Best Camera Phones : 2025లో టాప్ 5 కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే
Top 5 Best Camera Smartphones : 2025 ఏడాదిలో బెస్ట్ కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్ల జాబితాలో తాజాగా విడుదలైన వివో ఎక్స్300 ప్రో తో పాటు ఐఫోన్ 17 ప్రో, రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో సహా పలు టాప్ బ్రాండ్ల ఫోన్లు ఉన్నాయ. వాటి ఫీచర్లు, ప్రత్యేకతలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కెమెరా లవర్స్కు పండగే : 2025లో టాప్ 5 స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే !
2025 సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ ఏడాది టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో, ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో అనేక కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. పలు దిగ్గజ మొబైల్ కంపెనీలు తమ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశాయి. అయితే, ఈ ఏడాది విడుదలైన ఫోన్లలో చాలా వరకు ప్రాసెసర్ లేదా డిజైన్ కంటే కెమెరా పనితీరుకే అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చాయి.
ప్రస్తుతం మీరు ఒక కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అందులోనూ కెమెరా క్వాలిటీనే మీకు ప్రధానమా? అయితే ఈ స్టోరీ మీ కోసమే. 2025లో విడుదలైన అత్యుత్తమ కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్ల జాబితాలో ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో, వివో ఎక్స్300 ప్రో, ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వంటి టాప్ బ్రాండ్ల ఫోన్లు ఉన్నాయి. మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వీటిలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ల పూర్తి వివరాలు, వాటి కెమెరా ప్రత్యేకతలు గమనిస్తే..
1. వివో ఎక్స్300 ప్రో
వివో కంపెనీ తన కెమెరా ఆధిపత్యాన్ని 2025లోనూ కొనసాగిస్తోంది. గతంలో వచ్చిన వివో ఎక్స్200 ప్రో, ఎక్స్200 అల్ట్రా మోడళ్ల వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ వివో ఎక్స్300 ప్రో (Vivo X300 Pro) ను మార్కెట్ లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫోన్ డిసెంబర్ లోనే ఇండియాలో లాంచ్ అయింది.
కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇందులో వెనుక వైపు శక్తివంతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.
• ప్రధాన కెమెరా: 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ వైడ్ కెమెరా.
• టెలిఫోటో లెన్స్: 200 మెగాపిక్సెల్ సామర్థ్యంతో కూడిన 3.7x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్.
• అల్ట్రా-వైడ్: 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా.
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ 'జైస్' (Zeiss) తో ఉన్న కొలాబరేషన్. ఇది అద్భుతమైన పోర్ట్రెయిట్ ఫోటోలను తీయడానికి, పోర్ట్రెయిట్ బోకే సిములేషన్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లను అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఏడాది మార్కెట్లో లభిస్తున్న బెస్ట్ కెమెరా ఫోన్లలో ఇది కచ్చితంగా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. కెమెరాతో పాటు ఇతర హార్డ్వేర్ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో టాప్ లో ఉండటం విశేషం.
2. ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్
కంటెంట్ క్రియేటర్లకు, ముఖ్యంగా వీడియోలు తీసేవారికి ఐఫోన్ ఎప్పుడూ ఫస్ట్ ఛాయిస్గా ఉంటుంది. ఈ ఏడాది వచ్చిన ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ మోడళ్లు (iPhone 17 Pro Series) వీడియో రికార్డింగ్లో సరికొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాయి. ఆపిల్ ఈసారి 'ప్రోరెస్ రా' (ProRes RAW) వీడియో షూటింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించింది.
• వీడియో క్వాలిటీ: ప్రోరెస్ రా ఫార్మాట్ వల్ల వీడియోలో భారీ మొత్తంలో డేటా రికార్డ్ అవుతుంది. ఇది పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ సమయంలో ఎడిటర్లకు ఎంతో వెసులుబాటును ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా 'డావిన్సీ రిసాల్వ్' (DaVinci Resolve) వంటి సాఫ్ట్వేర్లలో గ్రేడింగ్ చేయడానికి ఇది అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది.
