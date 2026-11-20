Whatapp Group: ఒక వాట్సాప్ గ్రూపులో ఎంత మందిని చేర్చవచ్చో తెలుసా?
Whatapp Group: వాట్సాప్ గ్రూపులు ఎక్కువగానే క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఫ్యామిలీ, స్కూల్, ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎన్నో వాట్సాప్ గ్రూపులు. అయితే ఒక వాట్సాప్ గ్రూపులో ఎంతమందిని చేర్చవచ్చో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
వాట్సాప్ గ్రూపులో ఎంతమంది ఉండొచ్చు?
రోజూ వాట్సాప్లో ఎన్నో గ్రూపులు చూస్తుంటాం. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, ఉద్యోగులు, కాలనీ వాసులు, పాఠశాల విద్యార్థులు ఇలా ఒక్కో అవసరానికి ఒక్కో గ్రూపు ఉంటుంది. అయితే ఒక వాట్సాప్ గ్రూపులో గరిష్ఠంగా ఎంతమందిని సభ్యులుగా చేర్చుకోవచ్చో మీకు తెలుసా? ఇప్పటివరకు ఒక గ్రూపులో 1,024 మందిని మాత్రమే చేర్చుకునే అవకాశం ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ పరిమితిని 1,500 మందికి పెంచుతూ వాట్సాప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంటే గతంలో కంటే అదనంగా మరో 476 మందిని గ్రూపులో చేర్చుకోవచ్చు. ఈ కొత్త మార్పు ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ ఫోన్లలో అందుబాటులోకి వస్తోంది.
సభ్యుల సంఖ్యను ఎందుకు పెంచుతున్నారు?
అసలు గ్రూపులో సభ్యుల సంఖ్యను ఎందుకు పెంచుతున్నారు? అనే సందేహం చాలామందికి రావచ్చు. ప్రస్తుతం పెద్ద కుటుంబాలు, అపార్ట్మెంట్ సంఘాలు, పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఉద్యోగుల బృందాలు ఎక్కువగా వాట్సాప్ గ్రూపులను వాడుతున్నాయి. కొన్ని గ్రూపుల్లో సభ్యుల సంఖ్య 1,024 దాటితే మరో గ్రూపు ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకే వాట్సాప్ కొత్త పరిమితిని తీసుకొస్తోంది. ఇకపై ఒకే గ్రూపులో 1,500 మంది వరకు ఉండొచ్చు. ఇప్పటికే ఉన్న గ్రూపులకు కూడా ఈ కొత్త పరిమితి వర్తిస్తుంది. ఇందుకోసం అడ్మిన్లు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్త అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత గ్రూపులో సభ్యుల పరిమితి ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. దీంతో పాత గ్రూపుల్లోనే మరింత మందిని చేర్చుకోవచ్చు.
వాట్సాప్ గ్రూపు ఫీచర్లు
అయితే ఒకే గ్రూపులో 1,500 మంది ఉంటే సందేశాలు భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే గ్రూపులను సులభంగా నిర్వహించేందుకు వాట్సాప్ కొన్ని సదుపాయాలను కూడా అందిస్తోంది. ముఖ్యమైన సందేశాలను పిన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఎవరైనా మన పేరును ప్రస్తావించిన సందేశాలను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. కొత్తగా గ్రూపులో చేరినవారు గతంలో జరిగిన సంభాషణలను తెలుసుకునేందుకు మెసేజ్ హిస్టరీ ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో ముఖ్యమైన సమాచారం మిస్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ కొత్త పరిమితిని కొంతమంది ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ యూజర్లకు అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. దశలవారీగా మిగతా వారికి కూడా విడుదల చేయనున్నారు. కాబట్టి మీ ఫోన్లో ఈ మార్పు వెంటనే కనిపించకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. రాబోయే వారాల్లో మరిన్ని అకౌంట్లకు ఈ సదుపాయం అందనుంది.