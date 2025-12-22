Gold : బంగారం పై అమెరికా దెబ్బ.. గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
Gold and Silver Prices : 2025లో ఊహించని విధంగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు 46 ఏళ్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టాయి. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు సంకేతాలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఎలా ఉంటాయి?
రూ.2 లక్షలు దాటిన వెండి.. రూ.1.32 లక్షలకు బంగారం.. అసలు కారణం ఇదే!
తక్కువ ధరకు బంగారం కొందామని ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే ఆ ఆశలు వదులుకోండి! అమెరికా తీసుకోబోయే ఒక నిర్ణయం వల్ల బంగారం, వెండి ధరల్లో మంటలు పుడుతున్నాయి. ఏకంగా 46 ఏళ్ల రికార్డు బద్దలయ్యేలా పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
2025 సంవత్సరంలో బంగారం, వెండి ధరలు సృష్టించిన బీభత్సం గురించి ఎవరూ కలలో కూడా ఊహించి ఉండరు. మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాలకు కూడా అందనంత వేగంగా ఈ ఏడాది పసిడి, వెండి రేట్లు పరుగులు తీశాయి.
ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే, కేవలం ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే బంగారం ధర 67 శాతానికి పైగా పెరిగింది. అదే సమయంలో వెండి ధరలలో ఏకంగా రూ. 1 లక్షకు పైగా పెరుగుదల నమోదైంది. బంగారం, వెండి ధరలలో ఇంతటి భారీ వేగాన్ని చూసిన సామాన్యుల మనసులో అనేక ప్రశ్నలు మెదులుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ఏమైనా చౌక అవుతుందా? ధరల్లో ఏదైనా తగ్గుదల ఉంటుందా? అని అందరూ ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ, తక్కువ రేటుకు బంగారం కొనాలని వేచి చూస్తున్న వారికి ఈ వార్త నిజంగానే ఒక పెద్ద షాక్ అని చెప్పవచ్చు.
ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం ధరలు
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ (Spot Gold) ధర రికార్డు స్థాయిలో ఔన్సుకి 4,383.73 డాలర్ల వరకు పెరిగింది. సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా పేరున్న బంగారంలో ఈ ఏడాది ఏకంగా 67 శాతం వరకు వృద్ధి కనిపించింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక అనిశ్చితి, సెంట్రల్ బ్యాంకులు వరుసగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తుండటంతో పసిడి ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఈరోజు మార్కెట్ గమనిస్తే, బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1.32 లక్షల మార్కును దాటింది. ఇదిలా ఉంటే వెండి కూడా తన పాత రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొడుతూ ముందుకు సాగుతోంది.
రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన వెండి
బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి ధరలు కూడా సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. సిల్వర్ ధరలలో అసాధారణమైన పెరుగుదల కనిపించింది. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో వెండి 2.39 శాతం లాభపడి, కిలోగ్రాముకు రూ. 2,13,412 గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా వెండి స్పాట్ ధరలో 2.7 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. ఈ పెరుగుదలతో వెండి ఔన్సుకి 4,391.92 డాలర్ల చారిత్రక గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఈ గణాంకాలు వెండి మార్కెట్లో నెలకొన్న భారీ డిమాండ్ ను స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.
అమెరికా నిర్ణయమే అసలు కారణమా?
ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం అమెరికా అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (US Federal Reserve) వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. రాబోయే నెలల్లో ఫెడ్ మరోసారి వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లలో మరింత కోత ఉండవచ్చని అమెరికా ఫెడ్ సంకేతాలు ఇస్తోంది. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా, బాండ్ల నుండి, వడ్డీ ఇచ్చే ఇతర పెట్టుబడుల నుండి ఇన్వెస్టర్లు తమ డబ్బును వెనక్కి తీసుకుంటారు. ఆ డబ్బును బంగారం, వెండి వంటి సురక్షితమైన మార్గాల్లో మళ్లిస్తారు. దీనివల్ల ఇప్పుడు బంగారంపై పెట్టుబడులు విపరీతంగా పెరిగాయి.
1979 నాటి పరిస్థితులు మళ్లీ వచ్చాయా?
ప్రస్తుతం బంగారం, వెండి ధరలలో కనిపిస్తున్న ఈ ఉప్పెన, 1979 నాటి పరిస్థితులను గుర్తుచేస్తోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అప్పట్లో కూడా మార్కెట్లో దాదాపు ఇలాంటి బూమ్ కనిపించింది. 1979 తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు బంగారం, వెండిలో ఇంతటి భారీ ర్యాలీ కనిపిస్తోంది.
బంగారం చరిత్రలో 1979-80 కాలం అతిపెద్ద బుల్ రన్ గా పరిగణిస్తారు. ఆ సమయంలో ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్న ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లలో భారీ హెచ్చుతగ్గులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ పై ఒత్తిడి వంటి కారణాల వల్ల బంగారం ఒకే ఏడాదిలో రెండు రెట్ల కంటే (2x) ఎక్కువ రాబడిని ఇచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా సరిగ్గా అవే కారణాలతో ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందా?
ప్రస్తుతానికి బంగారం ధరలో పెద్దగా తగ్గుదల ఉండే అవకాశం లేదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ అమెరికాలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపును ఇలాగే కొనసాగిస్తే, 2026 నాటికి బంగారం ధర ఔన్సుకి 4,000 డాలర్ల నుండి 4,500 డాలర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉంది.
అయితే, ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించడం వల్ల మధ్యమధ్యలో ధరలు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. కేవలం బంగారమే కాకుండా, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EV), ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగాల నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతుండటం వల్ల వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.