వరల్డ్ కప్ కొట్టిన తర్వాత మనోళ్లు ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలుసా? సంజూ మాస్ రోడ్ ట్రిప్
Team India Victory : అహ్మదాబాద్లో టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత భారత క్రికెటర్లు తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి వేడుకలు చేసుకున్నారు. సంజూ శాంసన్ రోడ్ ట్రిప్ నుండి సూర్యకుమార్ ఆధ్యాత్మిక పర్యటన వరకు పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని ముద్దాడిన ఉద్వేగం తర్వాత, భారత క్రికెట్ హీరోలు తమ ఇళ్లకు చేరుకున్నారు. మైదానంలోని కోలాహలానికి దూరంగా, వారు తమ కుటుంబ సభ్యులు, ప్రాణస్నేహితులు, తమ ఎదుగుదలకు కారణమైన ప్రదేశాలతో గడిపిన క్షణాలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
కేరళలో సంజూ శాంసన్ రోడ్ ట్రిప్
టీమ్ ఇండియా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ తన స్వస్థలమైన కేరళలో ఎంతో నిరాడంబరంగా పర్యటించారు. భారీ ఊరేగింపులు, బహిరంగ సభలకు బదులుగా, ఆయన కేరళ వ్యాప్తంగా 404 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ రోడ్ ట్రిప్ను ఎంచుకున్నారు. ఈ ప్రయాణంలో దారి పక్కన ఉన్న టీ కొట్టు వద్ద ఆగి టీ తాగడం, కొయిలాండిలోని తన పాత స్నేహితుడు, కేరళ టీమ్ మేట్ రోహన్ కున్నుమ్మల్ ఇంటికి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా వెళ్లడం విశేషం.
"మనం ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యామో చూసిన వారితో విజయాన్ని పంచుకున్నప్పుడే దానికి అసలైన అర్థం ఉంటుంది," అని సంజూ పేర్కొన్నారు. కాగా, కేరళ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సోమవారం మంగళపురంలో కొత్త స్టేడియం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా సంజూను ఘనంగా సన్మానించనుంది.
అక్షర్ పటేల్ ఫ్యామిలీ ఫీస్ట్.. బుమ్రా ఫ్యామిలీ టైమ్
మరోవైపు, ఆల్ రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ గుజరాత్లో తన కుటుంబంతో కలిసి వేడుకలు చేసుకున్నారు. తన తల్లిదండ్రులు, బంధువులు, భార్య మేహాతో కలిసి విందులో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలో అక్షర్ కుమారుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అహ్మదాబాద్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను అతను స్టేడియంలో చూడటం ఇదే మొదటిసారి. "నా కొడుకు నన్ను లైవ్లో చూడటం, మేము ట్రోఫీ గెలవడం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే క్షణం" అని అక్షర్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
ఇక ప్రపంచ అత్యుత్తమ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన భార్య సంజనా గణేశన్, కుమారుడు అంగద్తో కలిసి ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వరుస మ్యాచ్ల ఒత్తిడి తర్వాత కుటుంబంతో గడపడం ఆయనకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చింది.
వడోదరలో హార్దిక్ కోసం నిరీక్షణ.. పట్నాలో ఇషాన్ సందడి
వడోదరలో హార్దిక్ పాండ్యా చిన్ననాటి కోచ్ జితేంద్ర సింగ్ తన అకాడమీ విద్యార్థులతో కలిసి హనుమాన్ ఆలయంలో పూజలు చేశారు. పాండ్యా ప్రస్తుతం ముంబైలో తన తల్లి, సోదరుడు కృనాల్తో ఉన్నప్పటికీ, వడోదర నగరం తన ముద్దుబిడ్డ రాక కోసం ఎదురుచూస్తోంది.
పట్నాలో ఇషాన్ కిషన్ తన ఇంటి టెర్రస్ పైకి వచ్చి అభిమానులకు షారుఖ్ ఖాన్ స్టైల్లో అభివాదం చేశారు. ఈ టోర్నీలో సంజూ (321) తర్వాత 317 పరుగులతో ఇషాన్ రెండో అత్యధిక స్కోరర్గా నిలిచారు. జైపూర్కు చెందిన మోడల్ అదితి హుండియా కూడా ఇషాన్, టీమ్ ఇండియాతో కలిసి అహ్మదాబాద్లో కనిపించడం విశేషం.
వైష్ణో దేవి చెంతకు అభిషేక్ శర్మ
యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ తన విజయం తర్వాత కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడానికి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆయన జమ్మూలోని పవిత్ర వైష్ణో దేవి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. తెల్లటి కుర్తా ధరించి, హెలికాప్టర్ ద్వారా ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయన, తన సన్నిహితులతో కలిసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఎటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా అత్యంత గోప్యంగా ఈ పర్యటన సాగింది.
ట్రోఫీతో సూర్య రొమాన్స్.. సిద్ధవినాయక దర్శనం
సూర్యకుమార్ యాదవ్ తనదైన శైలిలో వేడుకలు జరుపుకున్నారు. అహ్మదాబాద్లోని చరిత్రాత్మక మెట్ల బావుల వద్దకు ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని తీసుకెళ్లి ఫొటోలు దిగారు. ఆధునిక క్రికెట్ ట్రోఫీకి, పురాతన కట్టడాలకు మధ్య ఉన్న ఆ దృశ్యం అద్భుతంగా అనిపించింది. అనంతరం ముంబై చేరుకున్న ఆయన, ముంబై ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, బీసీసీఐ సెక్రటరీ జై షాతో కలిసి ప్రసిద్ధ సిద్ధవినాయక ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.