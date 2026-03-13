KKRకు బిగ్ షాక్ : ఐపీఎల్ 2026 నుండి స్టార్ పేసర్ హర్షిత్ రాణా అవుట్.. ఏమైంది?
IPL 2026 KKR : ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందే కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) స్టార్ పేసర్ హర్షిత్ రాణా మోకాలి గాయంతో టోర్నీకి దూరమయ్యారు. ఆయన స్థానంలో జింబాబ్వే సంచలనం బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ జట్టులోకి వచ్చారు.
కేకేఆర్ కు బ్యాడ్ న్యూస్.. కీలక ప్లేయర్ దూరం, రంగంలోకి జింబాబ్వే స్టార్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)కు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ పేసర్, టీమ్ ఇండియా యువ సంచలనం హర్షిత్ రాణా ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ మొత్తానికి దూరమయ్యారు. మోకాలి గాయం కారణంగా ఆయన టోర్నీలో ఆడలేకపోతున్నారని ఫ్రాంచైజీ తెలిపింది.
హర్షిత్ రాణాకు గాయం ఎలా అయింది?
నవీ ముంబైలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ వార్మప్ మ్యాచ్ సందర్భంగా హర్షిత్ రాణా మోకాలికి తీవ్ర గాయమైంది. ఈ గాయం కారణంగా ప్రపంచకప్ టోర్నీకి దూరమవ్వాల్సి వచ్చింది. రాణా స్థానంలో అప్పుడు మహమ్మద్ సిరాజ్ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో, ఫిబ్రవరి 9న ముంబైలో ఆయనకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నప్పటికీ, ఐపీఎల్ 2026 నాటికి పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించడం సాధ్యం కాదని వైద్యులు వెల్లడించారు.
కేకేఆర్ విజయంలో కీలక పాత్ర
24 ఏళ్ల హర్షిత్ రాణా కేకేఆర్ జట్టులో అత్యంత కీలకమైన ఆటగాడు. 2024లో కేకేఆర్ టైటిల్ గెలవడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆ సీజన్లో 19 వికెట్లు తీసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనతోనే ఆయన భారత జట్టులో మూడు ఫార్మాట్లలో చోటు దక్కించుకున్నారు. 2025 సీజన్కు ముందు కేకేఆర్ ఆయనను ₹4 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకుంది. గత సీజన్లో 13 మ్యాచుల్లో 15 వికెట్లు పడగొట్టి తన విలువను చాటుకున్నారు. ఆండ్రీ రసెల్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత డెత్ ఓవర్ల బాధ్యతను రాణా తీసుకుంటారని మేనేజ్మెంట్ ఆశించింది.
జింబాబ్వే స్టార్ బౌలర్ రాక
హర్షిత్ రాణా దూరం కావడంతో పాటు, కేకేఆర్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వేలంలో ₹9.2 కోట్లకు దక్కించుకున్న బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను జట్టు విడుదల చేసింది. ఆయన స్థానంలో జింబాబ్వేకు చెందిన 6 అడుగుల 8 అంగుళాల పొడవైన ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీని జట్టులోకి తీసుకుంది. ముజారబానీ టీ20ల్లో అద్భుతమైన రికార్డు కలిగి ఉన్నారు. 89 అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 106 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఇటీవల జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్లో 6 మ్యాచుల్లో 13 వికెట్లు తీసి సత్తా చాటారు. ఆయన మార్చి 17న కోల్కతాలో జట్టుతో చేరనున్నారు.
ఆందోళనలో కేకేఆర్ మేనేజ్మెంట్
కేకేఆర్కు కష్టాలు ఇక్కడితో తీరలేదు. మరో స్టార్ బౌలర్ మతీషా పతిరానా అందుబాటులో ఉంటారా? లేదా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. టీ20 వరల్డ్ కప్ సమయంలో గాయపడిన పతిరానా ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నారు. ఆయన ఫిట్నెస్పై మేనేజ్మెంట్ ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టమైన అప్డేట్ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ పతిరానా కూడా దూరమైతే కేకేఆర్ బౌలింగ్ విభాగం మరింత బలహీనపడే అవకాశం ఉంది.
యువ ఆటగాళ్లకు ఇదొక అవకాశం
హర్షిత్ రాణా స్థానాన్ని భర్తీ చేసే విషయంలో కేకేఆర్ ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. అయితే జట్టులోని ఇతర భారతీయ పేసర్లు వైభవ్ అరోరా, ఉమ్రాన్ మాలిక్, కార్తీక్ త్యాగి, ఆకాష్ దీప్లకు ఇది మంచి అవకాశమని జట్టు వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. "హర్షిత్ రాణా అందుబాటులో లేకపోవడం దురదృష్టకరం. కానీ ఇది వైభవ్, ఉమ్రాన్, కార్తీక్, ఆకాష్లకు తమ సత్తా నిరూపించుకోవడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం" అని కేకేఆర్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్ మొదటి 4 మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ ఇదే
• మార్చి 29: ముంబై ఇండియన్స్ vs కేకేఆర్ (ముంబై) - రాత్రి 7:30
• ఏప్రిల్ 2: కేకేఆర్ vs సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (కోల్కతా) - రాత్రి 7:30
• ఏప్రిల్ 6: కేకేఆర్ vs పంజాబ్ కింగ్స్ (కోల్కతా) - రాత్రి 7:30
• ఏప్రిల్ 9: కేకేఆర్ vs లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (కోల్కతా) - రాత్రి 7:30