ఆండ్రాయిడ్ USB ఛార్జర్ ఉపయోగించి ఐఫోన్ 15 ఛార్జ్ చేయవచ్చా..? మీ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇదిగో..

ఆపిల్ ఐఫోన్ 15 సిరీస్ సేల్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి, చాలా మంది కస్టమర్లు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. భారత్‌లో దీని ధర ఎక్కువగా ఉండడంతో అమెరికా, దుబాయ్‌ లేదా ఇతర దేశాలలోని బంధువులు, స్నేహితులు, పరిచయస్తులను నుండీ పొనుగోలు చేస్తున్నారు.

అలాగే, ఈసారి Apple iPhone 15 సిరీస్‌ను USB type C ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌తో తీసుకొచ్చింది. దింతో చాలా మంది ఈ ఫోన్ ఛార్జర్‌ను కొనుగోలు చేయాలా లేదా Android ఛార్జర్‌ను ఉపయోగించాలా అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు.

Apple iPhone 15 సిరీస్‌ను USB C ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌తో ప్రారంభించినప్పటి నుండి, మీరు ఇప్పటికే ఉన్న USB C కేబుల్‌ని ఉపయోగించి కొత్త ఐఫోన్‌ను ఛార్జ్ చేయవచ్చా అని తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలాగే, ఐఫోన్ 15ను ఛార్జ్ చేయడానికి ఆండ్రాయిడ్ USB C కేబుల్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా ఫోన్ పాడవుతుందని పేర్కొంటూ కొన్ని వీడియోలు వైరల్‌గా మారాయి.