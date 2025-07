భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ISRO) మరో ఘనత సాధించింది. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా (NASA) తో కలిసి రూపొందించిన 'నిసార్' ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి సక్సెస్ ఫుల్ గా పంపించింది. ప్రత్యేకమైన ఈ అంతరిక్ష ప్రయోగానికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వేదికయ్యింది. శ్రీహరికోట స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఇస్రోకి చెందిన GSLV రాకెట్ నిసార్ ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లింది. ఈ శాటిలైట్ భూమిచుట్టూ తిరుగుతూ అత్యంత స్పష్టతతో భూమికి సంబంధించిన ఢాటాను అందిస్తుంది.

ఈ నిసార్ ప్రయోగాన్ని ఇస్రో, నాసా సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. ఇప్పటివరకు నిర్మించిన అత్యంత ఖరీదైన ఉపగ్రహాల్లో ఈ నిసార్ ఒకటి. ఈ మిషన్ కోసం ఖర్చచేసిన మొత్తం దాదాపు 1.5 బిలియన్ డాలర్లు...అంటే ఇండియన్ రూపాయల్లో 12 వేల కోట్లపై పైనే.

GSLV-F16/NISAR



And we have liftoff! GSLV-F16 has successfully launched with NISAR onboard.



— ISRO (@isro) July 30, 2025