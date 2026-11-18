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- Cyber Security: ప్రపంచాన్ని వణికించిన టెక్ అవుటేజ్లు.. అసలు ఏం జరుగుతోంది? మీ డేటాను ఇలా కాపాడుకోండి
Cyber Security: ప్రపంచాన్ని వణికించిన టెక్ అవుటేజ్లు.. అసలు ఏం జరుగుతోంది? మీ డేటాను ఇలా కాపాడుకోండి
Cyber Security: ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన భారీ టెక్ అవుటేజ్లు, సైబర్ దాడులు డిజిటల్ భద్రతపై ఆందోళన పెంచాయి. ఏఐ వల్ల పెరుగుతున్న ముప్పు ఆందోళన కలిగిస్తోందని పలు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ దాడుల మధ్య డేటా సేఫ్టీ టిప్స్ మీకోసం.
మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి ఆపిల్ వరకు అంతరాయం.. ఏఐ వల్ల పెరుగుతున్న సైబర్ ముప్పు
ఇటీవల కాలంలో వరుసగా జరుగుతున్న భారీ టెక్ అవుటేజ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హెడ్లైన్స్లో నిలుస్తున్నాయి. వీటి వల్ల విమాన ప్రయాణాల్లో తీవ్ర జాప్యం, గ్లోబల్ వర్క్ ఆగిపోవడం, బ్యాంక్ అకౌంట్లు పనిచేయకపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తాయి. అంతేకాకుండా, మంగళవారం నాడు సాధారణ మెయింటెనెన్స్ సమయంలో తమ సిస్టమ్స్లో తాత్కాలిక అంతరాయం ఏర్పడిందని అమెరికాకు చెందిన నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ (NSA) సైతం ప్రకటించింది.
ఈ సాంకేతిక అంతరాయాలు సాధారణంగా సైబర్ దాడుల వల్ల జరగకపోయినా, ఆధునిక డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఒకదానితో ఒకటి ఎంత లోతుగా ముడిపడి ఉన్నాయో ఇవి స్పష్టం చేస్తున్నాయని సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి గందరగోళ సమయంలో హ్యాకర్లు అదను చూసి దాడులకు పాల్పడే ప్రమాదం ఉందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వరుస ఘటనలు.. ప్రపంచ దిగ్గజ కంపెనీలే విలవిల
ఇటీవల జరిగిన ప్రధాన సైబర్ ఘటనలు, టెక్ అవుటేజ్ల జాబితా చాలా పెద్దదిగా ఉంది. పీహెచ్పీ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ లోపాలను సరిదిద్దడానికి పలు ప్రభుత్వాలు తమ వెబ్సైట్లను తాత్కాలికంగా ఆఫ్లైన్లోకి తీసుకెళ్లాయి. ఉత్తర కొరియా లింకులు ఉన్న హ్యాకర్లు బైనాన్స్ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ నుంచి 6.3 బిలియన్ డాలర్లను దోచుకున్నారు.
ఫ్రాన్స్, యూరప్లోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఫుడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్పై జరిగిన హ్యాకింగ్ల వెనుక ఇరాన్ హస్తం ఉందని ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. వీటితో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ అవుటేజ్, ఎఫ్ఏఏ రౌటర్ సమస్య వల్ల విమానాలు నిలిచిపోవడం, జేపీమోర్గాన్ చేజ్ సిస్టమ్స్లో అంతరాయం, ఎన్ఎస్ఏ ఇంటర్నల్ అవుటేజ్, మంగళవారం కొన్ని ఆపిల్ సేవలు నిలిచిపోవడం వంటివి చోటుచేసుకున్నాయి.
ఏఐ తో పెరుగుతున్న కొత్త సవాళ్లు
ప్రస్తుత ఏఐ యుగంలో పాత సాఫ్ట్వేర్లలోని లోపాలను గుర్తించడం చాలా వేగవంతం అయిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హ్యాకర్లు ఆ లోపాలను వాడుకోకముందే కంపెనీలు వాటిని సరిదిద్దడానికి పోటీ పడుతున్నాయని, దీనివల్లే ఇలాంటి అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయని కూడా పలు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
ఒకప్పుడు మనుషులు గుర్తించడానికి ఎంతో కష్టంగా ఉండే సాఫ్ట్వేర్ బగ్లను ఇప్పుడు లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ చాలా సులభంగా బయటపెడుతున్నాయి. లోపాలను గుర్తించడం సులభమైంది కానీ, ఆ సాఫ్ట్వేర్పై ఆధారపడిన అన్ని సిస్టమ్స్లో వాటిని సరిదిద్దడం చాలా కష్టమనే అభిప్రాయాలున్నాయి. ఈ గ్యాప్ను సంస్థలు ఎలా మేనేజ్ చేస్తాయనే దానిపైనే ఇంటర్నెట్ భద్రత ఆధారపడి ఉంటుందని టెక్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
సామాన్యులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
టెక్ కంపెనీలు తమ సిస్టమ్స్ను అప్డేట్ చేసుకునే పనిలో ఉండగా, సామాన్యులు కూడా తమ డేటాను కాపాడుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు..
• మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్: ప్రతి వెబ్సైట్కు వేర్వేరు పాస్వర్డ్లు పెట్టుకోవాలి. పాస్వర్డ్తో పాటు ఓటీపీ లేదా సెక్యూరిటీ కీ ఉండే ఎంఎఫ్ఏ వాడాలి. అలాగే బ్యాంక్ లావాదేవీలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి.
• ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్: మీ ఫోన్, కంప్యూటర్, ఇంటి రౌటర్లకు ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ ఆన్ చేసి ఉంచాలి. ఇంట్లో ఉండే ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ డివైజ్లకు కూడా అప్డేట్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
• స్కామర్లతో జాగ్రత్త: ఏదైనా టెక్ సమస్య వార్తల్లోకి రాగానే సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతారనే హెచ్చరికలున్నాయి. మీ అకౌంట్ను సెక్యూర్ చేసుకోండి అంటూ వచ్చే మెసేజ్లు, లింక్లను నమ్మవద్దు. నేరుగా ఆ కంపెనీ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అసలు విషయం తెలుసుకోవాలి.
మీ డబ్బు సేఫ్.. కానీ అప్రమత్తత అవసరం
బ్యాంకులు ఇలాంటి సైబర్ ముప్పులను ఎదుర్కోవడానికి ఎప్పటినుంచో సిద్ధంగా ఉన్నాయనీ, వినియోగదారుల డబ్బు భద్రంగా ఉంటుందని బ్యాంకు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, మనం ఇప్పుడు సైబర్ ముప్పుల విషయంలో ఒక 'న్యూ నార్మల్' దశలో ఉన్నామనే విషయాన్ని కూడా పలువురు టెక్ నిపుణులు గుర్తు చేస్తున్నారు. బ్యాంకులకు ఉన్నంత గట్టి సెక్యూరిటీ సాధారణ షాపింగ్ వెబ్సైట్లు, రిటైలర్లకు ఉండదు. కాబట్టి ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకే పాస్వర్డ్ను అన్ని సైట్లకు వాడకుండా, ఫిషింగ్ దాడులను తట్టుకునే పాస్కీస్ ఉపయోగించడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.