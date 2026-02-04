Vaibhav Sooryavanshi : ఊరమాస్ బ్యాటింగ్.. వైభవ్ సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ
Vaibhav Sooryavanshi : ఐసీసీ అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026 సెమీఫైనల్లో అఫ్గానిస్థాన్పై వైభవ్ సూర్యవంశీ దుమ్మురేపాడు. కేవలం 24 బంతుల్లోనే మెరుపు హాఫ్ సెంచరీతో భారత్కు సూపర్ నాక్ ఆడాడు.
అండర్-19 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం
ఐసీసీ అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్లో భారత యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. అఫ్గానిస్థాన్ ఉంచిన 311 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, వైభవ్ కేవలం 24 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో భారత్ ఛేదనను సునాయాసంగా మార్చేయడమే కాకుండా, అఫ్గాన్ బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు.
భారీ ఛేదనలో భయం లేని ఆరంభం అందించిన వైభవ్
311 పరుగుల భారీ లక్ష్యం ముందున్నప్పుడు ఏ జట్టుకైనా ఆరంభం చాలా కీలకం. అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ, మొదటి బంతి నుంచే అటాకింగ్ మోడ్లోకి వెళ్లాడు. స్కోరు బోర్డు ఒత్తిడిని ఏమాత్రం దరిచేరనీయకుండా, అఫ్గాన్ బౌలింగ్ అటాక్పై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 33 బంతుల్లోనే 68 పరుగులు చేశాడు. వైభవ్ ఇన్నింగ్స్లో 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 206.06గా ఉండటం విశేషం.
అఫ్గాన్ బౌలింగ్ చిత్తు.. రికార్డ్ భాగస్వామ్యం
వైభవ్ సూర్యవంశీ తన దూకుడుతో పవర్ ప్లేలోనే మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చేశాడు. మరో ఓపెనర్ ఆరోన్ జార్జ్తో కలిసి తొలి వికెట్కు కేవలం 9.3 ఓవర్లలోనే 90 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఆరోన్ జార్జ్ నిలకడగా ఆడుతూ వైభవ్కు సహకారం అందించాడు. వీరిద్దరి ధాటికి మొదటి 10 ఓవర్లలోనే భారత్ 91 పరుగులు సాధించింది. దీంతో అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లు పూర్తిగా రక్షణలో పడిపోయారు.
ధోనీని తలపించిన హెలికాప్టర్ షాట్
ఈ ఇన్నింగ్స్లో వైభవ్ ఆడిన ఒక షాట్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎంఎస్ ధోనీ ట్రేడ్మార్క్ అయిన 'హెలికాప్టర్ షాట్ ను వైభవ్ అద్భుతంగా ప్రదర్శించాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్ వేసిన బంతిని అదే శైలిలో సిక్సర్గా మలిచిన తీరు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. 14 ఏళ్ల వయసులోనే అంతటి పరిణతితో షాట్లు ఆడటం చూసి క్రికెట్ దిగ్గజాలు సైతం ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
🚁🚁🚁
Just another chapter in Vaibhav Sooryavanshi’s book of exquisite strokeplay as he smashed a helicopter shot for SIX! 💥#ICCMensU19WC | Semi-Final 2 | #INDvAFG 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/BH7PyKi0Hqpic.twitter.com/fDuysl86ZP
— Star Sports (@StarSportsIndia) February 4, 2026
అఫ్గానిస్థాన్ పోరాటం వృథానేనా?
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గానిస్థాన్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 310 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఫైసల్ షినోజాదా (93 బంతుల్లో 110), ఉజైరుల్లా నియాజాయ్ (86 బంతుల్లో 101 నాటౌట్) సెంచరీలతో కదంతొక్కారు. చివరి 10 ఓవర్లలో అఫ్గాన్ ఏకంగా 111 పరుగులు పిండుకుంది. భారత బౌలర్లలో దీపేష్ దేవేంద్రన్, కనిష్క్ చౌహాన్ చెరో రెండు వికెట్లు తీసినప్పటికీ, అఫ్గాన్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేయలేకపోయారు.
ఫైనల్ కు భారత్..
వైభవ్ సూర్యవంశీ 132 పరుగుల వద్ద అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే భారత్ విజయావకాశాలు మెరుగుపడ్డాయి. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ ఆయుష్ క్రీజులోకి వచ్చి ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించాడు. వైభవ్ సృష్టించిన ఈ సునామీ ఇన్నింగ్స్ అండర్-19 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన నాక్స్లో ఒకటిగా నిలిచిపోతుంది. ప్రస్తుతం భారత్ పటిష్ఠ స్థితిలో ఉండటంతో వరుసగా ఐదోసారి ఫైనల్కు చేరడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
Half-centuries up for both Captain Ayush Mhatre and Aaron George 👏
India U19 going along nicely at 189/1 after 23 overs 👌
They need 122 more runs to win.
Updates ▶️ https://t.co/rM2IsqevMZ#U19WorldCuppic.twitter.com/Tei2iESbcP
— BCCI (@BCCI) February 4, 2026