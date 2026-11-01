Diwali Scam: ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే దీపావళి బోనస్ స్కాం నుంచి బయటపడొచ్చు
Diwali Scam: దీపావళి బోనస్ పేరుతో వాట్సాప్లో వచ్చే లింక్స్ను చూసి తొందరపడి క్లిక్ చేయకండి. పండుగ ఆఫర్ల ముసుగులో సైబర్ నేరగాళ్లు మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, బ్యాంక్ ఖాతాలను టార్గెట్ చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి మోసాల బారిన పడకుండా ఎలా జాగ్రత్తపడాలో చూద్దాం.
దీపావళి బోనస్ ను వాట్స్అప్ లో మెసేజ్ వస్తుందా? ఉషార్!
దీపావళి పండుగ దగ్గరపడుతోంది. సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ పండుగ హడావుడిని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. మీ వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ లేదా ఎస్ఎంఎస్లకు ఇలాంటి మెసేజ్ ఏమైనా వచ్చిందా? "శుభాకాంక్షలు! దీపావళి సందర్భంగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం / కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకు రూ.5,000 బోనస్ ఇస్తోంది. కింద ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోండి" అని అందులో ఉంటుంది. దాని కిందే http://diwali-bonus-gov.in అనే లింక్ కనిపిస్తుంది. చూడటానికి అచ్చం ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లాగే అనిపిస్తుంది. కానీ జాగ్రత్త, ఇది చాలా పెద్ద మోసం.
ఎలా జరుగుతుంది ఈ మోసం?
ఈ లింక్స్ అన్నీ నూటికి నూరు శాతం ఫేక్ అని తమిళనాడు సైబర్ సెక్యూరిటీ విభాగం స్పష్టం చేసింది. మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే, ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్, బ్యాంక్ అకౌంట్, [ఆధార్ నంబర్ / Aadhaar Redacted] లాంటి వివరాలన్నీ అడుగుతారు. కొన్నిసార్లు "బోనస్ డబ్బులు రావాలంటే ₹99 ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కట్టండి" అని కూడా అడుగుతారు.
మీరు ఆ వివరాలు ఇవ్వగానే, హ్యాకర్లు మీ ఫోన్లో ఒక ఏపీకే (APK) ఫైల్ లేదా మాల్వేర్ను ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మీ ఓటీపీ (OTP), యూపీఐ పిన్ (UPI PIN) అన్నీ వాళ్ల చేతికి వెళ్లిపోతాయి. మరుసటి నిమిషమే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోని డబ్బులన్నీ మాయం అవుతాయి.
సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల హెచ్చరిక
ఏ ప్రభుత్వమూ వాట్సాప్ లింక్ ద్వారా దీపావళి బోనస్ ఇవ్వదు. కాబట్టి "దీపావళి బోనస్ / ఉచిత బహుమతి" అంటూ వచ్చే లింక్స్ను అస్సలు క్లిక్ చేయకండి. ఇవన్నీ పక్కా మోసాలు. మీకు అనుమానం వచ్చేలా ఏ లింక్ వచ్చినా దాన్ని ఎవరికీ ఫార్వార్డ్ చేయకండి అని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మోసం కేవలం తమిళనాడులోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా వేగంగా వ్యాపిస్తోందని పోలీసులు తెలిపారు. గత ఏడాది కూడా ఇలాగే 'దీపావళి ఫ్రీ రీఛార్జ్' పేరుతో చాలా మందిని మోసం చేశారు.
మోసాల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
వాట్సాప్లో వచ్చే అనుమానాస్పద లింక్స్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయకండి. ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి .gov.in ఉన్న వెబ్సైట్లను మాత్రమే నమ్మండి. http://diwali-bonus.com, http://gov-bonus-apply.net లాంటి లింక్స్ అన్నీ ఫేక్. లింక్ ద్వారా ఏదైనా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని అడిగితే, అస్సలు చేయకండి.
ఎవరైనా ప్రభుత్వ అధికారిలా ఫోన్ చేసి [ఆధార్ / Aadhaar Redacted], ఓటీపీ (OTP), బ్యాంక్ వివరాలు అడిగితే చెప్పకండి. ఏదైనా పథకం గురించి మెసేజ్ వస్తే, సంబంధిత ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో చెక్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఫేక్ మెసేజ్ వస్తే వెంటనే 1930 నంబర్కు కాల్ చేయండి లేదా http://cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయండి. పొరపాటున కూడా మీ స్నేహితులకు దీన్ని ఫార్వార్డ్ చేయకండి.