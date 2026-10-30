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- Best Recharge Plan : 330 రోజుల వ్యాలిడిటి, 495GB ఇంటర్నెట్ డేటా.. ఒక్కసారి రీచార్జ్ చేస్తే ఏడాదంతా బేఫికర్
Best Recharge Plan : 330 రోజుల వ్యాలిడిటి, 495GB ఇంటర్నెట్ డేటా.. ఒక్కసారి రీచార్జ్ చేస్తే ఏడాదంతా బేఫికర్
ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ BSNL 300 రోజులకు పైగా వ్యాలిడిటీ ఇచ్చే రూ. 1499, రూ. 1999 ప్లాన్లను తీసుకొచ్చింది. ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్లలో ఏది బెటరో తెలుసా?
బిఎస్ఎన్ఎల్ రీచార్జ్ ఆఫర్లు
టెలికాం రంగంలో ప్రైవేట్ కంపెనీలు రిలయన్స్ జియో, ఎయిర్ టెల్ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. వీటికి పోటీ ఇవ్వలేక ఇతర టెలికాం కంపెనీలు మూతపడుతున్నాయి… అలాంటిది వీటితో డీకొట్టి మరీ మార్కెట్ లో నిలబడింది ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL). ఈ సంస్థ అత్యుత్తమ సర్వీస్ తో, అద్భుతమైన ఆఫర్లతో ప్రజలకు దగ్గరవుతోంది.
తక్కువ రీచార్జ్ ధరలతో ఎక్కువ వ్యాలిడిటీ ఇస్తుండటంతో యూజర్లు బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్లపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం BSNL బడ్జెట్ ధరలోనే 300 రోజులకు పైగా వ్యాలిడిటీ ఇచ్చే రూ.1499, రూ.1999 ప్లాన్లను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఈ రెండింటిలో లభించే బెనిఫిట్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
BSNL రూ.1499 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్
బిఎస్ఎన్ఎల్ రూ.1499 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ 300 రోజుల వ్యాలిడిటీని ఇస్తుంది. కానీ ఈ ప్లాన్ ద్వారా మొత్తం వ్యాలిడిటీ కాలానికి 32GB డేటా మాత్రమే లభిస్తుంది. అపరిమిత లోకల్, ఎస్టీడీ, రోమింగ్ వాయిస్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత SMSలు వస్తాయి.
ఈ kp.1499 రీచార్జ్ ప్లాన్ లో ఎలాంటి OTT ప్రయోజనాలు ఉండవు. ఇక 32GB డేటా పూర్తికాగానే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ 40Kbpsకి తగ్గుతుంది. ఎక్కువ డేటా కావాలనుకునే వారు అదనపు డేటా వోచర్లను రీచార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది… కాబట్టి సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ వంటివాటికి ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ వాడేవారికి ఇది సరిపోదు.
బి.ఎస్.ఎన్.ఎల్ రూ.1999 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్
ఏ ప్లాన్ ఉత్తమమైనది?
BSNL రూ.1499 ప్లాన్ కంటే రూ.1999 ప్లాన్ ఎక్కువ డేటాతో పాటు అదనపు వ్యాలిడిటీని ఇస్తుంది. కాబట్టి రూ.1999 ప్లాన్ ఎంచుకోవడమే చాలా మంచిది. ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ అవసరం లేదనుకునేవాళ్లకు రూ.1499 ప్లాన్ సరిపోతుంది.
ఒకవేళ తక్కువ బడ్జెట్లో రోజూ ఎక్కువ డేటా కావాలనుకుంటే BSNL ఇతర ప్లాన్స్ పరిశీలించవచ్చు. ఇలా రోజూ 3GB డేటా, 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ కావాలనుకునే యూజర్లు బిఎస్ఎన్ఎల్ రూ.599 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను ఎంచుకోవచ్చు.