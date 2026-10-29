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- Power Bank : ఒకేసారి 3 ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసే పవర్ బ్యాంక్ వచ్చేసిందోచ్... ధర ఎంతో తెలుసా?
Power Bank : ఒకేసారి 3 ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసే పవర్ బ్యాంక్ వచ్చేసిందోచ్... ధర ఎంతో తెలుసా?
ఐక్యూ కంపెనీ చైనాలో కొత్తగా 20,000mAh పవర్ బ్యాంక్ను లాంచ్ చేసింది. 33W, 66W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసే ఈ పవర్ బ్యాంక్తో ఒకేసారి మూడు డివైజ్లను ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు.
ఐక్యూ కొత్త పవర్ బ్యాంక్
ఐక్యూ కంపెనీ తన కొత్త 20,000mAh పవర్ బ్యాంక్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇది 33W, 66W అనే రెండు ఛార్జింగ్ స్పీడ్ వేరియంట్లలో దొరుకుతుంది. చైనాలో లాంచ్ అయిన ఈ పవర్ బ్యాంక్ 33W మోడల్ ధర రూ.2,300 కాగా.. 66W మోడల్ ఇంట్రడక్టరీ ఆఫర్ కింద రూ.2,800కి సేల్ అవుతోంది.
ఐక్యూ 20,000mAh పవర్ బ్యాంక్ ఫీచర్లు
ఈ రెండు మోడల్స్ పసుపు రంగులో PC, ABS ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తాయి. దీని కొలతలు 123 x 71 x 30 మి.మీ. ఫ్లాట్గా ఉండే ఇన్బిల్ట్ USB-C కేబుల్ ఇవ్వడం దీని స్పెషాలిటీ. పక్కకు మడిచి ఉండే ఈ బ్రెయిడెడ్ కేబుల్ను పవర్ బ్యాంక్ పట్టుకునే స్ట్రాప్లా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఈ కేబుల్ను 10,000 సార్లు వంచినా ఏమీ కాదని ఐక్యూ టెస్ట్ చేసి మరీ చెబుతోంది.
ఈ ఇన్బిల్ట్ కేబుల్తో పాటు అదనంగా ఒక USB-A పోర్ట్, మరో USB-C పోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకేసారి 3 డివైజ్లను ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అయితే మూడింటినీ ఒకేసారి కనెక్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్ 15Wకి పడిపోతుంది.
ఇయర్బడ్స్, స్మార్ట్వాచ్ లాంటి చిన్న గ్యాడ్జెట్స్ కోసం 'లో-కరెంట్ మోడ్' కూడా ఉంది. సపోర్ట్ చేసే USB-C డివైజ్లకు ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. USB-A పోర్ట్ వాడేటప్పుడు పవర్ బటన్ను రెండుసార్లు నొక్కి దీన్ని మాన్యువల్గా ఆన్ చేసుకోవచ్చు.
కలర్ డిస్ప్లే & ఎర్రర్ కోడ్స్
మామూలు ఎల్ఈడీ లైట్లకు బదులుగా ఐక్యూ ఇందులో ఒక చిన్న కలర్ డిస్ప్లేను ఇచ్చింది. ఈ స్క్రీన్ మీద బ్యాటరీ పర్సంటేజ్, రీఛార్జ్ స్టేటస్ కచ్చితంగా కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు, డివైజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే 'ఎర్రర్ కోడ్స్' కూడా చూపిస్తుంది. H1 అంటే పవర్ బ్యాంక్ ఓవర్హీట్ అవుతోందని అర్థం. H2 అంటే ఓవర్ వోల్టేజ్ అని, H0 అంటే ఏదైనా సేఫ్టీ ఇష్యూ వల్ల పవర్ బ్యాంక్ పూర్తిగా పాడైపోయిందని అర్థం.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ & ఛార్జింగ్ స్పీడ్
దీని లోపల రెండు 10,000mAh లిథియం-అయాన్ పాలిమర్ సెల్స్ ఉన్నాయి. దీని మొత్తం కెపాసిటీ 74Wh కాబట్టి, విమానాల్లో అనుమతించే 100Wh లిమిట్ లోపే ఉంటుంది. ఫ్లైట్ జర్నీల్లో దీన్ని హ్యాపీగా తీసుకెళ్లొచ్చు. 300 సార్లు ఫుల్ ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత కూడా బ్యాటరీ 80% కెపాసిటీని నిలబెట్టుకుంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ రెండు మోడల్స్ మధ్య ప్రధాన తేడా ఛార్జింగ్ స్పీడ్ మాత్రమే.
33W మోడల్ PD 3.0, PPS, QC 2.0 లాంటి ప్రోటోకాల్స్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. 66W మోడల్ AVSతో కూడిన PD 3.2 టెక్నాలజీని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 45W ఇన్పుట్ పవర్ను తీసుకుంటుంది కాబట్టి పవర్ బ్యాంక్ను చాలా వేగంగా రీఛార్జ్ చేయొచ్చు.
ఐక్యూ టెస్టింగ్ ప్రకారం.. 66W మోడల్ కేవలం 30 నిమిషాల్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro)ను 73% వరకు, మ్యాక్బుక్ నియో (MacBook Neo)ను 33% వరకు ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఈ రెండు మోడల్స్ 2026 GB 47372-2026 సేఫ్టీ రూల్స్ పాటిస్తూ, 3C సర్టిఫికేషన్, 19 రకాల ఎలక్ట్రిక్ సేఫ్టీ ఫీచర్లతో వస్తాయి.