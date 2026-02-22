IND vs SA : సూపర్ 8 లో భారత జట్టు ఓటమికి కారణాలు ఇవే
India vs South Africa : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో భారత్ 76 పరుగుల తేడాతో ఘోర పరాజయం పాలైంది. భారత బ్యాటర్ల వైఫల్యం జట్టును దెబ్బతీసింది. కీలకమైన సూపర్ 8 మ్యాచ్ లో టీమిండియా ఓడిపోవడానికి కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం
దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో భారత్కు బిగ్ షాక్: 76 పరుగుల తేడాతో ఘోర పరాజయం
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్ 8 దశలో భాగంగా జరిగిన 43వ మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ పోరులో దక్షిణాఫ్రికా 76 పరుగుల తేడాతో భారత్ను చిత్తు చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 187 పరుగులు చేయగా, లక్ష్య ఛేదనలో టీమిండియా 18.5 ఓవర్లలో కేవలం 111 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
మిల్లర్, బ్రెవిస్ విధ్వంసం.. కోలుకున్న దక్షిణాఫ్రికా
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న దక్షిణాఫ్రికాకు ఆరంభం ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్ ధాటికి కేవలం 20 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. క్వింటన్ డి కాక్ (6), ఐడెన్ మార్క్రామ్ (4), ర్యాన్ రికెల్టన్ (7) స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. అయితే, డేవిడ్ మిల్లర్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ జట్టును ఆదుకున్నారు.
మిల్లర్ 26 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి, మొత్తం 35 బంతుల్లో 63 పరుగులు (7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సాధించాడు. బ్రెవిస్ 29 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేసి అతనికి సహకరించాడు. వీరిద్దరూ కలిసి నాలుగో వికెట్కు 97 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఆఖర్లో ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (24 బంతుల్లో 44*) వేగంగా ఆడటంతో దక్షిణాఫ్రికా 187 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
కుప్పకూలిన టాప్ ఆర్డర్.. బ్యాటర్ల ఘోర వైఫల్యం
188 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఆదిలోనే షాకులు తగిలాయి. ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ సున్నాకే అవుట్ కాగా, అభిషేక్ శర్మ 15 పరుగులకే వెనుదిరిగాడు. తిలక్ వర్మ కూడా 1 పరుగుకే అవుట్ కావడంతో భారత్ 13 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. భారత ఓపెనర్లలో ఒకరు ఈ టోర్నీలో వరుసగా నాలుగోసారి డకౌట్ కావడం గమనార్హం. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 18 పరుగులు చేసి ఆశలు రేపినా, కార్బిన్ బాష్ బౌలింగ్లో అవుట్ అయ్యాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ (11), హార్దిక్ పాండ్యా (18) కూడా విఫలమవడంతో భారత్ పూర్తిగా ఆత్మరక్షణలో పడిపోయింది. శివం దూబే 37 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసినా, అది కేవలం ఓటమి అంతరాన్ని మాత్రమే తగ్గించగలిగింది.
మహరాజ్ స్పిన్ మ్యాజిక్.. స్టబ్స్ ఫీల్డింగ్ విన్యాసం
దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో కేశవ్ మహరాజ్ స్పిన్ మ్యాజిక్ చేశాడు. ఒకే ఓవర్లో హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్, అర్షదీప్ సింగ్ వికెట్లను తీసి భారత్ ను కోలుకోకుండా చేశాడు . ఈ మూడు వికెట్లను ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ క్యాచ్లు పట్టడం విశేషం. టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒకే ఓవర్లో మూడు క్యాచ్లు పట్టిన రెండో ఫీల్డర్గా స్టబ్స్ రికార్డు సృష్టించాడు. మార్కో జాన్సన్ 3 వికెట్లు పడగొట్టి భారత్ ఇన్నింగ్స్ను ముగించాడు. కార్బిన్ బాష్ కూడా రెండు కీలక వికెట్లు తీసి తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.
భారత్ ఓటమికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే
- టాప్ ఆర్డర్ వైఫల్యం: టీమిండియా టాప్ ముగ్గురు బ్యాటర్లు కేవలం 16 పరుగులు మాత్రమే జోడించారు. పవర్ప్లేలో 31/3 స్కోరు నమోదు చేయడం భారత్ టీ20 చరిత్రలోనే అత్యల్ప స్కోర్లలో ఒకటి.
- స్పిన్నర్ల ప్రభావం లేకపోవడం: వరుణ్ చక్రవర్తి ఈ మ్యాచ్లో ధారాళంగా పరుగులు ఇచ్చాడు. 4 ఓవర్లలో 47 పరుగులు ఇచ్చి కేవలం ఒక వికెట్ మాత్రమే తీశాడు. దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటర్లు భారత స్పిన్ను సులభంగా ఎదుర్కొన్నారు.
- మిడిల్ ఓవర్లలో భాగస్వామ్యాలు లేవు: మిల్లర్-బ్రెవిస్ జోడీ మాదిరిగా భారత్ తరఫున ఏ బ్యాటర్ కూడా క్రీజులో పాతుకుపోలేకపోయారు. హార్దిక్, దూబే వేగంగా పరుగులు రాబట్టడంలో తడబడ్డారు.
- ఆఖరి ఓవర్లో భారీగా పరుగులు: హార్దిక్ పాండ్యా వేసిన 20వ ఓవర్లో దక్షిణాఫ్రికా 20 పరుగులు రాబట్టింది. ఇది దక్షిణాఫ్రికాకు అవసరమైన మొమెంటం ఇచ్చింది.
- ఫీల్డింగ్ పెనాల్టీ: స్లో ఓవర్ రేట్ కారణంగా భారత్ ఫీల్డింగ్ పెనాల్టీని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. దీంతో ఆఖర్లో ఒక అదనపు ఫీల్డర్ను సర్కిల్ లోపల ఉంచాల్సి వచ్చింది.
బుమ్రా అద్భుత ప్రదర్శన వృథా
భారత బౌలర్లలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా మరోసారి తన క్లాస్ చూపించాడు. 4 ఓవర్లలో కేవలం 15 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. బుమ్రా టీ20 వరల్డ్ కప్లలో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు (33) తీసిన బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. అయితే అతనికి మిగతా బౌలర్ల నుంచి సరైన సహకారం అందలేదు. ఈ ఓటమితో భారత్ తన సూపర్ 8 గ్రూప్ దశలో ఒత్తిడిలో పడింది. దక్షిణాఫ్రికా ఈ విజయంతో సెమీఫైనల్ రేసులో ముందంజ వేసింది.