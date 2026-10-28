ICC T20 Rankings: టీ20ల్లో నంబర్ 1.. అభిషేక్ శర్మ దెబ్బకు రికార్డులు షేక్
ICC T20 Rankings: న్యూజిలాండ్పై మెరుపు సెంచరీతో టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో అభిషేక్ శర్మ మళ్లీ టాప్ ప్లేస్ లోకి చేరుకున్నాడు. ఇక టెస్టుల్లో జడేజా ఏళ్ల నాటి ఆధిపత్యానికి మార్కో యాన్సెన్ చెక్ పెట్టాడు.
సునామీ ఇన్నింగ్స్ తో మళ్లీ టాప్ చైర్ దక్కించుకున్న అభిషేక్ శర్మ
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) తాజాగా ప్రకటించిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో భారత యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ సంచలనం సృష్టించాడు. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు నరకం చూపించిన ఈ యంగ్ సెన్సేషన్, మళ్లీ ఐసీసీ టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్-1 స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు.
897 రేటింగ్ పాయింట్లతో టాప్లో నిలిచిన అభిషేక్ శర్మ, తన సహచర ఆటగాడు ఇషాన్ కిషన్ను వెనక్కి నెట్టి టాప్ ప్లేస్ కు వెళ్లాడు. దీంతో కొద్దిరోజులుగా అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఇషాన్ కిషన్ 866 పాయింట్లతో మూడో స్థానానికి పడిపోగా, పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ 883 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
38 బంతుల్లోనే సెంచరీ..
న్యూజిలాండ్లోని వెల్లింగ్టన్ లో జరిగిన మూడో టీ20లో అభిషేక్ శర్మ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ గ్రౌండ్లో ప్రతి ఒక్కరినీ మైమరపించింది. ప్రత్యర్థి బౌలర్లను నలుమూలలా బాదుతూ కేవలం 35 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేసుకున్న అభిషేక్, మొత్తంగా 38 బంతుల్లో 113 పరుగులు చేసి కెరీర్లో నాలుగో టీ20 సెంచరీని ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
అతని వీరవిహారంతో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. 5 మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ 3-0తో దక్కించుకోవడంలో అభిషేక్ ఆల్-రౌండ్ షో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ మెరుపు ప్రదర్శనే అతనికి భారీ రేటింగ్ పాయింట్లను తెచ్చిపెట్టి మళ్లీ నంబర్-1 కింగ్గా నిలబెట్టింది.
టెస్టుల్లో జడేజా నాలుగేళ్ల ఆధిపత్యానికి బ్రేక్ వేసిన మార్కో యాన్సెన్
ఒకవైపు టీ20ల్లో భారత్ దూకుడు చూపిస్తే, మరోవైపు టెస్టు విభాగంలో టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. గత నాలుగేళ్లకు పైగా టెస్టు ఆల్రౌండర్ల జాబితాలో తిరుగులేని నంబర్-1గా కొనసాగుతున్న జడేజా ఆధిపత్యానికి దక్షిణాఫ్రికా పేస్ ఆల్రౌండర్ మార్కో యాన్సెన్ మంగళం పాడాడు.
ఆస్ట్రేలియాతో గెబెర్హాలో జరిగిన రెండో టెస్టులో 85 పరుగులు చేయడంతో పాటు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 5 వికెట్లు పడగొట్టి మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పిన యాన్సెన్, ఏకంగా జడేజాను వెనక్కి నెట్టి టెస్టు ఆల్రౌండర్ల ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రపీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు.
ఒకేసారి రెండు విభాగాల్లో సౌతాఫ్రికా స్టార్
సౌతాఫ్రికా ఆల్రౌండర్ మార్కో యాన్సెన్ ఈ వారం ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో కనబరిచిన అసాధారణ ప్రదర్శనతో ఏకకాలంలో నంబర్-1 టెస్టు బౌలర్గా, నంబర్-1 టెస్టు ఆల్రౌండర్గా నిలిచాడు. టెస్టు బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో ఐదు స్థానాలు ఎగబాకి ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ను దాటేసి అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. యాన్సెన్ తన కెరీర్లో ఈ రెండు కేటగిరీల్లోనూ ఒకేసారి నంబర్-1 స్థానానికి చేరుకోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
ర్యాంకింగ్స్లో మారిన లెక్కలు: మెరుగైన సంజూ, అర్ష్దీప్
ఈ వారం ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్ వివిధ ఫార్మాట్లలో ప్లేయర్ల ర్యాంకులను భారీగా మార్చేశాయి.
• సంజూ శాంసన్, అర్ష్దీప్ సింగ్: టీ20ల్లో సంజూ శాంసన్ ఏకంగా ఆరు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 20వ ర్యాంకుకు చేరుకోగా, బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ 15వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు.
• శ్రేయాస్ అయ్యర్: న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో వరుసగా విఫలమవడంతో భారత కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ కొన్ని స్థానాలు పడిపోయి 758 పాయింట్లతో 9వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు.
• టెంబా బవుమా: టెస్టు బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో ఆస్ట్రేలియాపై 179 పరుగులు చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలిచిన సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బవుమా నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 2వ ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ మాత్రమే అతనికంటే ముందు వరుసలో ఉన్నాడు.