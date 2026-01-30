Virat Kohli : కోహ్లీ దెబ్బకు సచిన్ రికార్డ్స్ షేక్.. ఈ ఒక్కటి మాత్రం ఎవ్వరి వల్లా కాదు !
Virat Kohli : సచిన్ టెండూల్కర్ 100 సెంచరీల రికార్డు కంటే విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన ఆ ఒక్క వరల్డ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం అసాధ్యమనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ విశేషాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విరాట్ కోహ్లీ: ఆ ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం 100 రెట్లు కష్టం !
క్రికెట్ ప్రపంచంలో రికార్డుల రారాజుగా వెలుగొందుతున్న విరాట్ కోహ్లీ పేరు మీద ఒక అసాధారణ ప్రపంచ రికార్డు నమోదైంది. ఈ రికార్డును భవిష్యత్తులో ఏ బ్యాటర్ అయినా బద్దలు కొట్టడం దాదాపు అసాధ్యమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో సాధించిన 100 సెంచరీల గొప్ప రికార్డు కంటే కూడా కోహ్లీ సాధించిన ఈ ఘనత 100 రెట్లు కష్టమైనదని చెప్పవచ్చు. భారత క్రికెట్ జట్టుకు కింగ్ కోహ్లీ రూపంలో ఒక తిరుగులేని ఆయుధం లభించింది. 37 ఏళ్ల వయసులో కూడా కోహ్లీ ప్రస్తుతం ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో ప్రపంచ నంబర్ 2 బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నారు.
అసాధ్యమైన కోహ్లీ ప్రపంచ రికార్డు
విరాట్ కోహ్లీ వన్డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 50 సెంచరీలు పూర్తి చేసిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి, ఏకైక బ్యాటర్గా నిలిచారు. ప్రస్తుతం విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలో 54 వన్డే సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్యను అధిగమించడం ప్రస్తుత తరం ఆటగాళ్లకు లేదా భవిష్యత్తులో వచ్చే వారికి హిమాలయ శిఖరాన్ని అధిరోహించడంతో సమానం. సచిన్ 100 అంతర్జాతీయ సెంచరీల రికార్డును బద్దలు కొట్టడం కంటే కూడా, కోహ్లీ వన్డే సెంచరీల రికార్డును దాటడం అసాధ్యమని క్రికెట్ పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా సాధించలేకపోయారు
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఎన్నో మైలురాళ్లను అందుకున్నప్పటికీ, వన్డేల్లో 50 సెంచరీల మార్కును మాత్రం చేరుకోలేకపోయారు. సచిన్ తన 22 ఏళ్ల 91 రోజుల సుదీర్ఘ కెరీర్లో 463 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడారు. అందులోని 452 ఇన్నింగ్స్ల్లో 44.83 సగటుతో 18,426 పరుగులు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన 49 సెంచరీలు, 96 హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశారు. వన్డేల్లో ఆయన అత్యధిక స్కోరు 200 నాటౌట్. సచిన్ కెరీర్ ముగిసే సమయానికి 49 సెంచరీల వద్ద ఆగిపోయారు, కానీ కోహ్లీ ఆ మార్కును దాటి దూసుకుపోయారు.
కోహ్లీ క్రికెట్ ప్రయాణం ఇదే
1988 నవంబర్ 5న జన్మించిన విరాట్ కోహ్లీ, 2008 ఆగస్టు 18న శ్రీలంకపై తన వన్డే అరంగేట్రం చేశారు. అప్పటి నుండి ఆయన బ్యాటింగ్ శైలి ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసిస్తోంది. కోహ్లీ ఇప్పటివరకు 311 వన్డే మ్యాచ్ల్లో 58.71 సగటుతో 14,797 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో 54 సెంచరీలు, 77 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
వన్డేల్లో ఆయన అత్యుత్తమ స్కోరు 183 పరుగులు. కేవలం బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా, బౌలింగ్లోనూ 5 వికెట్లు తీశారు. కోహ్లీ ఫిట్నెస్, రన్ రేట్ సాధించే విధానం ఆయనను ప్రపంచ అత్యుత్తమ వన్డే బ్యాటర్గా నిలబెట్టాయి.
ప్రస్తుతం కోహ్లీ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం ఎందుకు కష్టం?
ప్రస్తుత రోజుల్లో వన్డే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతోంది. టీ20 ఫార్మాట్కు ఆదరణ పెరగడంతో, ద్వైపాక్షిక సిరీస్లలో వన్డేల సంఖ్య పరిమితమైంది. ఇలాంటి తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడే పరిస్థితుల్లో ఏ ఆటగాడైనా 54 సెంచరీల దరిదాపుల్లోకి రావడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది. సచిన్ టెండూల్కర్ సాధించిన 100 అంతర్జాతీయ సెంచరీల తర్వాత, విరాట్ కోహ్లీ 85 అంతర్జాతీయ సెంచరీలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన వీరుద్దరూ భారత క్రికెట్ కీర్తిని దశదిశలా చాటారు.
కింగ్ కోహ్లీ: ఆపలేని పరుగుల యంత్రం
విరాట్ కోహ్లీని అభిమానులు ప్రేమగా కింగ్ కోహ్లీ అని పిలుచుకుంటారు. ముఖ్యంగా వన్డే ఫార్మాట్లో నంబర్ 3 స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చే కోహ్లీ, ఛేజింగ్లో అద్భుతమైన రికార్డులను కలిగి ఉన్నారు. బంతిని బాదే నైపుణ్యం, వికెట్ల మధ్య పరిగెత్తే వేగం ఆయనను ఇతరుల కంటే భిన్నంగా చూపిస్తాయి.
ప్రస్తుతం 85 అంతర్జాతీయ సెంచరీలతో ఉన్న కోహ్లీ, సచిన్ 100 శతకాల రికార్డు వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. అయితే ఆయన వన్డేల్లో సాధించిన 54 సెంచరీల రికార్డు మాత్రం క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక చెరిగిపోని ముద్రగా నిలిచిపోనుంది.