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- Best 5G Phones : 6300mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, 120Hz డిస్ప్లే.. రూ.15000 లోపే వచ్చే 5 బెస్ట్ 5G ఫోన్లు ఇవే
Best 5G Phones : 6300mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, 120Hz డిస్ప్లే.. రూ.15000 లోపే వచ్చే 5 బెస్ట్ 5G ఫోన్లు ఇవే
స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి టైమ్లో తక్కువ బడ్జెట్లో కొత్త 5G ఫోన్ ఎలా కొనాలి? 6000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, 120Hz డిస్ప్లే లాంటి ఫీచర్లతో రూ.15000 లోపు దొరికే టాప్ 5 ఫోన్ల వివరాలు చూద్దాం.
తక్కువ ధరలో 5G స్మార్ట్ఫోన్లు
ఇండియాలో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనేవాళ్లు ధర మాత్రమే కాదు.. బ్యాటరీ కెపాసిటీ, కెమెరా, మెమొరీ, ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ లాంటి ఫీచర్లను కూడా చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రూ.15000 బడ్జెట్లో 5G ఫోన్ల కోసం జనాలు తెగ వెతుకుతున్నారు. ఈ బడ్జెట్లో HMD, ఏఐ ప్లస్, లావా, పోకో, శాంసంగ్ కంపెనీల ఫోన్లను పరిశీలించవచ్చు. వీటిలో కొన్నింటిలో 6000mAh కంటే ఎక్కువ బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, 120Hz డిస్ప్లే లాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అమ్మకందారులు, రంగు, స్టోరేజ్, బ్యాంక్ ఆఫర్లను బట్టి ధరలు మారొచ్చు.
లావా బోల్డ్ N2, పోకో C85X
లావా బోల్డ్ N2 5G ఫోన్లో 6000mAh బ్యాటరీ, 120Hz డిస్ప్లే, IP64 రేటింగ్ ఉన్నాయి. 4GB ర్యామ్, 128GB మెమొరీ మోడల్ ధర రూ.13,998గా ఉంది.
పోకో C85X 5G మోడల్లో 6,300mAh బ్యాటరీ, 6.9 అంగుళాల డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 32MP రియర్ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇందులో Unisoc T8300 ప్రాసెసర్ ఉంది. నవంబర్ 7 ధరల ప్రకారం దీని 4GB ర్యామ్, 64GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ.13,689.
HMD, ఏఐ ప్లస్ మొబైల్స్
HMD వైబ్ 2 5G స్మార్ట్ఫోన్లో 6,000mAh బ్యాటరీ, 50MP రియర్ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. కంపెనీ ఇండియన్ వెబ్సైట్ ప్రకారం.. 4GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర సుమారు రూ.13,999.
ఏఐ ప్లస్ నోవా 2 5G మోడల్లో 6,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, 8MP సెల్ఫీ కెమెరా, 120Hz డిస్ప్లే ఉన్నాయి. ఇందులో Unisoc T8200 ప్రాసెసర్ వాడారు. 4GB ర్యామ్, 64GB స్టోరేజ్ మోడల్ ప్రస్తుత ధర సుమారు రూ.11,999.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A06 5G
ఈ లిస్టులో శాంసంగ్ గెలాక్సీ A06 5G మోడల్ కూడా ఉంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్, 6.7 అంగుళాల డిస్ప్లే, 50MP మెయిన్ కెమెరా, 2MP డెప్త్ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. 5,000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఈ-కామర్స్ సైట్లలో 4GB ర్యామ్, 64GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర సుమారు రూ.14,969 నుంచి రూ.14,980 వరకు ఉంది. కొన్ని ప్లాట్ఫామ్లలో దీని ధర రూ.15,000 దాటే అవకాశం కూడా ఉంది.