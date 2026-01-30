Top 5 Spinners : అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన టాప్ 5 స్పిన్నర్లు వీరే
Top 5 Spinners with Wickets: అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో దుమ్మురేపిన టాప్ 5 స్పిన్నర్లలో భారత బౌలర్లు కూడా ఉన్నారు. ముత్తయ్య మురళీధరన్ నుండి రవిచంద్రన్ అశ్విన్ వరకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన టాప్ 5 స్పిన్నర్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
వికెట్ల వేటలో స్పిన్ మాంత్రికులు.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ను ఏలిన ఐదుగురు దిగ్గజాలు వీరే!
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టి, తమ స్పిన్ మాయాజాలంతో వికెట్ల మీద వికెట్లు పడగొట్టిన దిగ్గజ బౌలర్లు ఎందరో ఉన్నారు. ఫాస్ట్ బౌలర్ల కంటే కూడా స్పిన్నర్లు తమ అద్భుతమైన బౌలింగ్ నియంత్రణ, వైవిధ్యంతో మ్యాచ్ ఫలితాలను మార్చగలరని నిరూపించారు.
ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన టాప్ 5 స్పిన్నర్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే, అందులో ముత్తయ్య మురళీధరన్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ జాబితాలో భారతదేశం నుంచి ఇద్దరు దిగ్గజాలకు చోటు దక్కడం విశేషం. ఆ టాప్ 5 స్పిన్నర్ల ప్రయాణం గమనిస్తే..
1. ముత్తయ్య మురళీధరన్ (శ్రీలంక) - 1,347 వికెట్లు
శ్రీలంకకు చెందిన లెజెండరీ స్పిన్నర్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన మొత్తం 495 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో పాల్గొని 22.86 సగటుతో ఏకంగా 1,347 వికెట్లు పడగొట్టారు.
మురళీధరన్ కెరీర్లో 77 సార్లు ఐదు వికెట్లు తీసుకున్నారు. 22 సార్లు పది వికెట్లు తీసుకున్నారు. ఆయన బౌలింగ్ యాక్షన్ పై విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ, తన అద్భుతమైన ప్రతిభతో ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసించారు. టెస్ట్, వన్డే ఫార్మాట్లలో ఆయన నమోదు చేసిన గణాంకాలు ఇప్పటికీ ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాయి.
2. షేన్ వార్న్ (ఆస్ట్రేలియా) - 1,001 వికెట్లు
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన దిగ్గజ లెగ్ స్పిన్నర్ షేన్ వార్న్ ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచారు. స్పిన్ బౌలింగ్కు కొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చిన వార్న్, తన కెరీర్లో 339 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి 1,001 వికెట్లు సాధించారు. ఆయన బౌలింగ్ సగటు 25.51గా ఉంది. షేన్ వార్న్ కేవలం బౌలింగ్లోనే కాకుండా, బ్యాటింగ్లోనూ ఒక ఆసక్తికరమైన రికార్డును కలిగి ఉన్నారు.
టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక్క సెంచరీ కూడా చేయకుండా అత్యధిక పరుగులు (3,154) చేసిన ఆటగాడిగా వార్న్ రికార్డు సృష్టించారు. 2008లో రిటైర్ అయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఆయనను అత్యుత్తమ లెగ్ స్పిన్నర్గా క్రికెట్ లోకం కొనియాడుతుంది.
3. అనిల్ కుంబ్లే (భారత్) - 956 వికెట్లు
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్లలో అనిల్ కుంబ్లే ఒకరు. ఆయన ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలిచారు. కుంబ్లే తన అంతర్జాతీయ కెరీర్లో మొత్తం 403 మ్యాచ్లు ఆడి 30.09 సగటుతో 956 వికెట్లు తీశారు. ఇందులో 37 సార్లు ఐదు వికెట్లు సాధించారు.
టెస్ట్ క్రికెట్లో ఒకే ఇన్నింగ్స్లో పదికి పది వికెట్లు తీసిన ఘనతను కూడా కుంబ్లే సాధించారు. టీమ్ ఇండియా సాధించిన అనేక చరిత్రాత్మక విజయాల్లో కుంబ్లే పాత్ర ఎంతో కీలకం. తన అంకితభావం, పోరాట పటిమతో ఆయన భారత క్రికెట్లో జంబోగా పేరుగాంచారు.
4. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ (భారత్) - 765 వికెట్లు
భారతదేశానికి చెందిన ప్రస్తుత స్పిన్ దిగ్గజం రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆయన 287 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి 765 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అశ్విన్ కేవలం వికెట్లు తీయడమే కాకుండా, టెస్ట్ క్రికెట్లో తనదైన ముద్ర వేశారు.
టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధికంగా 11 సార్లు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డులను అందుకున్న రికార్డు అశ్విన్ పేరిట ఉంది. ఆధునిక క్రికెట్లో బ్యాటర్లను తన వ్యూహాలతో బోల్తా కొట్టించడంలో అశ్విన్ దిట్ట అని నిరూపించుకున్నారు.
5. షకీబ్ అల్ హసన్ (బంగ్లాదేశ్) - 712 వికెట్లు
బంగ్లాదేశ్ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ షకీబ్ అల్ హసన్ ఈ జాబితాలో ఐదో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఆల్ రౌండర్లలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందిన షకీబ్, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు 447 మ్యాచ్లు ఆడి 712 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఆయన బౌలింగ్ సగటు 28.48గా ఉంది.
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ ఎదుగుదలలో షకీబ్ పాత్ర ఎంతో కీలకం. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ అద్భుతంగా రాణిస్తూ, ఈ జాబితాలో ఉన్న ఏకైక స్పిన్ ఆల్ రౌండర్గా ఆయన నిలిచారు.