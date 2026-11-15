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- Iron and Steamer: ఇస్త్రీ కోసం ఇంకా అవే ఐరన్ బాక్సులే కొంటున్నారా.? అప్డేట్ అవ్వండి బ్రో
Iron and Steamer: ఇస్త్రీ కోసం ఇంకా అవే ఐరన్ బాక్సులే కొంటున్నారా.? అప్డేట్ అవ్వండి బ్రో
Iron and Steamer: బట్టలకు ఇస్త్రీ చేయాలంటే ఒక ఐరన్ బాక్స్, ఆవిరితో ముడతలు తొలగించాలంటే మరో స్టీమర్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రెండు పనులను ఒకే పరికరంతో చేసుకునేలా 2 ఇన్ 1 స్టీమ్ ఐరన్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు.
ఐరన్, స్టీమర్.. రెండూ ఒకే పరికరంలో
KIKVI కంపెనీకి చెందిన ఈ 2-in-1 పరికరాన్ని సాధారణ ఐరన్ బాక్స్లా ఇస్త్రీ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఇస్త్రీ బోర్డుపై బట్టలను ఉంచి చదునుగా ఐరన్ చేయొచ్చు. అలాగే నిలువుగా పట్టుకుని ఆవిరితో బట్టలపై ఉన్న ముడతలను తొలగించవచ్చు. సూట్లు, చీరలు, కర్టెన్లు వంటి వాటికి ఈ స్టీమర్ విధానం ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా రెండు రకాల పనులకు ఒకే పరికరం ఉపయోగపడటంతో ప్రత్యేకంగా ఐరన్, స్టీమర్ కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. ధర విషయానికొస్తే ఈ ప్రొడక్ట్ అసలు ధర అమెజాన్లో రూ. 9,999కాగా 80 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 1999కే లభిస్తోంది.
1200 వాట్స్ పవర్.. వేగంగా వేడి
ఈ పరికరం 1200 వాట్స్ పవర్తో పనిచేస్తుంది. ఆన్ చేసిన తర్వాత సుమారు 20 నుంచి 35 సెకన్లలో వేడెక్కుతుందని తయారీ సంస్థ పేర్కొంది. దీంతో ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇందులో 180 మిల్లీలీటర్ల సామర్థ్యం ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఒకసారి నీటిని నింపితే సుమారు 20 నిమిషాల వరకు ఆవిరిని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. నిమిషానికి 23 గ్రాముల ఆవిరిని విడుదల చేసే సామర్థ్యం కూడా ఉంది. దీంతో బట్టలపై ఉన్న ముడతలను త్వరగా తొలగించవచ్చు.
ఐదు రకాల ఫ్యాబ్రిక్ మోడ్స్.. ఎల్సీడీ డిస్ప్లే
వేర్వేరు రకాల బట్టలకు వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతలు అవసరం. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇందులో ఐదు రకాల హీట్ మోడ్స్ ఇచ్చారు. సిల్క్, కాటన్, ఉన్ని, సింథటిక్, సున్నితమైన వస్త్రాలకు అనుగుణంగా సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవచ్చు. ఇందులో ఉండే ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ద్వారా అవసరమైన మోడ్ను ఎంచుకోవడం సులభం. దీనికి సిరామిక్ సోల్ప్లేట్ అమర్చారు. ఇది వేడిని సమానంగా అందించడంతో పాటు బట్టలపై సులభంగా కదులుతుంది. కాలర్లు, బటన్ల మధ్య భాగాలు, చేతుల దగ్గర మడతలు వంటి చిన్న ప్రాంతాలను కూడా సులభంగా ఇస్త్రీ చేసుకోవచ్చు.
తేలికైన డిజైన్.. ప్రయాణాల్లోనూ ఉపయోగం
ఈ స్టీమ్ ఐరన్ను మడతపెట్టే విధంగా రూపొందించారు. ఉపయోగం పూర్తయిన తర్వాత చిన్న ఆకారంలోకి మడతపెట్టి బ్యాగ్లో పెట్టుకోవచ్చు. తక్కువ బరువు ఉండటంతో ప్రయాణాల్లో తీసుకెళ్లడం సులభం. ముఖ్యంగా ఉద్యోగరీత్యా తరచూ ప్రయాణించేవారు, పెళ్లిళ్లు లేదా ఇతర కార్యక్రమాలకు వెళ్లేవారికి ఉపయోగపడుతుంది. హోటల్ గదుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా బట్టలపై ముడతలను తొలగించుకోవచ్చు. ఇంట్లో, ఆఫీసులో, ప్రయాణాల్లో అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
సిరామిక్ ప్లేట్.. రెండేళ్ల వారంటీ
ఈ పరికరంలో అమర్చిన సిరామిక్ ప్లేట్ వల్ల బట్టలపై వేడి సమానంగా అందుతుంది. సిల్క్, లేస్ వంటి సున్నితమైన వస్త్రాల నుంచి డెనిమ్, లినెన్ వంటి మందపాటి బట్టల వరకు ఇస్త్రీ చేసుకోవచ్చు. అయితే సున్నితమైన బట్టలకు వాటి లేబుల్పై సూచించిన ఉష్ణోగ్రతలను అనుసరించడం మంచిది. ఈ ప్రొడక్ట్ని Kikvi Technologies సంస్థ అందిస్తోంది. తయారీ లోపాలపై రెండేళ్ల వారంటీని కూడా ప్రకటించింది. ఇస్త్రీ చేయడంతో పాటు ఆవిరితో బట్టలను శుభ్రంగా, ముడతలు లేకుండా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఈ 2-in-1 పరికరం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ప్రొడక్ట్ కొనుగోలు చేసే ముందు రివ్యూలను గమనించడం ఉత్తమం.