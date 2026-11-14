Lenovo Laptop: 22 గంటల బ్యాటరీ బ్యాకప్ తో చాలా తక్కువ ధరకే లెనోవో కొత్త ల్యాప్ టాప్
Lenovo Laptop: బడ్జెట్ లో ల్యాప్ టాప్ కొనేవాళ్లకి ఇదే మంచి టైం. 20 గంటలకు పైగా బ్యాటరీ బ్యాకప్ తో 400-నిట్స్ 15.3-అంగుళాల డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ సి ప్రాసెసర్తో లెనోవో V15 G7 Q7X బడ్జెట్ ల్యాప్టాప్ లాంచ్ అయింది. ధర, ఫీచర్లు చూస్తే అదిరిపోతారు.
బడ్జెట్ ధరలో లెనోవో కొత్త ల్యాప్టాప్
ప్రముఖ టెక్ కంపెనీ లెనోవో (Lenovo), 20 గంటలకు పైగా బ్యాటరీ లైఫ్, 400-నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 15.3-అంగుళాల డిస్ప్లేతో కొత్త బడ్జెట్ ల్యాప్టాప్ లెనోవో V15 G7 Q7X మోడల్ను లాంచ్ చేసింది. కొన్ని నెలల క్రితం ఆన్లైన్లో లీకైన ఈ ల్యాప్టాప్, క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ సి ప్లాట్ఫామ్పై పనిచేసే కొన్ని ఎంపిక చేసిన ల్యాప్టాప్లలో ఒకటి.
డిజైన్, మార్కెట్ సేల్స్ వివరాలు
రెండు నెలల క్రితం లెనోవో సపోర్ట్ డాక్యుమెంట్లు, PSREF వెబ్సైట్లో ఈ ల్యాప్టాప్కు సంబంధించిన వివరాలు బయటకొచ్చాయి. ఇదే Qualcomm Snapdragon C C11-0100 చిప్సెట్తో కూడిన IdeaPad Slim 3 14Q7X11, IdeaPad Slim 3 15Q7X11 మోడళ్లను లెనోవో పలు దేశాల్లో విక్రయిస్తోంది.
అయితే, కొత్తగా వచ్చిన Lenovo V15 G7 Q7X మోడల్ ప్రస్తుతం జపాన్లో మాత్రమే సేల్ కు అందుబాటులో ఉంది. యూరప్, ఆగ్నేయాసియా, తూర్పు ఆసియాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో 'కమింగ్ సూన్' అని చూపిస్తోంది. అమెరికా, కెనడాల్లో రిలీజ్ చేస్తామని గతంలో PSREF సైట్లో పేర్కొన్నప్పటికీ, ఆ దేశాల్లో ఇంకా సేల్ కు లిస్ట్ చేయలేదు. ఈ ల్యాప్టాప్ Onyx Grey అనే ఒకే రంగులో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ప్లాస్టిక్ టాప్, బాటమ్ ప్యానెల్స్తో తయారు చేసిన దీని బరువు 1.59 కిలోలు ఉంటుంది.
స్పెసిఫికేషన్లు (Specifications)
అన్ని వేరియంట్లలో ఒకే విధమైన హార్డ్వేర్, స్క్రీన్ ఫీచర్లు ఇచ్చారు. 15.3-అంగుళాల 1200p IPS డిస్ప్లే, 400-నిట్స్ బ్రైట్నెస్, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 45% NTSC కలర్ కవరేజ్ ఉంటాయి. Qualcomm Snapdragon C C11-0100 ARM చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను ఇందులో వాడారు. హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కోసం Wi-Fi 6E, లేటెస్ట్ బ్లూటూత్ 6.0 సపోర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ ల్యాప్టాప్ కు బ్యాటరీనే మెయిన్ హైలైట్. 65W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 50Wh బ్యాటరీని అమర్చారు. 150-నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో 1080p వీడియోలను ప్లే చేసినప్పుడు 22 గంటల వరకు బ్యాటరీ వస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అలాగే, JEITA-BAT 3.0 వీడియో ప్లేబ్యాక్ టెస్ట్లో (200-నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో) 20 గంటలకు పైగా బ్యాటరీ లైఫ్ను ఇది ఇచ్చింది.
ధర వివరాలు
జపాన్లో రిలీజ్ అయిన ఇంటెల్ (Intel) ప్రాసెసర్ ఉన్న 'V15 G7 IWC' మోడల్ కంటే స్నాప్డ్రాగన్ మోడల్ ధర కొంచెం ఎక్కువ. కానీ, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వచ్చిన IdeaPad Slim 5x ($899) లాంటి ఇతర స్నాప్డ్రాగన్ ల్యాప్టాప్ల కంటే దీని ధర తక్కువే. 16GB ర్యామ్, 512GB SSD, Windows 11 Home ఉండే బేస్ మోడల్ ధర భారతీయ కరెన్సీలో రూ.71,000 ఉంటుంది. Windows 11 Pro, Office Home & Business 2024 లైసెన్స్ ఉండే టాప్ మోడల్ ధర సుమారు రూ.1.09 లక్షల వరకు ఉంది.