• జూమ్ సామర్థ్యం: ఫోటోల విషయానికి వస్తే, ఇందులో కొత్తగా 50 మెగాపిక్సెల్ 4x టెలిఫోటో లెన్స్ను అమర్చారు. ఇది 8x వరకు లాస్లెస్ (lossless) క్వాలిటీతో జూమ్ చేయగలదు. మొబైల్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ వీడియో క్వాలిటీని ఈ ఫోన్లు అందిస్తున్నాయి.
3. ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో
వివో లాగానే ఒప్పో కూడా తన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లో అధునాతన కెమెరా సిస్టమ్ను తీసుకొచ్చింది. అయితే ఒప్పో దీనిని ప్రముఖ కెమెరా తయారీ సంస్థ 'హాసెల్బ్లాడ్' (Hasselblad) తో కలిసి ట్యూన్ చేసింది. అందుకే Oppo Find X9 Pro ఈ జాబితాలో చోటు సంపాదించింది.
• కెమెరా సెటప్: ఇందులో 200 మెగాపిక్సెల్ హాసెల్బ్లాడ్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉంది, ఇది 3x ఆప్టికల్ జూమ్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది. దీనితో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్, 50 మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి.
• ఇతర ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ కేవలం కెమెరాలోనే కాకుండా ఇతర విభాగాల్లోనూ రాణిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో అమర్చిన భారీ 7,500 mAh బ్యాటరీ దీని ప్రత్యేకత. ప్రీమియం డిజైన్, గొప్ప హాప్టిక్స్ వంటి బేసిక్ ఫీచర్లను కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసింది.
4. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్ఎల్
శక్తివంతమైన కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్ల గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడల్లా గూగుల్ పిక్సెల్ పేరు కచ్చితంగా వినిపిస్తుంది. పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్ఎల్ (Pixel 10 Pro XL) కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కాదు. గూగుల్ తనదైన శైలిలో నమ్మకమైన కెమెరా అనుభవాన్ని ఇందులో అందించింది.
• కెమెరా వివరాలు: ఇందులో కూడా ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. 50 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ కెమెరా, 48 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 5x జూమ్ కలిగిన 48 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి.
• పనితీరు: మనం ఇప్పటివరకు చూసిన దాని ప్రకారం, ఇది అద్భుతమైన ఫోటోలను తీయగలదు. వీడియో క్వాలిటీ కూడా మునుపటి కంటే చాలా మెరుగుపడింది. ఓవరాల్గా కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్ కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
5. రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో
ఈ ఏడాది టాప్ కెమెరా ఫోన్ల జాబితాలో అనూహ్యంగా చోటు దక్కించుకున్న వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో (Realme GT 8 Pro). దీనికి ప్రధాన కారణం 'రికో' (Ricoh) కంపెనీతో ఉన్న కొలాబరేషన్. రికో అనేది ట్రావెల్ ఫోటోగ్రఫీకి, ఫిల్మ్ సిములేషన్కు పెట్టింది పేరు.
• ప్రత్యేకతలు: రికో జీఆర్ (Ricoh GR) కెమెరాల తరహాలోనే ఇందులో పాజిటివ్ ఫిల్మ్, నెగెటివ్ ఫిల్మ్, హై-కాంట్రాస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ వంటి యూనీక్ లుక్స్ ఉన్నాయి.
• ఫోకల్ లెంగ్త్: ఇందులో 40mm, 28mm వంటి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఇది ఫోటోలు తీయడానికి ఎంతో ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుంది.
• వీడియో: వీడియో పరంగా కూడా ఇది లాగ్ (Log) వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తున్న ఈ ఫోన్, ఫోటోగ్రఫీలో వైవిధ్యాన్ని కోరుకునే వారికి అద్భుతమైన ఎంపిక.
ఇలా 2025లో స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరాలు ప్రొఫెషనల్ కెమెరాలకు గట్టి పోటీనిచ్చే స్థాయికి చేరుకున్నాయి. మీరు వీడియోల కోసం చూస్తుంటే ఐఫోన్, పోర్ట్రెయిట్స్ కోసం అయితే వివో, విభిన్నమైన ఫిల్మ్ లుక్ కోసం అయితే రియల్మీ.. ఇలా మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఎంచుకోవడానికి మార్కెట్లో అనేక ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.