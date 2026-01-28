T20 World Cup : అత్యధిక క్యాచ్లు పట్టిన టాప్ 5 ప్లేయర్లు వీరే
Top 5 Fielders With Most Catches: ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అత్యధిక క్యాచ్లు పట్టిన టాప్ 5 ఫీల్డర్ల లో టీమిండియా ప్లేయర్ కూడా ఉన్నారు. డేవిడ్ వార్నర్ నుంచి రోహిత్ శర్మ వరకు, గ్రౌండ్ లో అద్భుతాలు చేసిన ప్లేయర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
క్రికెట్లో ఒక సామెత ఉంది.. క్యాచెస్ విన్ మ్యాచెస్ అని.. ముఖ్యంగా టీ20 ఫార్మాట్లో ఫీల్డింగ్ అనేది ఎంత కీలకమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఒక్క అద్భుతమైన క్యాచ్ మ్యాచ్ గతిని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ విన్యాసాలతో అభిమానులను అలరించిన ఆటగాళ్లు ఎందరో ఉన్నారు.
బౌండరీ లైన్ వద్ద గాల్లోకి ఎగురుతూ బంతిని ఒడిసిపట్టడం నుంచి, 30 యార్డ్స్ సర్కిల్లో మెరుపు వేగంతో స్పందించడం వరకు, ఫీల్డర్లు తమ జట్ల విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అత్యధిక క్యాచ్లు పట్టిన టాప్ 5 ఫీల్డర్ల వివరాలు గమనిస్తే.. మీరు ఊహించని విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో వారి మ్యాచ్లు, వారు పట్టిన స్టన్నింగ్ క్యాచ్లు, ఒక్కో ఇన్నింగ్స్కు వారి క్యాచ్ల నిష్పత్తి వంటి వివరాలు వారి నిలకడను, నైపుణ్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఆ టాప్ 5 అథ్లెటిక్ ఫీల్డర్లు ఎవరంటే?
1. డేవిడ్ వార్నర్ (ఆస్ట్రేలియా)
ఆస్ట్రేలియా డాషింగ్ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ బ్యాటింగ్లోనే కాదు, ఫీల్డింగ్లోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆస్ట్రేలియా ఫీల్డింగ్ విభాగంలో వార్నర్ ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉంటూ జట్టుకు అండగా నిలిచారు. టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో డేవిడ్ వార్నర్ మొత్తం 41 మ్యాచ్లు ఆడారు. ఈ మెగా టోర్నీలో అత్యధిక క్యాచ్లు పట్టిన జాబితాలో వార్నర్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.
వార్నర్ తన టీ20 ప్రపంచ కప్ కెరీర్లో మొత్తం 25 క్యాచ్లు అందుకున్నారు. ఇన్నింగ్స్కు అతని క్యాచ్ల నిష్పత్తి 0.609గా నమోదైంది. మైదానంలో ఎంతో చురుగ్గా కదిలే వార్నర్, తన షార్ప్ రిఫ్లెక్స్లతో ఎన్నో కష్టమైన క్యాచ్లను సునాయాసంగా అందుకున్నారు. సగం ఛాన్స్లను కూడా వికెట్లుగా మలిచి, ఆస్ట్రేలియాకు ఎన్నోసార్లు కీలకమైన బ్రేక్ త్రూలు అందించడంలో వార్నర్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి.
2. ఏబీ డివిలియర్స్ (సౌతాఫ్రికా)
మిస్టర్ 360గా గుర్తింపు పొందిన దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజం ఏబీ డివిలియర్స్ ఫీల్డింగ్లోనూ అద్భుతాలు సృష్టించారు. మైదానంలో ఎక్కడ ఉన్నా బంతిని అడ్డుకోవడంలో డివిలియర్స్ శైలే వేరు. టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో డివిలియర్స్ మొత్తం 30 మ్యాచ్లలో ప్రాతినిధ్యం వహించారు. తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడినప్పటికీ, క్యాచ్ల విషయంలో మాత్రం ఆయన రికార్డు అమోఘం.
ఈ టోర్నీలో డివిలియర్స్ మొత్తం 23 క్యాచ్లు అందుకున్నారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ జాబితాలో అత్యుత్తమ క్యాచ్ పర్ ఇన్నింగ్స్ రేషియో కలిగిన ఆటగాడు డివిలియర్సే. అతని రేషియో 0.92గా ఉంది. బౌండరీ లైన్ వద్ద డీప్ పొజిషన్లో ఉన్నా, లేదా సర్కిల్ లోపల క్లోజ్-ఇన్ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నా, డివిలియర్స్ అథ్లెటిసిజం, బంతి వచ్చే దిశను పసిగట్టే సామర్థ్యం అతన్ని టోర్నీ చరిత్రలోనే అత్యంత నమ్మదగ్గ ఫీల్డర్లలో ఒకరిగా నిలబెట్టాయి.
