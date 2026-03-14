Axar Patel : అక్షర్ ను 'బాపు' అని ఎందుకంటారు..? ఈ నిక్ నేమ్ వెనక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్
Axar Patel : టీ20 వరల్డ్ కప్ సమయంలో అక్షర్ పటేల్ ఫీల్డింగ్ ను పొగుడుతూ ‘’బాాపు.. నువ్వు తోపు'' అంటూ అభిమానులు ప్రశంసించడం మీరు చూసివుంటారు. ఇంతకూ అక్షర్ ను 'బాపు' అని ఎందుకంటారో తెలుసా?
అక్షర్ పటేల్ కు 'బాపు' నిక్ నేమ్ ఎలా వచ్చింది..?
Axar Patel : తమకు నచ్చిన సినిమా హీరోలు, రాజకీయ నాయకులనే కాదు క్రికెటర్లను అభిమానులు ముద్దుపేర్లతో పిలుచుకుంటారు. ఇలా టీమిండియా క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మను ''హిట్ మ్యాన్'' అని, విరాట్ కోహ్లీని 'రన్ మెషీన్' అని, మహేంద్రసింగ్ ధోని 'మిస్టర్ కూల్', 'కూల్ కెప్టెన్', ఐపిఎల్ లో అయితే 'తలా' అని అభిమానులు పిలుచుకుంటారు. ఇలా చాలామంది క్రికెటర్లకు వాళ్ల ఆటతీరు, రికార్డుల ఆధారంగా నిక్ నేమ్స్ పెట్టారు... కానీ ఆల్ రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ 'బాపు' నిక్ నేమ్ వెనక వేరే స్టోరీ ఉంది.
అక్షర్ పటేల్ కాస్త 'బాపు' గా ఎలా మారాడు..?
ఇటీవల జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 కు అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్ గా వ్యవహరించాడు. అతడు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ లో పెద్దగా రాణించకున్నా కళ్లుచెదిరే ఫీల్డింగ్ తో అదరగొట్టాడు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో అతడు పట్టిన క్యాచులు అద్బుతం. ఈ సమయంలోనే అక్షర్ ను 'బాపు, బాపు' అంటూ పిలుస్తూ అభిమానం చాటుకున్నారు... ఇలా అతడి నిక్ నేమ్ బాగా పాపులర్ అయ్యింది.
అయితే రోహిత్, కోహ్లీల మాదిరిగా అక్షర్ కు 'బాపు' అనే నిక్ నేమ్ ఆటతీరువల్ల వచ్చిందికాదు... పుట్టిపెరిగిన ప్రాంతం, సామాజిక వర్గం ఆధారంగా వచ్చింది. అక్షర్ అనేది మాత్రమే ఆయన పేరు... పటేల్ అనేది ఇంటిపేరు. గుజరాత్ లో పటిదార్ సామాజికవర్గ ప్రజలు ఎక్కువశాతం సంపన్నులు, రాజకీయంగా కూడా మంచి పలుకుబడి కలిగినవారు. అందువల్లే వీరిని అక్కడి సామాన్య ప్రజలు 'బాపు' (పెద్దమనిషి) అని సంభోదిస్తుంటారు. అక్షర్ పటేల్ కూడా ఈ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే.
అక్షర్ పటేల్ ను చిన్నప్పటి నుంచే స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు 'బాపు' అని పిలుస్తూ వచ్చారు. అతడు టీమిండియాలోకి వచ్చాక సహచర క్రికెటర్లు కూడా 'బాపు' అనే పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇదికాస్త అభిమానులకు తెలిసింది... ఇంకేముందు అక్షర్ పటేల్ కాస్త పూర్తిస్థాయి 'బాపు' గా మారిపోయాడు. ఇటీవల టీ20 లో ఈ నిక్నేమ్ బాగా పాపులర్ అయింది... అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో, స్టేడియాల్లో అక్షర్ ను బాపు అంటూనే సంబోధించారు.
అక్షర్ 'బాపు' నిక్ నేమ్ వెనక మరో స్టోరీ...
టీమిండియా క్రికెటర్ అక్షర్ పటేల్ స్వభావం ఇతర క్రికెటర్ల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. అతడు జట్టు విజయం సాధించినప్పుడు అతిగా సంబరాలు చేసుకోవడం... ఓడినప్పుడు అతిగా బాధపడటం కనిపించదు. ఎలాంటి పరిస్ధితుల్లో అయినా అతడు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తాడు. సహచర ఆటగాళ్లు, ప్రత్యర్థులతో కూడా అక్షర్ హుందాగా వ్యవహరిస్తాడు... పెద్దమనిషిలా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తాడు. ఇలాంటి స్వభావం కలిగివుండటం వల్లే అతడిని సహచర ఆటగాళ్లు 'బాపు' అని పిలిచేవారని... ఇది అభిమానుల్లో చెవుల్లో పడటంతో ఫేమస్ అయినట్లు మరో స్టోరీ ప్రచారంలో ఉంది.
గాంధీజీ 'బాపు' పేరుతో సంబంధం...
స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు మహాత్మా గాంధీని దేశ ప్రజలంతా 'బాపు' అని పిలుచుకుంటారు. ఈయన సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్. టీమిండియా క్రికెటర్ అక్షర్ పటేల్ ది కూడా ఇదే రాష్ట్రం. అతడి అసలుపేరు అక్షర్ రాజేష్ భాయ్ పటేల్. ఇలా మహాత్మా గాంధీ సొంత రాష్ట్రానికి చెందినవారు కాబట్టే అతడిని 'బాపు' అని పిలుచుకుంటున్నారని మరో స్టోరీ ఉంది. ఇలా కారణమేదైనా అభిమానులు మాత్రం 'బాపు బాపు' అంటూ అక్షర్ పై అభిమానం చాటుకుంటున్నారు.