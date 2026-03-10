YouTube : యూట్యూబర్లకు పండగే.. ఇక ఏఐ రీల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి.. ఎలా చేయాలో తెలుసా..?
యూట్యూబ్ షార్ట్స్ వీడియోలను ఏఐతో మార్చేసేందుకు 'యాడ్ ఆబ్జెక్ట్', 'రీఇమాజిన్' అనే కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొస్తోంది. టెక్స్ట్ ఇస్తే చాలు, వీడియోలో లేని వస్తువులను కూడా ఇది యాడ్ చేస్తుంది.
యూట్యూబ్ లో సరికొత్త ఫీచర్లు...
యూట్యూబ్ షార్ట్స్ (YouTube Shorts) వీడియోలను ఎడిట్ చేయడం ఇకపై చాలా సులభం కానుంది. 'యాడ్ ఆబ్జెక్ట్' (Add Object) అనే కొత్త టూల్ సహాయంతో వీడియోలో లేని వస్తువును కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)తో యాడ్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు ఓ సాధారణ డ్యాన్స్ వీడియోలో గాల్లో ఎగిరే షూలను లేదా ఓ కామెడీ వీడియోలో స్పీచ్ బబుల్ను కేవలం టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ (Text Prompt) ఇచ్చి చేర్చవచ్చు. సుమారు 8 సెకన్ల నిడివి ఉన్న క్లిప్పుల్లో ఈ మార్పులు చేయొచ్చు. దీనికోసం మీరు ప్రత్యేకంగా ఏ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వాడాల్సిన పనిలేదు. యూట్యూబ్ యాప్లోనే ఈ పని పూర్తిచేయొచ్చు.
ఒకే ఒక్క ఫొటోను వీడియోగా మార్చే 'రీఇమాజిన్'
ఈ అప్డేట్లో వచ్చిన మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ 'రీఇమాజిన్' (Reimagine). ఇది ఒక వీడియోలోని సింగిల్ ఫ్రేమ్ను తీసుకుని, దాన్ని పూర్తిగా కొత్త వీడియోగా మార్చేస్తుంది. ఉదాహరణకు సముద్రంలో సర్ఫింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఫొటోను తీసుకుని, దాన్ని నియాన్ స్టైల్లో లేదా కామిక్ బుక్ స్టైల్లో కొత్త వీడియోగా ఏఐ మార్చేస్తుంది. ఇందుకోసం మీరు రెండు రిఫరెన్స్ ఫొటోలను కూడా అప్లోడ్ చేసి, వీడియో స్టైల్ను మార్చుకోవచ్చు. ఇది క్రియేటర్ల సృజనాత్మకతను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
క్రియేటర్ల హక్కులకు రక్షణ
ఇతరుల వీడియోలను ఏఐతో మార్చినప్పుడు కాపీరైట్ సమస్యలు వస్తాయా? అనే సందేహం రావచ్చు. దీనికి యూట్యూబ్ స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చింది. ఏఐతో రీమిక్స్ చేసిన ప్రతి వీడియో కింద, దాని ఒరిజినల్ వీడియో లింక్ ఉంటుంది. దీనివల్ల అసలు వీడియో క్రియేటర్కు సరైన గుర్తింపు (క్రెడిట్) లభిస్తుంది.
అయితే తమ వీడియోలను ఇతరులు ఏఐతో రీమిక్స్ చేయకూడదు అనుకునే క్రియేటర్లు, యూట్యూబ్ స్టూడియో (YouTube Studio) సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి ఈ ఆప్షన్ను ఆఫ్ (Opt-out) చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కూడా యూట్యూబ్ కల్పించింది.
ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది?
ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ను కొంతమంది ఇంగ్లీష్ క్రియేటర్లతో మాత్రమే పరీక్షిస్తున్నారు. ఈ టెస్టింగ్ విజయవంతం అయ్యాక, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రియేటర్లందరికీ, మన ఇండియన్ క్రియేటర్లతో సహా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారని భావిస్తున్నారు. ఇవి అందుబాటులోకి వస్తే యూట్యూబర్లు పండగ చేసుకుంటారు.