ఆమెకు 34 ఏళ్లు, అతడికి 25 ఏళ్లు.. ఇన్స్టాగ్రామ్లో మొదలై, కాలువలో శవాలుగా ముగిసిన కథ. ఏపీలో దారుణం
Andhra Pradesh: సోషల్ మీడియా పరిచయాలు ఎంత వేగంగా ఏర్పడతాయో అందరికీ తెలుసు. కానీ కొన్నిసార్లు ఆ పరిచయాలు ఊహించని విషాదాలకు దారితీస్తాయి. ఏలూరు జిల్లాలో జరిగిన ఒక ఘటన కూడా అలాంటిదే. ఇన్స్టాగ్రామ్లో మొదలైన పరిచయం చివరికి ఇద్దరి ప్రాణాలను తీసింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో మొదలైన పరిచయం
ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం నాచుగుంట పంచాయతీ యర్రమళ్ల గ్రామానికి చెందిన చిన మావుళ్లయ్య (25) సాధారణ కుటుంబానికి చెందిన యువకుడు. అతని తల్లిదండ్రులు సత్యనారాయణ, వీరమ్మ. ఐదుగురు కుమారుల్లో అతడు చిన్నవాడు. రోజువారీ జీవనం కోసం చేపల ప్యాకింగ్ పనులు చేస్తూ కుటుంబానికి తోడ్పడేవాడు. ఇదే సమయంలో అతనికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా శ్రీకాకుళం జిల్లా సింగుపురం ప్రాంతానికి చెందిన రమ (34)తో పరిచయం ఏర్పడింది. మొదట సాధారణంగా ప్రారంభమైన సంభాషణలు క్రమంగా సన్నిహితంగా మారాయి. కొంతకాలంలో ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారింది.
కుటుంబాలకు తెలియకుండా పెళ్లి
రమకు అప్పటికే పెళ్లి అయి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఇద్దరి మధ్య పెరిగిన అనుబంధం తగ్గలేదు. కొంతకాలం తర్వాత ఇరువురు కుటుంబాలకు తెలియకుండా వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ విషయం బయటపడటంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది. రమ కుటుంబ సభ్యులు, భర్త ఈ విషయం తెలుసుకొని యర్రమళ్ల గ్రామానికి వచ్చారు. అక్కడ యువకుడి కుటుంబంతో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. చివరికి రమను తిరిగి సింగుపురానికి తీసుకెళ్లారు.
అనుమానాలకు కారణమైన చివరికాల్
ఈ నెల 24వ తేదీ రాత్రి చిన మావుళ్లయ్య తన అన్న కుమారుడు సతీశ్కు ఫోన్ చేశాడు. “రమ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ రాత్రికి ఉంగుటూరులో ఉంచి రేపు ఉదయం మాట్లాడుకుందాం. నువ్వు వెంటనే నాచుగుంటకు రా” అని చెప్పాడు. సతీశ్ అక్కడికి చేరుకునే సరికి ఆ ఇద్దరూ కనిపించలేదు. అయితే కాలువ గట్టుపై చిన మావుళ్లయ్యకు చెందిన వస్తువులు కనిపించాయి. అది చూసి అతనికి అనుమానం వచ్చి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు.
కాలువలో గాలింపు
పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. తాడేపల్లిగూడెం నుంచి అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి కాలువలో వెతకడం ప్రారంభించారు. కొన్ని గంటల తర్వాత ఉంగుటూరు సమీపంలో కాలువలో చిన మావుళ్లయ్య మృతదేహం లభ్యమైంది. రమ కూడా కాలువలోకి దూకి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానించారు. అందుకే మంగళగిరి నుంచి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాన్ని రప్పించి మరింత గాలింపు చేపట్టారు. గురువారం చేబ్రోలు పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో కాలువలో రమ మృతదేహాన్ని కూడా గుర్తించారు.
రెండు కుటుంబాల్లో విషాదం
ఈ ఘటనతో రెండు కుటుంబాలు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయాయి. తన కుమారుడిని కోల్పోయిన తల్లి తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయింది. మరోవైపు రమ మరణంతో ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు తల్లి ప్రేమకు దూరమయ్యారు. సోషల్ మీడియా పరిచయం నుంచి ప్రారంభమైన ఈ ప్రేమకథ చివరకు రెండు ప్రాణాలను తీసి రెండు కుటుంబాల్లో మరిచిపోలేని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇటీవల జరుగుతోన్న ఇలాంటి సంఘటనలు సమాజానికి ఎన్నో ప్రశ్నలను సంధిస్తున్నాయి. ఆకర్షణీయంగా ఉండే సోషల్ మీడియా పరిచయాల వెనకాల ఇలాంటి పెద్ద ప్రమాదాలు కూడా పొంచి ఉంటాయని గుర్తించాలి. సమాజంలో మనం ఏర్పరుచుకున్న విలువలు, కట్టుబాట్లు మనల్ని రక్షించేందుకు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటే ఇలాంటి దారుణాలు జరగవు.