Team India : వీరు కదా అసలైన హీరోలు.. గంభీర్ నమ్మిన పంచ పాండవులు !
Team India : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో టీమిండియా ఘనవిజయం సాధించడంలో మన కుర్రాళ్లు అదిరిపోయే ఆటతో దుమ్మురేపారు. అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మలు.. ఇలా జట్టులోని ప్లేయర్లు కీలక పాత్ర పోషించారు.
టీమిండియాలో పంచ పాండవులు
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 విజయం కేవలం ఒక ట్రోఫీకి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇది టీమ్ ఇండియాలోని ఐదుగురు అన్సంగ్ హీరోల అద్భుత పోరాట పటిమకు నిదర్శనం. జట్టుకు అవసరమైన ప్రతిసారీ మైదానంలోకి దిగి, తమ వ్యూహాత్మక ప్రదర్శనతో భారత్ను విశ్వవిజేతగా నిలబెట్టారు. అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ.. ఈ ఐదుగురి ధాటికి ప్రత్యర్థి జట్లు కుప్పకూలాయి.
వైస్ కెప్టెన్గా అక్షర్ పటేల్ ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శన
శుభ్మన్ గిల్ను జట్టు నుండి తప్పించడం కష్టమైన నిర్ణయమైనప్పటికీ, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ జట్టు సమతుల్యతకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వైస్ కెప్టెన్గా అక్షర్ పటేల్ తన బాధ్యతను అద్భుతంగా నిర్వర్తించారు. తన స్పిన్ మాయాజాలంతో ప్రత్యర్థులను కట్టడి చేశారు. ఈ టోర్నమెంట్లో అక్షర్ పటేల్ మొత్తం 7 మ్యాచ్ల్లో 11 వికెట్లు పడగొట్టి జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలిచారు. బౌలింగ్లోనే కాకుండా జట్టు సమతుల్యతను కాపాడటంలో ఆయన పాత్ర మరువలేనిది.
శివమ్ దూబే పవర్ హిట్టింగ్.. బౌలింగ్లోనూ మెరుపులు
శివమ్ దూబే తన భారీ షాట్లతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచారు. ముఖ్యంగా ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆయన అందించిన సహకారం టీమ్ ఇండియా భారీ స్కోరు సాధించడానికి తోడ్పడింది. కేవలం బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా, అవసరమైన సమయంలో 5 వికెట్లు తీసి ఆల్ రౌండర్ పాత్రను పోషించారు. దూబే 8 ఇన్నింగ్స్ల్లో 169.06 స్ట్రైక్ రేట్తో 235 పరుగులు చేశారు. ఇందులో మొత్తం 17 సిక్సర్లు ఉండటం గమనార్హం.
సంజూ శాంసన్ సిక్సర్ల సునామీ
వికెట్ కీపర్, ఓపెనర్గా సంజూ శాంసన్ టీమ్ ఇండియాకు భారీ స్కోర్ల పునాది వేశారు. ముఖ్యంగా ఫైనల్ మ్యాచ్లో సంజూ ఆడిన దూకుడు ఇన్నింగ్స్ ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఆరంభంలోనే కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. ఈ టోర్నమెంట్లో 5 మ్యాచ్లు ఆడిన సంజూ శాంసన్ 199.37 అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్తో 321 పరుగులు బాదారు. టీమ్ ఇండియా తరపున ఈ టోర్నీలో ఇవే అత్యధిక పరుగులు. ఆయన బ్యాట్ నుంచి ఏకంగా 24 సిక్సర్లు వచ్చాయి.
ఇషాన్ కిషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ.. మెరుపు బ్యాటింగ్
జట్టులో ఇషాన్ కిషన్ ఉండటం వల్ల బ్యాటింగ్, వికెట్ కీపింగ్లో టీమ్ ఇండియాకు అదనపు బలం చేకూరింది. సంజూ, ఇషాన్ ద్వయం జట్టుకు ఇద్దరు వికెట్ కీపర్ల ఆప్షన్ను అందించింది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన క్యాచ్లు పట్టడమే కాకుండా, తన దూకుడుతో జట్టు స్కోరును పెంచారు. 9 మ్యాచ్ల్లో 193.29 స్ట్రైక్ రేట్తో 317 పరుగులు చేసిన ఇషాన్, మొత్తం 18 సిక్సర్లు కొట్టారు.
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర ఆరంభం
ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మపై గంభీర్ ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఆయన వమ్ము చేయలేదు. ఫామ్ పరంగా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఫైనల్ వంటి కీలక మ్యాచ్లో అభిషేక్ తన సత్తా చాటారు. ఫైనల్ మ్యాచ్లో కేవలం 21 బంతుల్లోనే 52 పరుగులు చేసి 247.61 స్ట్రైక్ రేట్తో భారత్కు మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. ఈ ఇన్నింగ్స్ జట్టు భారీ స్కోరు సాధించడంలో నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించింది. ఇలా ఈ ఐదుగురు వీరులు సమష్టిగా పోరాడి భారత్కు ప్రపంచకప్ను అందించారు.