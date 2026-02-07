Vaibhav Suryavanshi : విరాట్ కోహ్లీకే వణుకు పుట్టిస్తున్న 14 ఏళ్ల కుర్రాడు !
Vaibhav Suryavanshi : వైభవ్ సూర్యవంశీ అండర్-19 క్రికెట్లో కోహ్లీ రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాడు. 14 ఏళ్ల వయసులోనే అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు సాధిస్తూ భారత్కు కొత్త ఆశాకిరణంగా మారాడు. యూత్ క్రికెట్లో కోహ్లీ కంటే గొప్ప ఆటగాడు దొరికేసినట్టేనా?
వైభవ్ సూర్యవంశీ: విరాట్ కోహ్లీ రికార్డులను బద్దలు కొడుతున్న 14 ఏళ్ల సంచలనం
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అసాధారణ ప్రతిభ కలిగిన కుర్రాళ్లు వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడల్లా, వారిని గతంలోని దిగ్గజాలతో పోల్చడం సహజం. ప్రస్తుతం ప్రపంచ క్రికెట్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతోంది. సచిన్ టెండూల్కర్ కాలాతీత ప్రతిభకు నిదర్శనం అయితే, యువ క్రికెట్లో సూర్యవంశీని నేరుగా విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చుతున్నారు. కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే కోహ్లీ నెలకొల్పిన రికార్డులను సూర్యవంశీ తుడిచిపెడుతుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
వైభవ్ సూర్యవంశీ : వయసులో చిన్న.. రికార్డుల్లో పెద్ద
విరాట్ కోహ్లీ తన 17 నుండి 19 ఏళ్ల వయసు మధ్య (2006-2008) అండర్-19 క్రికెట్లో రాణించి, పరిణతి చెందిన నాయకుడిగా ఎదిగారు. కానీ, సూర్యవంశీ కేవలం 14 ఏళ్లకే కోహ్లీ సాధించిన గణాంకాల కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. ఇది క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
సోషల్ మీడియా, టీవీలు, ఐపీఎల్ వంటి ఒత్తిడితో కూడిన వాతావరణంలో కూడా ఈ చిచ్చరపిడుగు తన దూకుడును కొనసాగిస్తున్నాడు. అప్పట్లో యువ క్రికెటర్లకు ఇంతటి ప్రచారం ఉండేది కాదు, కానీ నేటి కాలంలో పూర్తి పబ్లిక్ ఫోకస్ మధ్య సూర్యవంశీ అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు.
వైట్ బాల్ క్రికెట్: కోహ్లీని మించిన వేగం వైభవ్ సొంతం
యూత్ వన్డేల విషయానికి వస్తే, గణాంకాల పరంగా సూర్యవంశీ ఇప్పటికే కోహ్లీని దాటేశాడు. 2026 నాటికి, సూర్యవంశీ కేవలం 20 ఇన్నింగ్స్లలో 1,047 పరుగులు చేసి భారత యూత్ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. కోహ్లీ 24 నుండి 25 ఇన్నింగ్స్లలో 978 పరుగులు చేశారు. సూర్యవంశీ సగటు 54 కాగా, అతని స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 156.06గా ఉంది. ఆ సమయంలో కోహ్లీ 46.57 సగటుతో 85.56 స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు చేశారు.
కోహ్లీ ఆటతీరు అప్పట్లో ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించడం, స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడంపై ఆధారపడి ఉండేది. కానీ సూర్యవంశీ మాత్రం తొలి ఓవర్ నుంచే బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నాడు. అందుకే అతనికి బౌండరీ కింగ్ అనే పేరు వచ్చింది. అండర్-19 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అతి చిన్న వయసులో హాఫ్ సెంచరీ, సెంచరీ బాదిన రికార్డు కూడా ఇతని పేరిటే ఉంది.
2026 అండర్-19 ప్రపంచ కప్: వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఒక అద్భుతం
2008లో కోహ్లీ కెప్టెన్గా భారత్కు ప్రపంచ కప్ అందించడం ఒక మలుపు అయితే, 2026 అండర్-19 ప్రపంచ కప్లో సూర్యవంశీ వ్యక్తిగత ఆధిపత్యం మరో చరిత్ర. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఈ 14 ఏళ్ల కుర్రాడు 80 బంతుల్లోనే 175 పరుగులు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
కేవలం 55 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 71 బంతుల్లో 150 పరుగులు చేసి యూత్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఫాస్టెస్ట్ 150 రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఒకే ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 15 సిక్సర్లు బాది ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ సహాయంతో భారత్ 411/9 భారీ స్కోరు సాధించింది. డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ పేరిట ఉన్న 18 సిక్సర్ల వరల్డ్ కప్ రికార్డును 22 సిక్సర్లతో సూర్యవంశీ అధిగమించాడు.
రెడ్ బాల్ క్రికెట్: ఇక్కడే కోహ్లీ మార్క్ కనిపిస్తుంది
వైట్ బాల్ క్రికెట్లో సూర్యవంశీ దూకుడుగా ఉన్నప్పటికీ, రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో కోహ్లీ ప్రమాణాలు ఇంకా టాప్ లోనే ఉన్నాయి. యూత్ టెస్టుల్లో కోహ్లీ 51.77 సగటుతో 932 పరుగులు చేసి, మూడు సెంచరీలు సాధించారు. ఇది అతను భవిష్యత్తులో అన్ని ఫార్మాట్ల ఆటగాడిగా మారుతాడని ముందే సూచించింది. సూర్యవంశీ యూత్ టెస్టుల్లో 28.28 సగటుతో 198 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అయితే, ఇక్కడ కూడా అతను తన మార్క్ చూపించాడు. యూత్ టెస్టుల్లో భారత ఆటగాడిగా అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ (58 బంతుల్లో) రికార్డు ఇతని పేరిటే ఉంది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ ముందున్న సవాళ్లు ఏమిటి?
గణాంకాల కంటే మించి, కోహ్లీలో ఉండే మానసిక దృఢత్వం సూర్యవంశీ అలవరుచుకోవాల్సి ఉంది. కోహ్లీకి మ్యాచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారే గుణం ఉంది. సూర్యవంశీ ప్రస్తుతం అన్నీ లేదా ఏమీ లేదు అనే ధోరణితో ఆడుతున్నాడు. షాట్ ఎంపికలో మెరుగులు దిద్దుకోవాలని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 13 ఏళ్లకే ఐపీఎల్లోకి ప్రవేశించడం వల్ల వచ్చే ఒత్తిడిని, కీర్తిని తట్టుకుని నిలబడటం అతనికి ఒక సవాలు.
చివరగా, సూర్యవంశీ వేగంలోనూ, ఇంపాక్ట్ సృష్టించడంలోనూ కోహ్లీని మించిపోవచ్చు. కానీ కోహ్లీలా సుదీర్ఘ కాలం రాణించాలంటే నిలకడ, క్రమశిక్షణ అవసరం. ఈ యువ సంచలనం తన దూకుడుకు కాస్త పరిణతిని జోడిస్తే, యూత్ రికార్డుల కంటే గొప్పవైన అంతర్జాతీయ రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయం.