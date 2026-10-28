Best 5G Phones: రూ.12,000 బడ్జెట్లో 3 సూపర్ 5G ఫోన్లు.. దీపావళికి భారీ తగ్గింపు ధరలు
Best 5G Phones: దీపావళికి తక్కువ బడ్జెట్లో కొత్త ఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నారా? లేదా మీ బంధువులు, స్నేహితులకు మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే రూ.12,000 బడ్జెట్లో దొరికే 3 బెస్ట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
CMF ఫోన్ 1 (CMF Phone 1)
కొత్త డిజైన్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే వారికి 'Nothing' సబ్-బ్రాండ్ తీసుకొచ్చిన CMF Phone 1 బెస్ట్ గిఫ్ట్. దీని స్క్రూ డిజైన్, మార్చుకోవడానికి వీలుండే బ్యాక్ ప్యానెల్ మార్కెట్లోని మిగతా ఫోన్ల కంటే దీనికి మంచి అట్రాక్టివ్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఈ ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 6.67 అంగుళాల Super AMOLED డిస్ప్లే ఇచ్చారు. MediaTek Dimensity 7300 5G ప్రాసెసర్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్.. రోజువారీ వాడకానికి, మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్కు చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది.
కెమెరా విషయానికొస్తే, వెనుకవైపు 50MP Sony మెయిన్ కెమెరా, ముందువైపు 16MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఎక్కువసేపు వాడుకోవడానికి వీలుగా 5000mAh బ్యాటరీ కూడా ఇచ్చారు. దీని ధర సుమారు రూ.14,999 వరకు ఉంటుంది.
మోటరోలా మోటో G85 5G (Motorola Moto G85 5G)
ప్రీమియం లుక్ ఉన్న ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి Motorola Moto G85 5G మంచి ఆప్షన్. తక్కువ ధరలోనే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో ఉండే కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, వీగన్ లెదర్ ఫినిష్ లాంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఈ ఫోన్లో Corning Gorilla Glass 5 ప్రొటెక్షన్తో కూడిన 6.67 అంగుళాల 3D కర్వ్డ్ pOLED (120Hz) డిస్ప్లే ఇచ్చారు. ఇది Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది.
కెమెరా పరంగా చూస్తే, OIS టెక్నాలజీతో కూడిన 50MP Sony LYTIA 600 మెయిన్ కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో పాటు క్లియర్గా ఫోటోలు తీసే 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. OIS ఫీచర్ ఉండటం వల్ల వీడియోలు, ఫోటోలు తీసేటప్పుడు కెమెరా షేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది.
అలాగే, Dolby Atmos సపోర్ట్ ఉన్న స్పీకర్లు, 5000mAh బ్యాటరీ దీనికి అదనపు ఆకర్షణ. ఫెస్టివల్ ఆఫర్లో దీని ధర రూ.15,999 గా ఉంది.
వివో T3x 5G (Vivo T3x 5G)
ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్లకు, పేరెంట్స్కు, మొబైల్లో ఎక్కువసేపు వీడియోలు చూసేవారికి Vivo T3x 5G బాగా సెట్ అవుతుంది. పదే పదే ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ ఇచ్చారు.
ఈ ఫోన్లో 6.72 అంగుళాల Full HD+ (120Hz) స్క్రీన్, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ప్రాసెసర్ ఉన్నాయి. ఇందులోని 6000mAh మెగా బ్యాటరీ ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ను ఇస్తుంది. అలాగే, 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ను వేగంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
ఫోటోల కోసం 50MP రియర్ కెమెరా, మంచి సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఫోన్ కేవలం 7.99mm మందంతో చాలా స్లిమ్గా ఉంటుంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ.12,499 గా ఉంది.