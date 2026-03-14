Jasprit Bumrah: జస్ప్రీత్ బుమ్రా డెడ్లీ స్లోయర్ బాల్ వెనుక ఉన్న హీరో ఇతనే !
Jasprit Bumrah: భారత స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అద్భుతమైన స్లోయర్ బాల్ వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని యూఏఈ పేసర్ జహూర్ ఖాన్ వెల్లడించారు. 2020 ఐపీఎల్ సమయంలో తాను నేర్పించిన విద్యగా ఆయన పేర్కొన్నారు. అసలు కథేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బుమ్రా డెడ్లీ బౌలింగ్ వెనుక రహస్యం లీక్
భారత పేస్ సంచలనం జస్ప్రీత్ బుమ్రా ప్రస్తుతం ప్రపంచ క్రికెట్లో తిరుగులేని బౌలర్గా కొనసాగుతున్నారు. అన్ని ఫార్మాట్లలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తూ, బ్యాటర్లను ముప్పతిప్పలు పెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్వదేశంలో జరిగిన 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్లో బుమ్రా ప్రదర్శన అద్భుతం. ఫైనల్ మ్యాచ్లో 15 పరుగులకే 4 వికెట్లు పడగొట్టి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును గెలుచుకోవడమే కాకుండా, భారత్ ట్రోఫీని ముద్దాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. బుమ్రా బౌలింగ్లో యార్కర్లు ఎంత ప్రమాదకరమో, ఆయన వేసే స్లోయర్ బాల్స్ అంతే మాయాజాలం చేస్తాయి. అయితే ఈ స్లోయర్ బాల్ వెనుక ఉన్న అసలు గురువు ఎవరో మీకు తెలుసా?
బుమ్రా అమ్ములపొదిలో కొత్త అస్త్రం
జస్ప్రీత్ బుమ్రా అంటేనే మరణ శాసనం లాంటి యార్కర్లకు పెట్టింది పేరు. కానీ, గత కొంతకాలంగా ఆయన తన స్లోయర్ బాల్తో ప్రపంచంలోని మేటి బ్యాటర్లను సైతం బోల్తా కొట్టిస్తున్నారు. ఈ బంతి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, బుమ్రా తన బౌలింగ్ యాక్షన్లో ఏమాత్రం మార్పు చేయకుండానే అత్యంత నెమ్మదిగా బంతిని విసురుతారు. దీనివల్ల బ్యాటర్లు బంతి వేగాన్ని అంచనా వేయలేక వికెట్లు సమర్పించుకుంటున్నారు. ఈ అద్భుత విద్యను బుమ్రా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారనే విషయంపై యూఏఈ వెటరన్ పేసర్ జహూర్ ఖాన్ ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
2020 ఐపీఎల్ సమయంలో బుమ్రా మాయజాలం స్టార్ట్..
యూఏఈ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్లలో ఒకరైన జహూర్ ఖాన్, 2020 ఐపీఎల్ సీజన్ సందర్భంగా ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో భాగంగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలోనే బుమ్రాకు ఈ స్లోయర్ బాల్ టెక్నిక్ను తాను నేర్పించానని జహూర్ వెల్లడించారు. 2019 చివరలో జరిగిన ఒక టీ10 మ్యాచ్లో జహూర్ ఖాన్ వరుసగా ఐదు డాట్ బాల్స్ వేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఆ వీడియోలను చూసిన బుమ్రా, జహూర్ బౌలింగ్ శైలి పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు. కోవిడ్-19 కారణంగా 2020 ఐపీఎల్ యూఏఈలో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సమయంలోనే వీరిద్దరి మధ్య ఈ చర్చ జరిగింది.
యూట్యూబ్ వీడియోతో మొదలైన ఆసక్తి
ముంబై ఇండియన్స్ క్యాంప్లో జరిగిన సంఘటనను జహూర్ గుర్తు చేసుకుంటూ ఇలా వివరించారు. "మేమంతా కలిసి కూర్చున్న సమయంలో, లెండిల్ సిమన్స్కు నేను వేసిన మెయిడెన్ ఓవర్ వీడియో యూట్యూబ్లో వస్తోంది. అది చూసిన బుమ్రా ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆ ఓవర్లో నేను వేసినవన్నీ స్లోయర్ బాల్స్ అని, పైగా బౌలింగ్ యాక్షన్లో గానీ, గ్రిప్లో గానీ ఎలాంటి మార్పు లేదని చెప్పడంతో బుమ్రా మరింత కుతూహల పడ్డాడు. అది ఎలా సాధ్యమని నన్ను అడిగాడు. వచ్చే ప్రాక్టీస్ సెషన్లో నీకు చూపిస్తానని నేను అతనికి ప్రామిస్ చేశాను" అని జహూర్ తెలిపారు.
చరిత్ర సృష్టించిన బుమ్రా
తర్వాతి ప్రాక్టీస్ సెషన్లో జహూర్ ఖాన్ ఆ స్లోయర్ బాల్ వెనుక ఉన్న ప్రాథమిక సూత్రాలను బుమ్రాకు వివరించారు. బుమ్రా ఆ విద్యను అత్యంత త్వరగా వంటబట్టించుకున్నారు. 2019 చివరి నాటికే ఆ టెక్నిక్ను సంపూర్ణంగా నేర్చుకున్న బుమ్రా, అప్పటి నుండి దానిని తన ప్రధాన ఆయుధంగా మార్చుకున్నారు. నేడు ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యుత్తమ బ్యాటర్లు సైతం బుమ్రా యార్కర్లు, స్లోయర్ బంతుల కలయికను ఎదుర్కోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జహూర్ నేర్పిన ఆ చిన్న టెక్నిక్, బుమ్రాను మరింత ప్రమాదకర బౌలర్గా మార్చింది.
జహూర్ ఖాన్ రికార్డులు ఇవే
యూఏఈ జట్టు తరపున జహూర్ ఖాన్ అద్భుతమైన గణాంకాలను కలిగి ఉన్నారు. టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో ఆయన ఎకానమీ రేటు 7 కంటే తక్కువగా ఉండటం విశేషం. సగటున 20 పరుగుల లోపే ఒక వికెట్ తీస్తారు. ఓవరాల్ టీ20 కెరీర్లో 7.48 ఎకానమీతో, 23 లోపు సగటుతో రాణిస్తున్నారు. డెత్ ఓవర్లలో స్లోయర్ యార్కర్లు, స్లోయర్ బౌన్సర్లు, ఫాస్ట్ యార్కర్లను సంధించడంలో జహూర్ దిట్ట. వివిధ దేశాల్లో జరిగే టీ20 లీగ్లలో జహూర్ ఖాన్ కీలక బౌలర్గా కొనసాగుతున్నారు.