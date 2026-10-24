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- Recharge Plans : రూ.200 కే 18+ ఓటీటీలు, యూట్యూబ్ ప్రీమియం ఫ్రీ.. అదిరిపోయే రీచార్జ్ ప్లాన్
Recharge Plans : రూ.200 కే 18+ ఓటీటీలు, యూట్యూబ్ ప్రీమియం ఫ్రీ.. అదిరిపోయే రీచార్జ్ ప్లాన్
ప్రీపెయిడ్ కస్టమర్ల కోసం ఎయిర్టెల్ అదిరిపోయే ఆఫర్ తీసుకొచ్చింది. యాడ్స్ లేకుండా వీడియోలు చూసేందుకు యూట్యూబ్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ను ఉచితంగా అందిస్తోంది. రూ.200 ప్లాన్తో 30 జీబీ డేటా, 18 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
యూట్యూబ్ ప్రీమియం ఫ్రీ
ఇండియాలో జియో, ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియాతో పాటు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ టెలికాం సేవలు అందిస్తున్నాయి. వీటిలో జియో, ఎయిర్టెల్ టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి. కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ఈ రెండు కంపెనీలు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్లాన్స్ తీసుకొస్తున్నాయి.
తాజాగా ఎయిర్టెల్ తన ప్రీపెయిడ్ యూజర్లకు సూపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేందుకు ప్రముఖ వీడియో ప్లాట్ఫామ్ యూట్యూబ్తో కీలక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ డీల్ ద్వారా ప్రీపెయిడ్ యూజర్లకు యూట్యూబ్ ప్రీమియం సర్వీస్ ఉచితంగా దక్కనుంది.
ఎయిర్ టెల్ కస్టమర్లకు సూపర్ ఛాన్స్
ఇప్పుడు మొబైల్ డేటా అంటే కేవలం మాట్లాడుకోవడానికే కాదు. సినిమాలు, సీరియల్స్ చూడటం, కంటెంట్ క్రియేటర్లను ఫాలో అవ్వడం, పాటలు వినడం లాంటి డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసమే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. కస్టమర్ల అవసరాలను అర్థం చేసుకున్న ఎయిర్టెల్ ఈ కొత్త ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా షార్ట్స్తో సహా ఏ వీడియోనైనా యాడ్స్ లేకుండా యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేబ్యాక్, ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్, యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా ఇందులో లభిస్తాయి.
ఓటిటి ప్లాట్ పామ్స్
ఎయిర్టెల్ ఇప్పటికే అందిస్తున్న రూ.200 ఓటీటీ టాప్-అప్ ప్యాక్లో (30 జీబీ అదనపు డేటాతో) ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ప్రీమియం సర్వీస్ కూడా చేరింది. ఈ ప్యాక్తో ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్స్టార్, జీ5 ప్రీమియం, సోనీలివ్ లాంటి 18కి పైగా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
యాక్టివ్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ఉన్న ఏ ఎయిర్టెల్ కస్టమర్ అయినా ఈ టాప్-అప్ పొందొచ్చు. రీఛార్జ్ చేసుకున్న తర్వాత, ఎయిర్టెల్ యాప్లోని 'రివార్డ్స్ అండ్ ఓటీటీస్' (Rewards and OTTs) సెక్షన్కు వెళ్లి యూట్యూబ్ ప్రీమియంను యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. 28 రోజుల వాలిడిటీ ఉన్న ఈ ప్లాన్ ముగిశాక, మళ్లీ టాప్-అప్ చేసుకుని సర్వీస్ను కంటిన్యూ చేయొచ్చు.
బంపరాఫర్
ఎయిర్టెల్ తన ప్రీపెయిడ్ కస్టమర్ల కోసం తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త రూ.200 ఓటీటీ టాప్-అప్ ప్యాక్లో యూట్యూబ్ ప్రీమియంతో పాటు 18 ఓటీటీ సర్వీసులు లభిస్తాయి. కస్టమర్లు తమ మొబైల్ ఫోన్తో పాటు స్మార్ట్ టీవీ, ట్యాబ్లెట్, లాప్టాప్ లాంటి వివిధ డివైజ్లలో ఒకేసారి లాగిన్ చేసి వాడుకునే సదుపాయాన్ని కూడా ఎయిర్టెల్ ఈ ప్లాన్తో అందిస్తోంది.