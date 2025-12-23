- Home
Motorola Edge 70 : భారత్లో మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 అమ్మకాలు మొదలయ్యాయి. కేవలం 5.99 మి.మీ మందంతో అత్యంత స్లిమ్ ఫోన్గా వచ్చిన దీని ధర రూ. 29,999. స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్, 5000mAh బ్యాటరీ వంటి ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
50MP సెల్ఫీ కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 స్పెషల్ ఇదే !
డిసెంబర్ 15న ఇండియాలో లాంచ్ అయిన మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఎంపిక చేసిన రిటైల్ స్టోర్లలో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లిల్లీ ప్యాడ్, గాడ్జెట్ గ్రే, బ్రాంజ్ గ్రీన్ వంటి మూడు పాంటోన్ క్యూరేటెడ్ రంగులలో లభిస్తుంది.
ధర విషయానికి వస్తే, 8GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 29,999గా ఉంది. ప్రారంభ ఆఫర్లో భాగంగా, వినియోగదారులు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 1000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ ద్వారా ఫోన్ మరింత తక్కువ ధరకే లభించే అవకాశం ఉంది.
Motorola Edge 70 : డిజైన్, డిస్ప్లే
మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రధాన ఆకర్షణ దాని డిజైన్. ఇది కేవలం 5.99mm మందంతో చాలా సన్నగా ఉంటుంది. 159 గ్రాముల బరువుతో చేతిలో తేలికగా అనిపిస్తుంది. మెటల్ ఫ్రేమ్, గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో ఈ ఫోన్ ప్రీమియమ్ లుక్ను కలిగి ఉంది. ఫోన్ వెనుక భాగం సాఫ్ట్ టచ్ ఫినిషింగ్తో ఉండి, గ్రిప్ బాగుంటుంది. వేలిముద్రలు పడకుండా ఉంటుంది. అయితే, అల్ట్రా థిన్ డిజైన్, కర్వ్డ్ ఫ్రేమ్ వల్ల డిస్ప్లేపై అప్పుడప్పుడు అనుకోని టచ్లు జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల 1.5K pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. HDR10+ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో వంటి యాప్లలో వీడియో స్ట్రీమింగ్ అనుభవం బాగుంటుంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. డిస్ప్లే రంగులు సహజంగా ఉంటాయి. కళ్ళకు ఇబ్బంది కలిగించవు.
Motorola Edge 70 : కెమెరా పనితీరు ఎలా ఉంది? 50MP డ్యుయల్ కెమెరా సెటప్
మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 వెనుక భాగంలో డ్యుయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 50MP కెమెరా ఉంది. పగటిపూట లైటింగ్ బాగున్నప్పుడు ప్రైమరీ కెమెరా ద్వారా తీసిన ఫోటోలు స్పష్టమైన వివరాలతో, సహజమైన రంగులతో వస్తాయి. అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా పగటిపూట మంచి పనితీరు చూపిస్తోంది.
తక్కువ లైటింగ్లో లేదా రాత్రి సమయంలో తీసిన ఫోటోలు కూడా మెరుగ్గానే ఉంటాయి. అనవసరమైన ప్రాసెసింగ్ లేకుండా, స్ట్రీట్ లైట్లు వంటి కాంతిలో కెమెరా బాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. మూడు కెమెరాలు కూడా 4K రిజల్యూషన్లో 60fps వద్ద వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలవు. MotoAI ఫీచర్లతో వీడియో ఎన్హాన్స్మెంట్, యాక్షన్ షాట్, అడాప్టివ్ స్టెబిలైజేషన్ వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. గూగుల్ ఫోటోస్ AI టూల్స్ అయిన మ్యాజిక్ ఎరేజర్, మ్యాజిక్ ఎడిటర్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
Motorola Edge 70 : ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ, సాఫ్ట్వేర్
మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హలో UI తో ఈ ఫోన్ వస్తుంది. కంపెనీ దీనికి మూడు OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందించనుంది. స్టీరియో స్పీకర్లు డాల్బీ అట్మోస్, హైరెస్ ఆడియోను సపోర్ట్ చేస్తాయి.
ఇంత సన్నని ఫోన్ అయినప్పటికీ, ఇందులో 5000mAh బ్యాటరీని అమర్చడం విశేషం. ఇది సింగిల్ చార్జ్పై 40 గంటల వరకు వస్తుందని మొటొరోలా పేర్కొంది. రియల్ టైమ్ వాడకంలో కూడా ఇది రోజంతా బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుంది. బాక్స్లో 68W వైర్డ్ చార్జర్ వస్తుంది, ఇది వేగంగా చార్జింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా, 15W వైర్లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.
Motorola Edge 70 : IP68, IP69 రేటింగ్స్
మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 దుమ్ము, నీటి నుండి రక్షణ కోసం IP68, IP69 రేటింగ్స్ను కలిగి ఉంది. అలాగే, మిలిటరీ గ్రేడ్ మన్నిక కోసం MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్ కూడా పొందింది. ఈ రేటింగ్స్ ఫోన్కు అదనపు భద్రతను ఇస్తాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 డిజైన్, పనితీరు మధ్య మంచి సమతుల్యతను పాటిస్తుంది. కేవలం స్పెసిఫికేషన్లే కాకుండా, నిజ జీవితంలో వాడకానికి అనుకూలంగా ఉండేలా దీనిని తీర్చిదిద్దారు. స్లిమ్ డిజైన్, మంచి బ్యాటరీ లైఫ్, క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్ అనుభవం కోరుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఎంపికగా నిలుస్తుంది. డిజైన్ పరంగా ఉన్న చిన్నపాటి ఇబ్బందులు పక్కన పెడితే, ఇది రోజువారీ అవసరాలకు చక్కగా సరిపోతుంది.