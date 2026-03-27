ChatGPT వాడుతున్నారా? ఈ 5 రకాల ప్రశ్నలు అడిగితే సమస్యలు రావచ్చు
ChatGPT: డిజిటల్ యుగంలో ChatGPT వంటి AI టూల్స్ మన రోజువారీ జీవితంలో భాగమయ్యాయి. చదువు, ఉద్యోగం, కోడింగ్, కంటెంట్ వంటి అనేక పనుల్లో ఇవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. అయితే AI ను ఉపయోగించే సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వ్యక్తిగత సమాచారం ఇవ్వడం ప్రమాదం
AI తో మాట్లాడేటప్పుడు బ్యాంక్ వివరాలు, ఆధార్ నంబర్, పాస్వర్డ్, OTP వంటి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎప్పుడూ ఇవ్వకూడదు. ఇవి చాలా సున్నితమైన వివరాలు. ఇలాంటి సమాచారం బయటకు వెళ్లితే ఆర్థిక నష్టం లేదా మోసాలు జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే వ్యక్తిగత వివరాలను ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దు.
అక్రమ కార్యకలాపాలపై ప్రశ్నలు అడగకూడదు
హ్యాకింగ్, మోసం, లేదా ఇతర చట్టవిరుద్ధ పనులు ఎలా చేయాలో అడగడం పూర్తిగా తప్పు. ఇలాంటి విషయాలపై సమాచారం కోరడం వల్ల చట్టపరమైన సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి AIని ఎప్పుడూ సరైన, చట్టబద్ధమైన పనులకే ఉపయోగించాలి.
తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలపై పూర్తిగా ఆధారపడకండి
AI సాధారణ ఆరోగ్య సమాచారం ఇవ్వగలదు. కానీ తీవ్రమైన వ్యాధులు, మందులు లేదా చికిత్స గురించి నిర్ణయం తీసుకునే సమయంలో తప్పనిసరిగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. AI ఇచ్చే సమాచారం సాధారణ మార్గదర్శకమే. సరైన చికిత్స కోసం డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
తప్పుడు వార్తలు లేదా పుకార్లు సృష్టించవద్దు
AI తో ఫేక్ న్యూస్ లేదా తప్పుదారి పట్టించే సమాచారం తయారు చేయించడం సమాజానికి హానికరం. ఇది ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించవచ్చు. అంతేకాకుండా అలాంటి చర్యలు మీ విశ్వసనీయతను దెబ్బతీయవచ్చు. కొన్నిసార్లు చట్టపరమైన సమస్యలు కూడా రావచ్చు.
ఇతరుల వ్యక్తిగత సమాచారం అడగడం తప్పు
ఏ వ్యక్తి గురించి అయినా ఫోన్ నంబర్, చిరునామా లేదా వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన సమాచారం అడగడం ప్రైవసీకి విరుద్ధం. ఇది నైతికంగా తప్పు మాత్రమే కాదు, కొన్ని సందర్భాల్లో చట్టపరంగా కూడా సమస్యలు తెచ్చిపెట్టవచ్చు. అందుకే ఇతరుల వ్యక్తిగత వివరాలను తెలుసుకునేందుకు AI ను ఉపయోగించకూడదు.
AIని సురక్షితంగా ఎలా ఉపయోగించాలి?
AI టూల్స్ సరైన విధంగా ఉపయోగిస్తే మన పనులను చాలా సులభం చేస్తాయి. కానీ బాధ్యతతో వాడటం చాలా ముఖ్యం. మీరు అడిగే ప్రశ్నలు, పంచుకునే సమాచారం గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ChatGPT వంటి AI టూల్స్ ఎంతో ఉపయోగకరమైనవే. కానీ అవి మనకు సహాయక సాధనాలు మాత్రమే. వాటిని జాగ్రత్తగా, బాధ్యతతో ఉపయోగిస్తేనే నిజమైన ప్రయోజనం పొందవచ్చు.