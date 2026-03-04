Sanju Samson: సంజూ శాంసన్ దెబ్బకు ఐసీసీ షేక్
ICC T20I Rankings : వెస్టిండీస్పై 97 పరుగుల వీరోచిత ఇన్నింగ్స్తో భారత్ను సెమీఫైనల్కు చేర్చిన సంజూ శాంసన్, ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో దుమ్మురేపాడు. భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ను వెనక్కి నెట్టి దూసుకుపోతున్నాడు.
ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో సంజూ శాంసన్ దూకుడు
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) తాజాగా విడుదల చేసిన టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో భారత స్టార్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ పెను సంచలనం సృష్టించారు. వెస్టిండీస్తో జరిగిన సూపర్ 8 చావో రేవో పోరులో సంజూ ఆడిన అద్భుత ఇన్నింగ్స్ అతని కెరీర్లోనే మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్లో సంజూ కేవలం మూడు పరుగుల దూరంలో సెంచరీ చేజార్చుకున్నప్పటికీ, అతని 97 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ భారత్ను సెమీఫైనల్కు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. దీని ప్రతిఫలంగా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో శాంసన్ ఏకంగా 25 స్థానాలు ఎగబాకి, ప్రపంచంలోని టాప్ 40 బ్యాటర్ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. మెరుగైన స్థానాలు గమనిస్తే.. సూర్య కుమార్ 1 స్థానం పడిపోగా.. సంజూ మాత్రం ఏకంగా 25 స్థానాలు పైకి చేరాడు.
అగ్రస్థానంలో అభిషేక్ శర్మ
ప్రస్తుత టీ20 ర్యాంకింగ్స్ను గమనిస్తే టీమ్ ఇండియా యువ ఆటగాళ్ల హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ 877 రేటింగ్ పాయింట్లతో ప్రపంచ నంబర్ వన్ టీ20 బ్యాటర్గా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. గత కొంతకాలంగా నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న అభిషేక్, ప్రస్తుతం టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్గా ఎదిగారు. అతని దరిదాపుల్లో కూడా మరే ఇతర బ్యాటర్ లేకపోవడం గమనార్హం. అయితే, టీ20 ప్రపంచ కప్ లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్నాడు.
టాప్ 10లో భారతీయుల ఆధిపత్యం
టాప్ 10 టీ20 బ్యాటర్ల జాబితాలో నలుగురు భారతీయులు ఉండటం విశేషం. అభిషేక్ శర్మ (1వ ర్యాంక్), ఇషాన్ కిషన్ (5వ ర్యాంక్), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (6వ ర్యాంక్), తిలక్ వర్మ (7వ ర్యాంక్) వరుసగా నిలిచారు. ఒకప్పుడు నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్న సూర్యకుమార్ యాదవ్ ప్రస్తుతం 740 పాయింట్లతో ఆరో స్థానానికి పరిమితం కాగా, ఇషాన్ కిషన్ 742 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో నిలిచారు. తిలక్ వర్మ 730 పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి ఆటగాళ్ల పరిస్థితి ఏమిటి?
భారత ఆటగాళ్లతో పాటు విదేశీ ఆటగాళ్ల ర్యాంకింగ్స్లో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇంగ్లాండ్కు చెందిన ఫిల్ సాల్ట్ 815 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉండగా, పాకిస్థాన్కు చెందిన సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ ఒక స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకుని 810 పాయింట్లతో మూడో స్థానానికి చేరుకున్నారు. శ్రీలంక బ్యాటర్ పాతుమ్ నిస్సంక 789 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచారు. సౌతాఫ్రికా సంచలనం డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (9వ ర్యాంక్), న్యూజిలాండ్ ఆటగాడు టిమ్ సీఫెర్ట్ (10వ ర్యాంక్) కూడా టాప్-10లో చోటు దక్కించుకున్నారు.