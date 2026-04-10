6 నెలలే బతుకుతావని డాక్టర్లు అన్నారు.. మరణం అంచుకు వెళ్లి జీవితాన్ని గెలిచిన యోధుడి కథ
Yuvraj Singh: క్రికెట్ చరిత్రలో యువరాజ్ సింగ్ పేరు ప్రత్యేకం అనడంలో సందేహం లేదు. అదే సమయంలో ఆయన జీవితంలో పెద్ద పరీక్ష కూడా ఎదుర్కొన్నాడు. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో డాక్టర్లు చెప్పిన షాకింగ్ విషయాల గురించి, తన క్యాన్సర్ జర్నీ గురించి వెల్లడించారు.
వరల్డ్ కప్ సమయంలోనే ఆరోగ్య సమస్యలు
2011 వరల్డ్ కప్ సమయంలో యువరాజ్ సింగ్ అద్భుతంగా ఆడారు. ఆయన ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో భారత జట్టు విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. అయితే ఆ టోర్నమెంట్ మొత్తం సమయంలో ఆయన తీవ్ర అలసట, వాంతులు, ఛాతిలో అసౌకర్యం వంటి సమస్యలతో బాధపడ్డారు. కానీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఒత్తిడిలో ఆ లక్షణాలను ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. తాజాగా మైఖేల్ వాన్తో “ది ఓవర్లాప్” పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడిన యువరాజ్ మాట్లాడుతూ.. “క్రీడాకారుడిగా ఉన్నప్పుడు అనారోగ్యం గురించి ఆలోచించం. దేశం కోసం ఆడాలి అనే ఆలోచనే ఎక్కువగా ఉంటుంది.” అని అన్నారు.
పరీక్షల్లో బయటపడిన అరుదైన క్యాన్సర్
వరల్డ్ కప్ ముగిసిన తర్వాత యువరాజ్ ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది. దీంతో వైద్య పరీక్షలు చేయించగా ఆయనకు Mediastinal Seminoma అనే అరుదైన క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు తెలిసింది. ఈ ట్యూమర్ ఆయన ఛాతిలో గుండె, ఊపిరితిత్తుల మధ్య భాగంలో ఉంది. డాక్టర్ చెప్పిన మాటలు యువరాజ్ను తీవ్రంగా కలిచివేశాయి. ఆ సమయంలో డాక్టర్ మాట్లాడుతూ.. “నీ స్కాన్లు చూశాను. ట్యూమర్ గుండె, ఊపిరితిత్తుల మధ్య ఉంది. కీమోథెరపీ చేయించుకోకపోతే నీకు ఇంకా 3 నుంచి 6 నెలలే ఉండొచ్చు.” అన్నారు. ఈ మాటలు ఆయన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాయి.
అమెరికాలో చికిత్స… కీమోథెరపీతో కఠిన పోరాటం
క్యాన్సర్ నిర్ధారణ తర్వాత యువరాజ్ సింగ్ చికిత్స కోసం అమెరికాకు వెళ్లారు. అక్కడ ఆయనకు మూడు సైకిళ్ల కీమోథెరపీ జరిగింది. ఆ సమయంలో శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా కష్టాలు ఎదురయ్యాయని ఆయన చెప్పారు. దాదాపు ఏడాది పాటు ఆయన పూర్తిగా చికిత్సలోనే గడిపారు. ఈ సమయంలో మళ్లీ క్రికెట్ ఆడగలనో లేదో అన్న సందేహం కూడా వచ్చింది. అయితే 2012లో చికిత్స పూర్తయ్యాక డాక్టర్లు ఆయనను క్యాన్సర్ ఫ్రీగా ప్రకటించారు.
అసాధారణమైన కమ్ బ్యాక్
చికిత్స తర్వాత యువరాజ్ సింగ్ మళ్లీ క్రికెట్ మైదానంలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అది అంత సులభం కాదు. శరీరం బలహీనంగా ఉండటం వల్ల ఆయన మళ్లీ ఫిట్నెస్ సాధించడానికి కఠినంగా శ్రమించారు. చివరకు 2012 సెప్టెంబర్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన T20 మ్యాచ్లో యువరాజ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి తిరిగి వచ్చారు. తర్వాత కూడా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు భారత్ తరఫున ODIలు, T20లు ఆడారు. 2014 T20 వరల్డ్ కప్లో కూడా పాల్గొన్నారు.
క్యాన్సర్ అవగాహన కోసం యువరాజ్ సేవలు
క్యాన్సర్తో పోరాటం అనంతరం యువరాజ్ సింగ్ వేలాది మందికి ప్రేరణగా మారారు. 2012లో ఆయన యూ వీకెన్ ఫౌండేషన్ అనే సంస్థను ప్రారంభించారు. క్యాన్సర్ పై అవగాహన పెంచడం, ముందస్తు పరీక్షలను ప్రోత్సహించడం, ఆర్థికంగా బలహీనులకు చికిత్సలో సహాయం చేయడం వంటివి దీని లక్ష్యాలు. అదే విధంగా ఆయన తన అనుభవాలను “The Test of My Life” అనే ఆత్మకథలో వివరించారు.
యువరాజ్ సింగ్ కథ ఎందుకు ప్రత్యేకం?
యువరాజ్ సింగ్ కథ కేవలం ఒక క్రికెటర్ కథ కాదు. మరణానికి దగ్గరగా వెళ్లి కూడా తిరిగి జీవితాన్ని గెలిచిన ఒక యోధుడి కథ. క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని మళ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి రావడం ప్రపంచ క్రీడా చరిత్రలో అత్యంత ప్రేరణాత్మక కంబ్యాక్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.