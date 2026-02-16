Rohit Sharma : రోహిత్తో దోస్తీ.. వసీం అక్రమ్పై దాడి.. అసలు కథ ఇదే
India vs Pakistan : కొలంబోలో రోహిత్ శర్మను హగ్ చేసుకున్నందుకు వసీం అక్రమ్పై పాక్ మాజీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారత్ చేతిలో పాక్ ఓటమి తర్వాత ఈ వివాదం రాజుకుంది. అసలు ఏం జరిగిందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోహిత్ శర్మను హత్తుకున్న వసీం అక్రమ్.. పాకిస్థాన్లో వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు
కొలంబో లో జరిగిన భారత్, పాకిస్థాన్ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 పోరులో టీమిండియా ఘనవిజయం సాధించింది. అయితే, మైదానంలో ఆట కంటే బయట జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు పాకిస్థాన్లో పెను తుపాను సృష్టిస్తోంది. పాక్ దిగ్గజ బౌలర్ వసీం అక్రమ్, టీమిండియా స్టార్ ఆటగాడు రోహిత్ శర్మను సాదరంగా హత్తుకున్నారు. ఈ హగ్ పై పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్లు, నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఉన్న సమయంలో అక్రమ్ ఇలా ప్రవర్తించడం సరికాదని అక్కడి టీవీ చర్చా కార్యక్రమాల్లో విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
వివాదానికి దారితీసిన ఆ స్నేహపూర్వక ఆలింగనం
కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు ఒక ఆసక్తికర దృశ్యం కనిపించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న రోహిత్ శర్మ, వసీం అక్రమ్తో కలిసి ట్రోఫీని మైదానంలోకి తీసుకువచ్చారు. ఆ సమయంలో ఇద్దరూ ఎంతో స్నేహంగా నవ్వుతూ, కరచాలనం చేసుకుని, ఒకరినొకరు హత్తుకున్నారు. పాత స్నేహితుల్లా వారు మాట్లాడుకోవడం కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పాకిస్థాన్లోని క్రికెట్ అభిమానులు, విశ్లేషకులు మండిపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘాతో కరచాలనం చేయడానికి నిరాకరించిన నేపథ్యంలో, అక్రమ్ చేసిన పని వారిని విస్మయానికి గురిచేసింది.
వసీం తీరును ప్రశ్నించిన మహ్మద్ అమీర్, అహ్మద్ షెహజాద్
పాకిస్థాన్ మాజీ ఓపెనర్లు మహ్మద్ అమీర్, అహ్మద్ షెహజాద్ ఒక టీవీ షోలో వసీం అక్రమ్ ప్రవర్తనను బహిరంగంగానే ప్రశ్నించారు. భారత జట్టు సభ్యులు పాక్ ఆటగాళ్లతో కనీసం కరచాలనం చేయడానికి కూడా ఇష్టపడనప్పుడు, అక్రమ్ ఎందుకు అంత చనువు ప్రదర్శించారని ప్రశ్నించారు. అహ్మద్ షెహజాద్ వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ, "వసీం భాయ్కి క్రీడా స్ఫూర్తిని ఎలా చాటాలో బాగా తెలుసు. ఉద్రిక్తతలు ఉన్నా ఆయనకు అభ్యంతరం ఉండదు. ఎక్కడ కరచాలనం చేయాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు" అని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఇది విమర్శ కాదని, ఆయన పద్ధతి ఆయనదని చెప్పుకొచ్చారు.
చేతులు శానిటైజ్ చేసుకోండి.. ఆ తర్వాత షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి
మరోవైపు మాజీ పేసర్ మహ్మద్ అమీర్ ఈ కరచాలన వివాదంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నాకు అర్థం కావడం లేదు. పాకిస్థాన్ మొదట మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తామని బెదిరించింది, ఆ తర్వాత బిలియన్ల కొద్దీ నష్టం వస్తుందని మళ్ళీ ఆడటానికి ఒప్పుకుంది. భారత్తో ఆడటానికి సిద్ధమైనప్పుడు, కరచాలనం చేయడానికి ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటి?" అని ప్రశ్నించారు. భారత ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేయడానికి ఇష్టపడకపోవడంపై స్పందిస్తూ, "ఒకవేళ భయం ఉంటే చేతులు శానిటైజ్ చేసుకోండి, ఆ తర్వాత కరచాలనం చేయండి. అలా చేస్తే మీరేం తక్కువైపోరు. కానీ ఈ తీరు నాకు అర్థం కావడం లేదు" అని అమీర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
కొలంబోలో రోహిత్, అక్రమ్ సందడి
నిజానికి రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. మ్యాచ్కు ముందు ఐసీసీ సీఈఓ సంజోగ్ గుప్తాతో కలిసి రోహిత్, అక్రమ్ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ సమయంలో వారు ప్రదర్శించిన చనువు ఇరు దేశాల క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. గత ఏడాది ఆగస్టు నుండి ఇరు జట్ల మధ్య సంబంధాలు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి. మైదానంలో ఆటగాళ్లు ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడానికి కూడా సంకోచిస్తున్న తరుణంలో, రోహిత్, అక్రమ్ ల మధ్య ఉన్న అనుబంధం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
భారత్ ఘనవిజయం.. సూపర్-8లోకి ఎంట్రీ
మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే, 176 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్ ఒత్తిడికి తలవంచింది. మొదట్లో లక్ష్యం సులభంగానే అనిపించినా, భారత బౌలర్ల ధాటికి పాక్ బ్యాటర్లు వరుసగా పెవిలియన్ చేరారు. చివరకు పాకిస్థాన్ 114 పరుగులకే కుప్పకూలి, ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఈ విజయంతో భారత్ రెండు విలువైన పాయింట్లను సాధించడమే కాకుండా, టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సూపర్-8 దశకు అధికారికంగా అర్హత సాధించింది. భారత్ కంటే ముందు వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు ఇప్పటికే సూపర్-8 బెర్తులను ఖరారు చేసుకున్నాయి. ఇక పాకిస్థాన్ కు చివరి మ్యాచ్ చావో రేవో గా మారింది.