3. గ్లెన్ మాక్స్వెల్ (ఆస్ట్రేలియా)
ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ గ్లెన్ మాక్స్వెల్ తన మెరుపు ఫీల్డింగ్తో ఎన్నోసార్లు మ్యాచ్లను మలుపు తిప్పారు. టీ20 ప్రపంచ కప్లో ఇప్పటివరకు 31 మ్యాచ్లు ఆడిన మాక్స్వెల్, ఫీల్డింగ్లో తన సత్తా చాటారు. ఈ టోర్నీలో అతను కూడా ఏబీ డివిలియర్స్ లాగే మొత్తం 23 క్యాచ్లు అందుకున్నారు. అయితే అతని క్యాచ్ల నిష్పత్తి ఇన్నింగ్స్కు 0.741గా ఉంది.
మాక్స్వెల్ మైదానంలో అద్భుతమైన డైవ్లకు, వేగవంతమైన కదలికలకు పెట్టింది పేరు. అసాధ్యం అనుకున్న క్యాచ్లను కూడా తనదైన శైలిలో డైవ్ చేస్తూ పట్టుకోవడం మాక్స్వెల్ ప్రత్యేకత. తన బ్రిలియన్స్ ఫీల్డింగ్తో ఎన్నోసార్లు ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను పెవిలియన్ చేర్చి, ఆస్ట్రేలియా విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. నిలకడగా క్యాచ్లు పడుతూ టాప్ 5 జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు.
4. రోహిత్ శర్మ (భారత్)
ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్న పేరు చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. అతనే టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ. సాధారణంగా రోహిత్ బ్యాటింగ్ రికార్డుల గురించే ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతుంటుంది, కానీ ఫీల్డర్గా కూడా హిట్ మ్యాన్ తనదైన ముద్ర వేశారు. టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో రోహిత్ శర్మ ఏకంగా 47 మ్యాచ్లు ఆడారు. ఈ అనుభవంతో పాటు ఫీల్డింగ్లోనూ సేఫ్ హ్యాండ్స్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు.
రోహిత్ శర్మ ఈ టోర్నీలో మొత్తం 21 క్యాచ్లు అందుకున్నారు. అతని క్యాచ్-పర్-ఇన్నింగ్స్ రేషియో 0.446గా ఉంది. చాలా సందర్భాల్లో రోహిత్ హై-ప్రెజర్ ఏరియాల్లో ఉంటారు. ఒత్తిడి సమయాల్లో కూడా సహనం కోల్పోకుండా, చాలా కూల్గా క్యాచ్లు అందుకోవడం రోహిత్ అలవాటు. భారత్ ఫీల్డింగ్ విభాగంలో రోహిత్ భద్రమైన చేతులు జట్టుకు ఎంతో విలువను చేకూర్చాయి.
5. మార్టిన్ గప్టిల్ (న్యూజిలాండ్)
న్యూజిలాండ్ మాజీ ఓపెనర్ మార్టిన్ గప్టిల్ మైదానంలో చిరుతలా కదులుతారు. కివీస్ జట్టులో అత్యంత నమ్మదగ్గ ఫీల్డర్లలో గప్టిల్ ఒకరు. టీ20 ప్రపంచ కప్లో గప్టిల్ 28 మ్యాచ్లు ఆడారు. ఈ మ్యాచ్లలో అతను 19 క్యాచ్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అతని క్యాచ్ల నిష్పత్తి ఇన్నింగ్స్కు 0.678గా ఉంది, ఇది అతని ఘనమైన రికార్డును సూచిస్తుంది.
ముఖ్యంగా డీప్ పొజిషన్లో ఫీల్డింగ్ చేసేటప్పుడు గప్టిల్ ఉండే ప్రశాంతత అద్భుతం. చాలా హైకి లేచిన బంతిని అంచనా వేయడంలో గప్టిల్ జడ్జిమెంట్ చాలా కచ్చితంగా ఉంటుంది. కష్టమైన క్యాచ్లను కూడా సులువుగా మారుస్తూ, న్యూజిలాండ్ జట్టుకు ఒక గొప్ప ఫీల్డర్గా గప్టిల్ నిలిచారు.