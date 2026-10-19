Best Recharge Plan : జియోలో రూ.123 vs రూ.189 రీచార్జ్ ప్లాన్స్.. ఏది బెస్ట్?
జియో అందిస్తున్న రూ.123, రూ.189 ప్లాన్లు రెండూ 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతోనే వస్తాయి. కానీ డేటా బెనిఫిట్స్, ఫోన్ వాడకం విషయంలో ఈ రెండింటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో బెస్ట్ ప్లాన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఈ డీటెయిల్స్ మీకోసమే.
జియో రూ.123 vs రూ.189: ఒకే వ్యాలిడిటీ.. వేర్వేరు బెనిఫిట్స్!
రిలయన్స్ జియో తమ కస్టమర్ల కోసం తక్కువ ధరలో కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్, ఇంటర్నెట్ అందించే చాలా ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను తీసుకొచ్చింది. వీటిలో రూ.189 ప్లాన్, అలాగే 4జీ ఫీచర్ ఫోన్ వాడేవారి కోసం తీసుకొచ్చిన రూ.123 ప్లాన్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ రెండు ప్లాన్లు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతోనే వస్తాయి. కానీ ఇవి ఇచ్చే డేటా, అలాగే ఈ ప్లాన్లు సపోర్ట్ చేసే ఫోన్ల విషయంలో చాలా తేడాలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా రూ.123 ప్లాన్ అందరు స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లకు పనిచేయదు. కాబట్టి కేవలం ధర తక్కువగా ఉందని గుడ్డిగా రీఛార్జ్ చేయకండి. మీ ఫోన్కు ఏ ప్లాన్ సెట్ అవుతుందో ముందు తెలుసుకోండి.
జియో రూ.189 ప్లాన్: 28 రోజులకు 2జీబీ డేటా!
జియో రూ.189 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ఇంటర్నెట్ తక్కువగా వాడేవారికి బాగా సెట్ అవుతుంది. ఈ ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ ఒకసారి చూద్దాం.
• రీఛార్జ్ ధర: రూ.189
• వ్యాలిడిటీ: 28 రోజులు
• వాయిస్ కాల్స్: అన్లిమిటెడ్
• ఎస్ఎంఎస్: 300 ఎస్ఎంఎస్
• డేటా: మొత్తం 2జీబీ
ఈ ప్లాన్లో ఇచ్చే 2జీబీ డేటాను 28 రోజుల పాటు వాడుకోవాలి. అంటే రోజువారీ డేటా రాదు. ఈ 2జీబీ అయిపోయాక ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ 64 కేబీపీఎస్కు పడిపోతుంది. కాల్స్, మెసేజ్లు ఎక్కువగా వాడుతూ, ఇంటర్నెట్ అప్పుడప్పుడూ వాడేవారికి ఈ ప్లాన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో వైఫై వాడే స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లు కూడా ఈ ప్లాన్ వేసుకోవచ్చు. రూ.189ని 28 రోజులకు లెక్కిస్తే, రోజుకు సుమారు రూ.6.75 ఖర్చు అవుతుంది.
జియో రూ.123 ప్లాన్: తక్కువ ధరకే రీఛార్జ్ చేయొచ్చా?
రూ.189 ప్లాన్ కంటే రూ.66 తక్కువకే జియో ఈ రూ.123 ప్లాన్ను అందిస్తోంది. కానీ ఇది కేవలం 4జీ సపోర్ట్ చేసే ఫీచర్ ఫోన్ యూజర్లకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా రోజుకు 0.5జీబీ డేటా వస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే ఈ ప్లాన్ తీసుకునే ముందు మీ ఫోన్ మోడల్, సిమ్ దీనికి సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో జియో కస్టమర్ కేర్ లేదా యాప్లో చెక్ చేసుకోండి.
ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ధర తక్కువగా ఉందని స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లు ఈ ప్లాన్ వేసుకుంటే పనిచేయదు. మీ దగ్గర ఉన్న డివైజ్ ఆధారంగానే ఈ ప్లాన్ పనిచేస్తుంది.
ఈ రెండింటిలో ఏ ప్లాన్ ఎంచుకోవాలి?
మీ వాడకాన్ని బట్టే సరైన ప్లాన్ ఎంచుకోవాలి.
• తక్కువ ఖర్చు కావాలనుకుంటే: 4జీ ఫీచర్ ఫోన్ వాడే యూజర్లు రూ.123 ప్లాన్ తీసుకోవచ్చు.
• స్మార్ట్ఫోన్ వాడుతున్నారా? అయితే మీ ఫోన్కు సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో చూసుకుని రూ.189 ప్లాన్ వేసుకోవచ్చు.
• ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ కావాలా? రూ.189 ప్లాన్లో కేవలం 2జీబీ డేటా మాత్రమే వస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కువ డేటా ఇచ్చే వేరే ప్లాన్లు చూసుకోవడం బెటర్.
• కాల్స్ మాత్రమే ముఖ్యమా? అయితే మీ ఫోన్కు సెట్ అయ్యే ప్లాన్ చూసుకుని, అందులో కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ చెక్ చేసుకోండి.
రీఛార్జ్ చేసే ముందు ఇది గమనించండి!
ఈ రెండు ప్లాన్లు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తున్నా, బెనిఫిట్స్ మాత్రం వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. రూ.123 ప్లాన్ కేవలం కొన్ని ఫోన్లకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది కాబట్టి ముందుగా మీ ఫోన్కు సెట్ అవుతుందో లేదో చూసుకోండి. అలాగే రూ.189 ప్లాన్లో వచ్చే 2జీబీ డేటాను 28 రోజుల పాటు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
చివరిగా చెప్పేదేంటంటే.. కేవలం ధర తక్కువగా ఉందని చూడకండి. మీ ఫోన్ మోడల్, ఇంటర్నెట్ వాడకం, కాలింగ్ అవసరాలను బట్టి సరైన జియో ప్లాన్ ఎంచుకోండి. రీఛార్జ్ చేసే ముందు జియో అఫీషియల్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్లో ప్లాన్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.