- Home
- Technology
- Smartphone Charging Cost : మీరు రోజుకు ఒకసారి ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెడితే.. కరెంట్ బిల్లు ఎంతొస్తుందో తెలుసా?
Smartphone Charging Cost : మీరు రోజుకు ఒకసారి ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెడితే.. కరెంట్ బిల్లు ఎంతొస్తుందో తెలుసా?
Smartphone charging cost : స్మార్ట్ ఫోన్ వాడే ప్రతిఒక్కరూ రోజులో ఒక్కసారైనా ఛార్జింగ్ పెడుతుంటారు. మరి ఒక్కసారి ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెడితే ఎంత ఖర్చవుతుందో మీకు తెలుసా? ఈ లెక్కలు చూస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు.
ఫోన్ ఛార్జింగ్ కరెంట్ బిల్లు లెక్కలు
మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా మనం ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేం... అందుకే ఎక్కడికి వెళ్లినా ఫోన్ స్విచాఫ్ అవ్వకుండా ఛార్జర్ వెంట తీసుకెళ్తుంటాం. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్ లో ఛార్జింగ్ తగ్గగానే ఛార్జర్ బయటకు తీస్తుంటాం… 100 శాతం ఛార్జింగ్ ఉంటే తప్ప కొందరికి సంతృప్తి ఉండదు. అయితే రోజుకి ఒక్కసారి ఫోన్ ఛార్జింగ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చవుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఆ లెక్కలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాధారణంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఛార్జర్ల సామర్థ్యం 5 నుంచి 20 వాట్స్ వరకు ఉంటుంది. ఇందులో 5 వాట్స్ ఛార్జర్ నెమ్మదిగా, 20 వాట్స్ ఛార్జర్ వేగంగా ఫోన్ను ఛార్జ్ చేస్తాయి. మీరు 10 వాట్స్ ఛార్జర్ వాడుతున్నారని అనుకుందాం. ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి 2 గంటల సమయం పడుతుందని అనుకుందాం.
10 వాట్స్ X 2 గంటలు = 20 వాట్స్-అవర్స్. అంటే 0.02 యూనిట్ల కరెంట్ ఖర్చవుతుంది. మీరు రోజూ ఒకసారి ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెడితే 0.02 యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతుంది. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే ఏడాదికి మొత్తం 0.02 × 365 = 7.30 యూనిట్ల కరెంట్ ఖర్చవుతుంది.
ఫోన్ చార్జింగ్ కోసం ఏడాదికి ఇంత ఖర్చవుతుందా?
ఒక యూనిట్ కరెంట్ ధర 10 రూపాయలు అనుకుందాం. ఏడాది పాటు ఫోన్ ఛార్జింగ్ చేయడానికి మీకు 73 రూపాయలు ఖర్చవుతుంది. అదే మీరు 20 వాట్స్ ఛార్జర్ వాడితే, ఏడాదికి సుమారు 73 × 2 = 146 రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది. ఇది ఒక్కరి ఫోన్ ఛార్జ్ ఖర్చు మాత్రమే… కుటుంబం మొత్తం ఫోన్ల ఛార్జింగ్ కు మరింత ఎక్కువ కరెంట్ వినియోగించబడుతుంది, మరింత ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది.
100% ఛార్జింగ్ తర్వాత కూడా కరెంట్ లాగేస్తుంది
చాలా మంది రాత్రంతా మొబైల్ ఫోన్ను ఛార్జింగ్ పెడుతుంటారు. అయితే ఫోన్ 100% ఛార్జ్ అయిన తర్వాత కూడా ప్లగ్ ఆన్లో ఉంటే అది 'ట్రికిల్ ఛార్జింగ్' పద్ధతిలో కొద్దికొద్దిగా కరెంట్ను లాగేస్తూనే ఉంటుంది. దీనివల్ల కరెంట్ వృథా అవ్వడమే కాకుండా, బ్యాటరీ వేడెక్కి ఫోన్ జీవితకాలం కూడా తగ్గిపోతుంది. మీరు బ్యాటరీ హెల్త్ కాపాడుకోవాలంటే, ఛార్జింగ్ ఎప్పుడూ 20% నుంచి 80% మధ్య ఉండేలా చూసుకోండి.
స్మార్ట్ఫోన్లలో వాడే లిథియం-అయాన్ (Lithium-ion) బ్యాటరీలు వేడికి త్వరగా పాడవుతాయి. కాబట్టి మీరు ఫోన్ ఛార్జింగ్ అవుతున్నప్పుడు గేమ్స్ ఆడటం లేదా వీడియోలు చూడటం మానేయాలి. అలాగే తక్కువ ధరకు వచ్చే నకిలీ ఛార్జర్లు వాడితే షార్ట్ సర్క్యూట్, ఫోన్ పేలిపోయే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడూ కంపెనీ సర్టిఫై చేసిన ఒరిజినల్ ఛార్జర్లనే వాడటం సురక్షితం.
ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
కరెంట్ ఆదా చేయడమే కాకుండా, బ్యాటరీని కాపాడుకోవడానికి కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు బ్యాక్ కవర్ తీసేయండి. ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ అవుతున్నప్పుడు పుట్టే వేడి బయటకు వెళ్లకుండా కవర్లోనే ఉండిపోతే, అది బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.
అలాగే మీరు ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు "ఏరోప్లేన్ మోడ్" ఆన్ చేస్తే, బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యే నెట్వర్క్ యాప్స్ ఆగిపోయి ఫోన్ ఇంకా వేగంగా, తక్కువ కరెంట్తో ఛార్జ్ అవుతుంది. కంప్యూటర్ లేదా లాప్టాప్లోని USB పోర్ట్ ద్వారా ఫోన్ను ఛార్జ్ చేయడం కంటే, నేరుగా గోడకున్న సాకెట్లో ఛార్జింగ్ పెట్టడమే ఫోన్కు, బ్యాటరీకి చాలా సురక్షితం.