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు దానిని చేతితో కొట్టడం సర్వసాధారణం. ఇంతకీ ఇలా కొట్టగానే రిమోట్ ఎందుకు పనిచేస్తుంది. దీని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ఏంటి.? అసలు టీవీ రిమోట్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రిమోట్ పనితీరు: అదృశ్య కాంతి ప్రయాణం
సాధారణంగా మనం వాడే టీవీ రిమోట్లు ఇన్ఫ్రారెడ్ (Infrared - IR) టెక్నాలజీతో పనిచేస్తాయి. రిమోట్ ముందు భాగంలో ఒక చిన్న బల్బు లాంటిది (LED) ఉంటుంది. మనం ఏదైనా బటన్ నొక్కినప్పుడు, ఆ రిమోట్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ (IC) మనం నొక్కిన బటన్కు తగిన 'బైనరీ కోడ్'ను (0, 1 ల రూపంలో) తయారు చేస్తుంది. ఈ కోడ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కాంతి కిరణాల రూపంలో టీవీ వైపు ప్రయాణిస్తుంది. టీవీలో ఉండే సెన్సార్ ఆ కాంతిని గ్రహించి, మనం ఇచ్చిన కమాండ్ (ఛానల్ మార్చడం లేదా వాల్యూమ్ పెంచడం) ప్రకారం పనిచేస్తుంది.
రిమోట్ను కొడితే ఎందుకు పనిచేస్తుంది?
చాలామంది రిమోట్ సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు దానిని చేతితో కొడుతుంటారు. దీనిని సైంటిఫిక్ పరిభాషలో 'పర్కసివ్ మెయింటెనెన్స్' (Percussive Maintenance) అంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల రిమోట్ పనిచేయడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి.
ఆక్సైడ్ పొర తొలగిపోవడం: బ్యాటరీలకు, రిమోట్లోని మెటల్ స్ప్రింగ్లకు మధ్య కాలక్రమేణా గాలిలోని తేమ వల్ల 'మెటల్ ఆక్సైడ్' అనే సన్నని పొర ఏర్పడుతుంది. ఇది విద్యుత్తు ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటుంది. రిమోట్ను కొట్టినప్పుడు కలిగే ప్రకంపనల వల్ల బ్యాటరీ కదిలి, ఆ ఆక్సైడ్ పొర తొలగిపోయి మళ్లీ కనెక్షన్ ఏర్పడి రిమోట్ పనిచేస్తుంది.
లూజ్ కాంటాక్ట్స్: ఒక్కోసారి బ్యాటరీలు సరిగ్గా ఫిట్ అవ్వకపోయినా లేదా లోపల సర్క్యూట్ బోర్డ్లో చిన్నపాటి లూజ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నా, కొట్టడం వల్ల అవి తాత్కాలికంగా సెట్ అవుతాయి.
రిమోట్ లోపల ఏముంటాయి.?
ఒక రిమోట్ లోపల ప్రధానంగా నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి:
బటన్లు (Rubber Keypad): వీటి వెనుక భాగంలో నల్లని కండక్టివ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది.
సర్క్యూట్ బోర్డ్ (PCB): ఇది రిమోట్కు మెదడు వంటిది.
బ్యాటరీలు: శక్తినిచ్చే వనరులు.
IR LED: సంకేతాలను కాంతి రూపంలో పంపే బల్బు.
మనం బటన్ నొక్కినప్పుడు, అది సర్క్యూట్ బోర్డ్ను తాకి సర్క్యూట్ను పూర్తి చేస్తుంది. అప్పుడు బ్యాటరీలోని శక్తిని వాడుకుని సిగ్నల్ వెళుతుంది.
రిమోట్ పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడం ఎలా?
రిమోట్లోని ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలు మన కంటికి కనిపించవు. కానీ మీ ఫోన్ కెమెరా సహాయంతో దానిని చూడవచ్చు. మీ ఫోన్ కెమెరా ఆన్ చేసి, రిమోట్ బల్బును కెమెరా వైపు ఉంచి ఏదైనా బటన్ నొక్కండి. కెమెరా స్క్రీన్ మీద మీకు చిన్న ఊదా రంగు లేదా తెల్లని కాంతి కనిపిస్తే, రిమోట్ సిగ్నల్ పంపుతున్నట్లు అర్థం. కాంతి రాకపోతే బ్యాటరీలు అయిపోయాయని లేదా రిమోట్ పాడైందని గుర్తించాలి.
రిమోట్ ఎక్కువ కాలం పనిచేయాలంటే ఏం చేయాలి.?
నాణ్యమైన బ్యాటరీలు: ఎప్పుడూ లీక్ అవ్వని మంచి కంపెనీ బ్యాటరీలనే వాడాలి. బ్యాటరీలు లీక్ అయితే లోపల సర్క్యూట్ పాడవుతుంది.
శుభ్రత: బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ దగ్గర తుప్పు పడితే పాత టూత్ బ్రష్తో లేదా ఎరేజర్తో మెల్లగా క్లీన్ చేయాలి.
దుమ్ము చేరకుండా: రిమోట్ బటన్ల మధ్య దుమ్ము చేరితే బటన్లు స్టిక్కీగా మారుతాయి. రిమోట్ కవర్ వాడటం వల్ల దీనిని నివారించవచ్చు.
రిమోట్ను కొట్టడం వల్ల తాత్కాలికంగా ఫలితం ఉన్నప్పటికీ, అది లోపల ఉండే సెన్సిటివ్ సర్క్యూట్ను పాడు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బ్యాటరీలను మార్చడం లేదా క్లీన్ చేయడం మంచిది.