T20 World Cup 2026 : ఓపెనర్గా స్టార్ ప్లేయర్, సంజూకు షాక్.. భారత్ కొత్త వ్యూహం
T20 World Cup 2026 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభ మ్యాచ్లో అమెరికాతో తలపడనున్న భారత్.. తుది జట్టులో కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ఫామ్ లేమితో సంజూ శాంసన్ దూరం కాగా, ఇషాన్ కిషన్ ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగనున్నాడు.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 వేటను ప్రారంభించేందుకు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ సిద్ధమైంది. శనివారం ముంబైలోని చరిత్రాత్మక వాంఖడే స్టేడియంలో గ్రూప్-ఏ లో భాగంగా అమెరికా (USA) తో భారత్ తన మొదటి మ్యాచ్ ఆడనుంది. 2024లో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి టైటిల్ గెలిచిన తర్వాత, టీమిండియా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉంది. గత 41 టీ20ల్లో 33 విజయాలు సాధించి టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతోంది. అయితే, ఓపెనింగ్ కాంబినేషన్ విషయంలో జట్టు మేనేజ్మెంట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తిలక్ వర్మ రీఎంట్రీ.. మూడో స్థానం ఖాయం
గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరమైన 23 ఏళ్ల యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించి జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. తిలక్ రాకతో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పులు తప్పనిసరయ్యాయి. తిలక్ వర్మ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు రానున్నాడు. ఇది మిడిల్ ఆర్డర్కు మరింత బలాన్ని ఇస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తిలక్ వర్మ రీఎంట్రీతో ఇషాన్ కిషన్, సంజూ శాంసన్ లలో ఒకరికి మాత్రమే తుది జట్టులో చోటు దక్కే అవకాశం ఉంది.
సంజూ శాంసన్కు నిరాశ.. ఫామ్ లేమే శాపం
న్యూజిలాండ్తో జరిగిన గత సిరీస్లో ఓపెనర్గా సంజూ శాంసన్కు వరుస అవకాశాలు ఇచ్చారు. కానీ అతను వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయాడు. ఐదు మ్యాచ్ల్లో కలిపి కేవలం 46 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అతని సగటు కేవలం 9.20గా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇంగ్లాండ్పై కూడా ఓపెనర్గా 51 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. ఈ పేలవ ఫామ్ కారణంగా, ప్రపంచకప్ తొలి మ్యాచ్లో సంజూను పక్కన పెట్టాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది.
916 రోజుల తర్వాత ఓపెనర్గా ఇషాన్ కిషన్
మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. కివీస్పై జరిగిన సిరీస్లో 215 పరుగులు చేసి టాప్ స్కోరర్లలో ఒకరిగా నిలిచాడు. ఇందులో తిరువనంతపురంలో చేసిన మెరుపు సెంచరీ కూడా ఉంది. కిషన్ గతంలో మూడో స్థానంలో ఆడినప్పటికీ, అతను సహజంగా ఓపెనర్. 2023 ఆగస్టులో వెస్టిండీస్పై చివరిసారిగా ఓపెనర్గా ఆడిన కిషన్, సుమారు 916 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించనున్నాడు. అతని 231 స్ట్రైక్ రేట్ జట్టుకు భారీ ఆరంభాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
బలంగా భారత మిడిల్ ఆర్డర్, బౌలింగ్ విభాగం
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాలుగో స్థానంలో రానుండగా, ఆ తర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ వంటి హిట్టర్లు బ్యాటింగ్ బలాన్ని పెంచనున్నారు. వాంఖడే పిచ్ పేసర్లకు సహకరిస్తుంది కాబట్టి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్లతో పాటు హార్దిక్, దూబే పేస్ బాధ్యతలు పంచుకుంటారు. స్పిన్నర్ల విషయానికి వస్తే, వరుణ్ చక్రవర్తి స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్గా ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల కుల్దీప్ యాదవ్కు చోటు దక్కకపోవచ్చు.
అమెరికాతో తలపడే భారత జట్టు అంచనా
ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి.